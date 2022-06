Reapareció Dujovne y criticó duramente a Guzmán: "Los resultados son muy malos y nadie le cree"

El ex ministro de Economía reapareció en público y criticó la interna en el Frente de Todos. También apuntó contra el impuesto a la renta inesperada

El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne lanzó duras críticas a la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía y remarcó que sus resultados "están siendo muy malos, y nadie le cree".

En su reaparición pública después de mucho tiempo, Dujovne aseguró que el actual titular de la cartera de Hacienda "perdió totalmente el acceso al crédito, y el riesgo país es de 2000 puntos".

Sobre la salida del Gobierno de Matías Kulfas y las miradas de Cristina Kirchner puestas sobre el actual ministro de Economía, el ex funcionario macrista señaló: "Yo creo que el kirchnerismo lo apunta a Guzmán por razones equivocadas. Porque justamente no ha implementado una política que al kirchnerismo no le gustaría nada, donde baje el déficit fiscal y la emisión, remueva impuestos distorsivos, trabaje por reformas estructurales, y baje el gasto".

En este sentido, en declaraciones a TN el ministro de la administración de Juntos por el Cambio agregó: "A cambio de todo esto lo que hizo Guzmán fue procrastinar, reestructurar una deuda que no había que reestructurar, tardaron ocho meses para hacerlo. Considero que es muy discutible si había que reestructurar la deuda, pero si se hacía, había que hacerlo de otra manera".

Dujovne: "Los resultados de Martín Guzmán están siendo muy malos y nadie le cree"

Dujovne: el Gobierno "no tiene un programa económico fuerte y consistente"

Consultado por los problemas económicos que afronta la gestión de Alberto Fernández, el economista enumeró: "En el medio hubo déficit fiscal altísimo, mega emisión y mucha inflación que erosionó los salarios reales. Esto además de dañar tanto políticamente al oficialismo, que no tiene un programa económico fuerte y consistente.

Al respecto de si Guzmán podría haber hecho algo distinto, su ex colega afirmó: "Al inicio de este gobierno los grados de libertad que tenía el Presidente eran muy grandes, y no creo que el kirchnerismo le dijera a Alberto Fernández que no acordara con el Fondo o que demorara ocho meses para reestructurar la deuda. Fueron decisiones del Gobierno, aunque entiendo que este es un gobierno con determinadas ideas, una coalición, y había que negociar".

Dujovne también se refirió a la feroz interna que atraviesa el Frente de Todos. "El Gobierno tiene que dejar de pelearse, porque hay una disputa permanente entre el Presidente y la vice. Ese es el día a día de este gobierno, es invivible, porque no se puede gestionar un país de esa manera".

El ex ministro de Economía reapareció en público y criticó la interna en el Frente de Todos

Te puede interesar Importante gremio cerró la paritaria y se aseguró un básico de casi 200.000 pesos

En esta misma línea, el exministro añadió: "Las únicas ideas que se le caen a este gobierno son las de nuevos impuestos como el de la renta inesperada, que está muy mal planteado y no corresponde".