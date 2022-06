A pesar del cepo que aplicó el Gobierno, la carne vacuna subió un 68 por ciento

El precio de la carne vacuna en mayo pasado aumentó un 6,1%, según un relevamiento realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipvca).

El incremento se ubicó por encima de la inflación de ese mes, que el Indec reportó en el 5,1%. Además, comparado con mayo de 2021, cuando el Gobierno puso un cepo a la exportación de carne vacuna con la excusa de frenar los precios, el producto no obstante aumentó 68% en los últimos doce meses. El valor promedio de la carne vacuna, teniendo en cuenta los distintos cortes, está en $1122,71 el kilo.

En tanto, tomando un producto emblemático como el asado de tira, este costaba $230 el kilo en mayo de 2019, en el último año del gobierno de Mauricio Macri, y saltó a $1095,95 en mayo de 2022. Se encareció un 376,5% en tres años.

El precio del a carne aumentó 6,1% en mayo.

Si se observa el universo de todas las carnes, en mayo pasado solo el pollo le ganó a la carne vacuna: se encareció un 6,3% en mayo último mientras que trepó un 76,3% con respecto a mayo del año pasado. En el caso del pechito de cerdo, subió 1,6% el mes pasado y registró un alza del 51,3% versus igual mes de 2021.

Cepo a las exportaciones

En mayo de 2021, el Gobierno aplicó un cepo total a las ventas al exterior, exceptuando cuotas arancelarias que tiene el país, como a la Unión Europea y los Estados Unidos. Luego puso un cupo del 50%. En ese contexto, se instrumentó una veda para siete cortes populares que continúa hasta hoy: no se puede exportar asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío. En la actualidad, salvo la restricción para ese corte, no hay un cepo por escrito como existía antes. No obstante, persiste una política de administración del comercio exterior que se puede ver en un dato: en volumen las exportaciones cayeron un 7% en los primeros cuatro meses de 2022, a 184.630 toneladas peso producto (sin incluir menudencias).

En su reporte, que se realiza según 80 carnicerías de Capital Federal y el Gran Buenos Aires y 40 puntos de venta de supermercados, el Ipcva dio cuenta qué pasó en la dinámica de valores tanto en carnicerías como en supermercados. Los mayores aumentos se dieron en las carnicerías antes que en los supermercados.

En el año, la carne aumentó más que la inflación.

"El precio de la carne vacuna en las 80 carnicerías exhibió precios que mostraron alzas significativas, del (+6,6%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del 71,9% con respecto a mayo de 2021. Por otro lado, en los 40 supermercados, el precio promedio de la carne vacuna mostró alzas moderadas, con una variación del 4,7% con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del 58% con respecto a mayo de 2021″, señaló.

Además, hay productos muy demandados que resultan más económicos en los supermercados antes que en las carnicerías. Al respecto, el reporte ejemplifica: "En los casos de los cortes más demandados, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se acerca a los $171, en el caso de la nalga, siendo los precios más económicos en los supermercados; en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $23 más bajo que el de las carnicerías, mientras que, para el asado, los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de $166 por kilogramo al de las carnicerías".

Por zonas geográficas, el organismo agregó este análisis: "Se registraron alzas moderadas a significativas de los precios en la Capital Federal; mientras que las alzas resultaron significativas en todas las zonas del GBA".