Cepo al dólar: las agencias de viajes, con problemas para hacer pagos de servicios en el exterior

El endurecimiento del cepo al dólar que dispuso el Gobierno Nacional, genera problemas en todos los sectores. Un ejemplo es lo que sucede en las agencias de turismo, que por estas horas están informando a sus clientes que están suspendidos los pagos en pesos para compras de servicios en el exterior, como consecuencia de las medidas dispuestas por el Banco Central.

Una vez que se conocieron las medidas del Banco Central con las que dispuso el endurecieron el acceso al dólar a más empresas, surgieron inconvenientes en sectores como el de las agencias de viajes.

Algunas compañías informaron a los clientes que se suspendieron los pagos en pesos para compras de servicios en el exterior, como consecuencia de las medidas dispuestas por el Banco Central.

"Estimados clientes: informamos que, debido a las medidas informadas por el Banco Central, suspendemos el cobro de servicios terrestres internacionales en pesos, hasta tener mayores precisiones sobre el alcance de la misma, aceptándose pagos en moneda dólar estadounidense. Se aceptarán pagos en pesos para tickets aéreos y servicios terrestres de Argentina", informó en un mensaje un operador que compartió la agencia VDC Viajes en Twitter.

Consecuencias de las medidas del Central en el turismo

Las agencias mayoristas transfieren al exterior por los servicios que compran las agencias minoristas. Al no quedar clara su situación tras la medida del Gobierno, se cubrieron de no recibir más cobranzas en pesos porque no tenían la certeza de que iban a poder seguir transfiriendo divisas al exterior o en qué condiciones.

Luego de estas dudas, se informó que el código de turismo quedaría fuera de estas medidas.

Una por una, las medidas para controlar importaciones

Las medidas que estableció el Gobierno para frenar la pérdida de reservas

El Gobierno endureció los controles a las importaciones en un intento por frenar la pérdida de reservas. El Directorio del Banco Central adaptó este lunes el sistema de pagos del comercio exterior con el fin de responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía, además de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las Pymes, evitando maniobras especulativas sobre las importaciones.

Te puede interesar Sueldo de empleada doméstica en julio: cuál es el salario por hora y mensual

Según detalló el BCRA este lunes: