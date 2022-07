Batakis define el futuro del programa Precios Cuidados: los cambios que se vienen en los próximos meses

El desembarco de Silvina Batakis en el ministerio de Economía no parece haber modificado la agenda oficial de la Secretaría de Comercio Interior en la implementación de diversos programas, como Precios Cuidados.

Si bien el organismo que conduce Guillermo Hang en lo formal depende todavía del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la práctica adecúa sus políticas oficiales con el Palacio de Hacienda desde mayo pasado, cuando pasó a depender del ministerio que hoy está a cargo de Daniel Scioli.

En este marco y con la continuidad de Hang asegurada por lo menos hasta ahora, Precios Cuidados mantendrá sus principales lineamientos cuando este próximo jueves 7 de julio sea extendido por otro trimestre.

En el Gobierno consideran que no hay tiempo para analizar retoques al programa que la nueva ministra de Economía tenga en carpeta llevar a cabo porque los plazos no lo permiten. Por lo menos, no para el corto plazo, lo cual podría ponerse en revisión para el último trimestre del año.

De hecho, en un primer momento la salida de Martín Guzmán generó incertidumbre entre los empresarios del sector alimenticio sobre la continuidad de Hang porque el titular de Comercio Interior desembarcó en sus funciones de la mano del ex ministro de Economía.

Pero, por lo menos en el corto plazo no habría cambios en el organismo encargado de regular el mercado alimenticio ya que su titular está dispuesto a continuar salvo que desde Economía se le pida que renuncie, decisión que todavía es analizada por Batakis mientras termina de definir el equipo de funcionarios que la acompañará durante su gestión.

El arribo de Batakis al ministerio de Economía no afectará el programa Precios Cuidados

Interlocutor válido

Por lo pronto, Hang sigue abocado a terminar de trazar algunas las modificaciones que Precios Cuidados tendrá para los próximos tres meses que abarcan desde julio hasta septiembre.

El funcionario se mantuvo como el interlocutor del Gobierno con el sector alimenticio durante toda esta semana y tras la salida de Guzmán, al punto que entre hoy y mañana miércoles continuará dando forma al esquema y definiendo la cantidad de productos que tendrá así como los aumentos de precios que serán permitidos para este período.

Para productores y comercializadores la continuidad de Hang como vocero del Gobierno permite generar ciertas expectativas positivas en torno a las reglas de juego que tendrá Precios Cuiddos para lo que resta del año.

Los ejecutivos del sector alimenticio defienden el objetivo del funcionario de agilizar la llegada de los productos a las góndolas de los supermercados para evitar los faltantes que se vienen dando a partir de una mayor demanda de los consumidores de esta canasta oficial debido a la brecha de precios que ofrece en comparación con los artículos que no se encuentran regulados por el Gobierno.

En este sentido, Hang se mantiene con su idea de reducir la cantidad de productos de Precios Cuidados y otorgar subas de precios segmentadas, según el sector al que pertenezca la mercadería, con retoques que irán entre el 3% y el 5% de promedio mensual o del 9% y el 15% para todo el trimestre.

Los supermercadistas temen por posibles faltantes de mercaderías

Terminar con los faltantes

Hasta el momento, Precios Cuidados contiene algo más de 1.350 artículos definidos por Comercio Interior mientras que desde este jueves pasaría a no más de 1.000 artículos, según aseguran en las empresas consultadas por iProfesional.

Hang entiende que debe reducir la oferta para cumplir con algunos reclamos de las alimenticias por los problemas que enfrentan para cumplir con los objetivos de producción y también por los cada vez mayores desfasajes entre los precios de los productos y el incremento de los costos.

De este modo, busca que los fabricantes puedan mejorar la cadena de abastecimiento a partir de una menor oferta, pero siempre manteniendo los de primera necesidad y aquellos que son formadores de precios en cada uno de sus segmentos.

Ocurre que el programa tenía un nivel de cumplimiento del 75% el año pasado y en el primer trimestre de este año se redujo al 65%, es decir, unos 10 puntos menos.

Y no está dispuesto a que ese faltante perdure durante el próximo trimestre, teniendo en cuenta además que la nueva conducción del Ministerio de Economía podría poner bajo la lupa al programa oficial para generar nuevos cambios a su implementación.

En cuanto a la nueva tabla de valores, iProfesional ya informó en otras notas que la idea de Comercio Interior es aceptar subas mayores a las que se permitieron en abril pasado cuando el Gobierno renovó el programa y otorgó una pauta de incrementos del 3% mensual en promedio pero con excepciones en casos de las estructuras de costos más expuestas al contexto internacional generado por la invasión rusa a Ucrania.

Si bien esa suba estuvo por encima del trimestre anterior que había alcanzado el 2%, se mantuvo por detrás de la inflación acumulada en los primeros meses del 2022.