El Gobierno renovó Precios Cuidados: cuántos productos se incluyen y hasta cuándo tendrá vigencia

El Gobierno nacional renovó el programa Precios Cuidados y la canasta de frutas y verduras hasta octubre, se anunció hoy en forma oficial.

En esta nueva etapa, que entra en vigencia desde mañana hasta el 7 de octubre, se incluyeron 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías.

Para esta oportunidad, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera:

3,3% en julio;

3,2% en agosto y

2,5% en septiembre.

Forman parte de Precios Cuidados productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas.

Fuentes de Comercio Interior precisaron que el acuerdo fue supervisado por Martín Pollera, el funcionario designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para asumir la conducción de la cartera, en reemplazo de Guillermo Hang.

El comunicado señala que el Gobierno Nacional "continúa trabajando para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos de ese rubro, al tiempo que continúan las reuniones con los frigoríficos para la renovación de Cortes Cuidados".

Qué productos se actualizaron en la canasta de frutas y verduras

Además de Precios Cuidados, el Gobierno nacional actualizó también la canasta de frutas y verduras: los productos seleccionados y los precios acordados para este mes hasta el 7 de agosto son (por kilo):

papa ($63),

cebolla ($105),

tomate ($210),

lechuga ($170), y

manzana ($190).

Los mismos se encuentran disponibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todos los días, en los supermercados Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro.

Comercio Interior: sin tiempo para retoques

Antes de nombrar a Martín Pollera, Batakis venía analizando los cambios a Precios Cuidados que Hang quería imponer.

En el Gobierno consideraban que no había tiempo para analizar retoques al programa que la nueva ministra de Economía tenía en carpeta llevar a cabo porque los plazos no se lo permitían. Por lo menos, no para el corto plazo, lo cual podría ponerse en revisión para el último trimestre del año.

Para productores y comercializadores la continuidad de Hang como vocero del Gobierno permitía generar ciertas expectativas positivas en torno a las reglas de juego que tendrá Precios Cuidados para lo que resta del año.

Los ejecutivos del sector alimenticio defienden el objetivo de agilizar la llegada de los productos a las góndolas de los supermercados para evitar los faltantes que se vienen dando a partir de una mayor demanda de los consumidores de esta canasta oficial debido a la brecha de precios que ofrece en comparación con los artículos que no se encuentran regulados por el Gobierno.

En este sentido, Hang se mantenía con su idea de reducir la cantidad de productos de Precios Cuidados y otorgar subas de precios segmentadas, según el sector al que pertenezca la mercadería, con retoques entre el 3% y el 5% de promedio mensual o del 9% y el 15% para todo el trimestre.