Ante la falta de acuerdo salarial, comenzaron los paros en las fábricas metalúrgicas

En lo que parece un segundo semestre conflictivo, las bases de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no solo cumplieron con el estado de alerta y realización de asambleas informativas, sino que se despacharon con ceses de actividades para demostrar el malestar con las cámaras empresarias. Tácitamente, la conducción de la UOM avaló las medidas de fuerza, ya que tras la última reunión con las patronales anunciaron el quite de colaboración y que no se iba a hacer horas extras.

El quiebre con las cámaras industriales (ADIMRA, AFAC, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR) se registró esta semana, cuando los paritarios metalúrgicos reclamaron adelantar a julio el tramo de aumento del 12% y sumar un 20% en octubre para conformar una paritaria del 65%, e incorporar la cláusula de revisión con fecha a designar.

Las patronales rechazaron de plano la demanda, se comprometieron a realizar un análisis y solo ofrecieron sumar tres cuotas mensuales de 5% para enero, febrero y marzo del año que viene, como cierre de la paritaria 2022-2023. Vale recordar que en marzo pasado, el entonces titular de la UOM selló un 45% de aumento.

La oferta empresaria fue "un insulto"

La conducción de la UOM avaló las medidas de fuerza

Con este 15% en cuotas, recién en marzo del año que viene se completaría una mejora del 60% propuesta que fue calificada por el gremio como "prácticamente un insulto", señaló una fuente.

El jueves último, la UOM consiguió que intervenga en la discusión el ministerio de Trabajo, que convocó a las partes a una reunión para el próximo martes, a las 10 de la mañana. "Será un día de definiciones, para bien o para mal", agregó el vocero gremial y amplió: "Si no hay una oferta que se acerque a lo que pedimos, seguramente daremos comienzo a un plan de lucha con toda la contundencia necesaria para que entiendan la necesidad que están atravesando los trabajadores y trabajadoras".

El secretario de Prensa de la UOM, Rubén Urbano, afirmó a iProfesional que las patronales "están tensionando la negociación en forma innecesaria, porque el reclamo que hemos presentado está dentro de los parámetros económicos que estamos atravesando, no estamos exigiendo un aumento del 100 por ciento".

Con la histórica salida de Caló y la llegada a la secretaría General de Abel Furlán, trascendió una frase que un dirigente del nuevo consejo directivo le mnifestó a un empresario: "Estamos dispuestos al diálogo, pero llegamos para mejorar los salarios de los trabajadores. La cosa cambió y no tenemos problema en salir a la calle a protestar".

Medidas de fuerza en plantas cordobesas

Parece que ya están cumpliendo, porque en Córdoba hay varias fábricas que en los últimos días registraron cese de tareas o paralización de la producción, mientras que el Santa Fe se convocó a una asamblea donde podrían decidir medidas de fuerza, aunque esperarían a la audiencia del martes.

En marzo pasado, el entonces titular de la UOM selló un 45% de aumento

Desde la UOM apuntaron que "las compañías más importantes venden en dólares y pagan en pesos, obteniendo estabilidad extraordinaria. Pero además está creciendo la producción y se están creando puestos de trabajo; sin embargo, tenemos sueldos con los que no podemos llegar a fin de mes".

Una propuesta insensible de las patronales

En un comunicado, los metalúrgicos afirmaron que "consideramos esta actitud como irresponsable e insensible por parte del sector empresario que tiene un vasto conocimiento y plena conciencia de la gravísima situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas por la situación actual".

Advirtieron que "los empresarios nos están empujando al conflicto; quieren seguir viendo a los trabajadores con un poder adquisitivo por el suelo" y afirmaron que el ofrecimiento es "irreal, casi ridículo porque estamos hablando de una paritaria que apenas llegó al 45%, cuando todos los gremios están cerrando arriba del 65%".

La UOM indicó que "esta situación transcurre en un escenario agravado por un claro desacople entre los destinos de las empresas y la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras: todos los datos objetivos de la realidad y las estadísticas dan cuenta que mientras se han recuperado los niveles de producción prepandémicos".