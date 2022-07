Multicrisis y corrida cambiaria: el duro pronóstico de Luis Palma Cané

El economista Luis Palma Cané, se refirió a la crisis financiera que atraviesa el país y advirtió que la economía en Argentina está "desquiciada", debido a que no hay un solo sector que no esté desequilibrado.

"La situación de Argentina es una multicrisis porque hay una crisis política que todos conocemos, una crisis financiera, una crisis fiscal, y una crisis cultural y social", señaló el experto a LN+

Los aumentos se dan en un clima de alta tensión financiera que impacta directamente en los bolsillos de los argentinos. El Banco Central endureció el cepo cambiario a las empresas, se crearon nuevos esquemas de pagos, la inflación se sigue acelerando y desde el gabinete económico se determinaron nuevas restricciones. Una verdadera multicrisis.

Multicrisis y corrida: el duro pronóstico de Luis Palma Cané

En este contexto, el especialista remarcó que su mayor temor es la aparición de una nueva corrida cambiaria que termine de devaluar por completo la moneda oficial del país. La suba en el precio del dólar significa una depreciación del peso argentino, las personas prefieren utilizar y ahorrar en otra moneda y, como corolario, el peso se devalúa y el dólar aumenta.

Multicrisis y corrida: el duro pronóstico de Luis Palma Cané

Luis Palma Cané también habló de la ministra de economía y apuntó contra sus nuevas medidas. Dijo que el plan de Batakis es un "mamarracho" porque las medidas no son consistentes una con la otra y además no cumple con lo que promete. Según el especialista, el país no está preparado para resistir semejante programa: "hoy no se puede hacer eso, no se puede gastar solamente lo que ingresa", indicó.

"Más allá de la economía desquiciada (de argentina) y que no es posible sacar todo el dinero de la calle, yo te diría que el tema para mi más grave (partiendo de la crisis multicausal) es que hay una crisis política que choca con la crisis económica", señaló Palma Cané.

El economista asegura que el país podría estar desarrollando un boom desde hace 50 años, que se viene arrastrando desde hace tiempo y no es algo nuevo.

"Argentina tiene recursos naturales: energía y alimentos. Resulta que la energía no la podemos sacar de vaca muerta porque no tenemos el gasoducto, los alimentos no los podemos exportar porque tenemos cupos y tenemos retenciones altísimas, no podemos encontrar fertilizantes", detalló Palma Cané

"Se han tomado medidas populistas a lo largo de la historia cuyo principal problema fue el enorme gasto público, financiado con emisión monetaria. La argentina sigue siendo inviable", concluyó Palma Cané