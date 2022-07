Día caliente en la City: hubo presión oficial a operadores para que no negocien dólar financiero

Los dólares paralelos protagonizaron este martes 19 de julio otra jornada agitada en la que el blue pegó un salto de $10 y cerró a un valor récord de $301. A su vez, el contado con liquidación (CCL) tuvo grandes fluctuaciones: durante la rueda tocó un pico de $312, aunque finalizó en $303,80, sin cambios en relación al lunes, mientras el dólar MEP aumentó a $ 297,14.

Operadores del mercado contaron a iProfesional que "hoy hubo pedidos, no directamente de la Comisión Nacional de Valores sino a través de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), que actuó de intermediario para bajar línea que no se opere CCL".

Eso, dicen en la City, ayudó a detener la escalada del CCL. Pero además, en el mercado especulan que "en la última media hora de la rueda salieron (desde el Gobierno) a vender bonos para bajar al CCL y al MEP".

Al respecto, fuentes oficiales afirmaron que "eso no es verdad".

"Aflojó un poquito, pero logran un efecto de cinco minutos, esa no es la solución", lamentó un broker, quien consideró que "al no haber plan, al todo los días el Banco Central vender dólares, se está descontando una devaluación y esto presiona a todos los dólares para arriba".

"No hay dólares, entramos en la etapa de la menor cantidad de divisas hay mucha demanda de importaciones. Eso está presionando mucho para una devaluación del tipo de cambio oficial y eso tensiona todos los dólares. A mayor brecha, mayor presión", aseguró.

Dólares paralelos: malas señales

Uno de los motivos de la tensión cambiaria que marcan los economistas es la preocupación por la escasez de dólares. Y, en ese sentido, la semana no arrancó bien.

La sangría de dólares continuó el martes dado que la intervención del BCRA en el mercado oficial de cambios arrojó un saldo neto vendedor de u$s120 millones para abastecer "la demanda de importaciones de energía que superó los u$s100 millones", según indicaron fuentes. Así, la entidad monetaria en los dos primeros días de la semana acumuló ventas por u$s250 millones, y en el mes el drenaje supera los u$s890 millones.

"Marca un inicio del segundo semestre con una impronta negativa de mayor magnitud a la esperada", destacó el operador Gustavo Quintana de PrCambios

En este contexto, el Gobierno intentará que las cerealeras exportadoras aceleren las liquidaciones de divisas en las próximas semanas, en un escenario en que por la incertidumbre y la brecha cambiaria que los productores de soja también se muestran mucho más conservadores.

A ese deterioro se suman los rumores de que podrían implementarse restricciones a la operatoria del dólar MEP y CCL -por ejemplo, imponer más parking- que se desecadenaron con la renuncia de Adrián Cosentino a la CNV. El temor creció el lunes tras los dichos del presidente de Alberto Fernández culpando a los turistas que viajan por la suba del dólar informal.

Tampoco ayudó a calmar la desconfianza que hay en el mercado la decisión de subir el dólar turista.

Dólares paralelos: ¿por qué no aflojan?

Jorge Viñas, portfolio manager en Toronto Trust, señaló a iProfesional que "las crecientes restricciones en el mercado oficial que fuerza a más gente al paralelo y a los financieros, en un contexto de persistente exceso de oferta de pesos y rumores de mayores trabas al CCL, siguen empujando las cotizaciones para arriba".

El temor del mercado a más restricciones cambiarias empujan los dólares alternativos al alza

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, afirmó que "en un escenario donde la brecha financiera se sostiene en niveles de crisis anteriores (130%), el aumento de la incertidumbre económica, el endurecimiento del cepo y la perspectiva de nuevas medidas adicionales que entorpezcan la operatoria provocan la suba de los tipos de cambios financieros".

Sobre las razones de la suba de los dólares financieros, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI enumeró: "la emisión gigantesca para sostener el mercado de pesos y financiar el déficit primario (poco más de 2% del PBI en los últimos 40 días), la crisis de confianza tras la salida de Guzmán y la ausencia de señales desde el frente fiscal impactan en el aumento de la brecha cambiaria".

Por su parte, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina evaluó que hay "tres grandes factores están incidiendo" en la suba de los dólares alternativos: "primero hay mucha incertidumbre respecto de posibles medidas relacionadas a la operatoria del CCL, en segundo lugar, la no respuesta del BCRA en materia de tasas no ayuda, y por último el frente externo tampoco acompaña". Sobre este último punto, explicó que "el dólar continúa apreciándose contra el resto de las monedas y el mercado espera que la FED convalide una mega suba de tasas hacia fin de mes, lo cual no es buena noticia para emergentes ni Argentina".

Tomás Ruiz Palacios, analista de Consultatio Plus coincidió en que "un factor que viene jugando muy en contra es la fortaleza del dólar a nivel global, el cual alcanzó la semana pasada sus valores más elevados en más de 20 años".

"Esto pasó factura en todas las monedas de Latinoamérica las cuales se vienen depreciando más de 10% promedio en el último mes (y algunas como el peso chileno casi 20%). Debido al cepo, esta presión no se ve reflejada en el dólar oficial sino en los dólares alternativos", fundamentó. En cuanto a los factores locales que presionan sobre los dólares paralelos, Ruiz Palacios consideró que "el mercado empieza a coquetear anticipadamente con la idea de que el plan fiscalista de Batakis no podrá ser implementado".

Analistas dicen que medidas concretas para reducir el déficit ayudarían a calmar la tensión cambiaria

Dólares paralelos: ¿cómo frenar la escalada?

Aunque la ministra de Economía Silvina Batkis en su primera conferencia de prensa aseguró que cree en el equilibrio fiscal y habló de ordenar las finanzas en el mercado hay escepticismo porque faltan medidas concretas para saber cómo se logrará y tienen dudas acerca de que el ala dura del kichnerismo respalde un ajuste.

En ese marco, Mateo Reschini, analista senior de Research de Inviú juzgó la suba de los dólares paralelos "se frena con medidas que den un poco más de confianza, en los anuncios de Batakis faltó un poco el cómo se llega al equilibrio fiscal, explicar eso ayudaría" a calmar la tensión cambiaria".

Siaba Serrate concordó en que "si el Gobierno realmente desea detener esta escalada, debería ofrecer alguna señal robusta de compromiso de ajuste".

De igual mirada, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero planteó que "en la medida en que el gobierno no explique y de señales claras de que avanzará en la reducción del déficit, es muy difícil que el Tesoro recupere financiamiento genuino del mercado".

"Entonces, si el BCRA es la única fuente de financiamiento, habrá más pesos dando vueltas y lo natural es que terminen empujando el nivel de los dólares paralelos. Si además aparecen nuevas restricciones, es posible que veamos algo de overshooting del tipo que vimos en octubre de 2020, cuando el CCL llegó a estar a $400 a precios de hoy", auguró.

Asimismo, Ruiz Palacios opinó que ante la desconfianza del mercado "una manera de frenar esta escalada podría venir con un ancla política, es decir, con un respaldo integral dentro de la coalición gobernante al rumbo económico tomado".

A su vez, Viñas evaluó que "el gobierno no tiene mucho margen de acción, al no poder generar una reducción creíble en la emisión de pesos, con reservas muy bajas y sin voluntad de un ajuste discreto en el tipo de cambio oficial, carece de herramientas eficaces". A su criterio, "en el corto plazo, una suba de tasas agresiva podría ayudar a una estabilización transitoria"-

Para Albornoz, "dar señales en materia de tasas podría ayudar, y disipar los temores de posibles cambios en las regulaciones de la operatoria de CCL".