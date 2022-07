Carlos Melconian: "El Gobierno va a ir a un ajuste clásico"

El economista Carlos Melconian vaticinó que el Gobierno "debe estar discutiendo" ir hacia "un ajuste clásico". El ex titular del Banco Nación señaló que el oficialismo debe ordenarse políticamente para frenar la escalada de la divisa norteamericana y advirtió por "un proceso irreversible" de "fin de ciclo".

La subida del dólar paralelo tiene freno "si hacen las cosas que hay que hacer", aseguróó Melconian: "Primero tiene que ordenarse la política y segundo tiene que haber un contenido económico, es la fórmula desde Adán y Eva".

El presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea explicó que "tener dólares es perder contra la inflación en el mundo", sin embargo "los argentinos tenemos el bocho tan lavado que preferimos perder contra la inflación antes de tener una moneda que ya perdí la cuenta cuanto se devaluó".

El economista marcó como "un punto de inflexión" las elecciones legislativas del año pasado, la comparó con las de medio término de 2013 y con el momento en el que -durante la gestión de Cambiemos- "Argentina perdió el crédito externo en 2018".

"Estos gobiernos de cuatro años entran en un proceso de deterioro y duración; si no se acomodan los tantos, el período es de supervivencia hasta llegar", detalló.

Melconian: "El Gobierno va a ir a un ajuste clásico"

Melconian: "El Gobierno va a ir a un ajuste clásico"

"La oposición tiene un penal sin arquero" de cara al 2023. "Lo veo definido al tema. Para mí el proceso es irreversible, pero profundo y no de gobierno, de modelo, de formato... está terminando un período acá. El ciclo de discutir el déficit fiscal, discutir si la deuda en pesos es mejor que la deuda en dólares, porque se emite y hay inflación, se agotó", aseguró Melconian.

"Final de ciclo significa que no va más encontrar una fórmula ganadora de una elección que después no sepas como gobernar", criticó.

Melconian manifestó que "hay que sacar la parte buena" de este momento: "La discusión cultural de que esto está terminado. Hoy es más fácil explicar que el déficit fiscal es insostenible, que deuda en pesos o en dólar es estrictamente lo mismo y que la emisión monetaria genera inflación".

Según Melconian, el Gobierno tendría que haber seguido un "manual de supervivencia" que consistía en "acompañar una inflación alta y estable, no atrasar el tipo de cambio, toquetear las tarifas sin encontrar una solución profunda, tener un mínimo ajuste en la expansión fiscal y monetaria", pero ahora "la situación se complicó y encima, en el despegue de la economía, hay más conflicto político".

"Nunca fue una amalgama política esto", señaló el economista en relación al Frente de Todos.

El pronóstico de Carlos Melconian

"Fue una fórmula rara desde el primer día, pero al venir mal los resultados económicos empieza el operativo despegue. Ahora requerís el doble de esfuerzo para la supervivencia y eso es un ajuste clásico. Van a ir a algo de eso", aseguró

Para Melconian el problema es político y económico: "Los economistas y la economía tienen que aprender que los votos son de la política, que gobierna y quien está a cargo es la política". "Pero luego tiene que haber contenido económico", detalló.

Te puede interesar Comprar y vender dólares de esta manera permite ganar en horas lo mismo que con plazo fijo a 8 meses

En ese marco se refirió al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien dijo que "entró por la ventana" al Gobierno: "No lo conocían". "Un ministro de Economía no puede ser más ministro de Hacienda o de la deuda, porque le entran por todos lados... le entra el de Infraestructura, el de Producción, el de Agro... está descuartizado ese ministerio", criticó. No obstante, aclaró que ahora "da lástima que le peguen" a Guzmán tras su salida.