Batakis y Pesce con poco tiempo para frenar al dólar

La actual crisis política y económica, una especie de capítulos de una serie con una mezcla de ciencia ficción, terror y de tragedia griega qué estamos viviendo los argentinos tiene un final incierto. Ningún analista político y económico se anima siquiera a escribir los últimos capítulos de la ficción. Tal vez el escritor y politólogo Jorge Asis con un reciente título: "La degradación del gobierno de Cristina Kirchner presidido por Alberto Fernández " es el que más se acerca a calificar una crisis que cada vez es más angustiante y sin una solución en el presente.

Lo que sorprende de esta nueva crisis política, cambiaria, financiera, inflacionaria y de endeudamiento es su dinámica y virulencia de los últimos días donde en poco más de un mes el dólar blue pasó de 200 a 337 pesos. Una de las mayores subas del precio del dólar de la historia en lo que respecta a la velocidad de la suba y al aumento.

El viernes 1 de julio, el día anterior a la renuncia de Martin Guzmán el dólar blue valía 240 pesos y hoy vale 337 , el Dólar CCL costaba 250 pesos y ahora vale 334 pesos y el Dólar MEP pasó de 248 a 322 pesos.

Los depósitos en dólares cayeron unos 500 millones y el riesgo país como producto de la estrepitosa caída de los bonos de la deuda en dólares reestructurada pasó de 2350 a 2850 puntos básicos.

De acuerdo a los trascendidos en el mercado financiero las nuevas medidas económicas que estarían preparando la ministra de Economía Silvina Batakis y el presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce para frenar la corrida cambiaria se anunciarían después del próximo fin de semana.

Los principales analistas del mercado financiero local y de Wall Street sostienen que el Gobierno debería anunciar medidas contundentes en el plano fiscal, monetario y cambiario.

Pero una idea de lo que puede venir hay que mencionar la nueva resolución del BCRA de restringir las operaciones de las empresas que operan en el mercado único y libre de cambios al incluir las tenencias de los CEDEAR dentro del tope de 100.000 dólares que pueden tener aquellas empresas que acceden al mercado del dólar oficial.

Otra de las opciones sería un refuerzo del cepo cambiario para restringir la salida de dólares en caso que la CNV y el BCRA restrinjan nuevamente las operaciones con dólares financieros alternativos.

Qué medidas espera el mercado

Entre las alternativas que se evalúan en el mercado financiero está la posibilidad de una devaluación del peso ordenada como la que realizaron Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega en enero del 2014 pero que tendría muy bajas probabilidades de ocurrir.

El 23 de enero de ese año el ex ministro de Economía y el entonces presidente del BCRA con la autorización de la presidenta Cristina Kirchner realizaron una devaluación ordenada del peso de un 25 por ciento llevando el valor del dólar oficial de 6,50 a 8,125 pesos y pudieron frenar la corrida cambiaria de ese entonces. La gran duda de los analistas es si Pesce y Batakis se animarán a tomar una medida de este estilo para descomprimir la presión del mercado cambiario.

Otra de las alternativas que se maneja en los ámbitos políticos y de las empresas para reducir la brecha cambiaria es la posibilidad de un desdoblamiento cambiario con un dólar comercial para las inortsciones y un dólar financiero para liquidar importaciones y para el turismo de argentinos al exterior donde la diferencia cambiaria se la quedaría el BCRA mientras que en la actualidad se la apropia el mercado financiero a través de las operaciones con dólares financieros alternativos.

Además, el BCRA buscaría encarecer el llamado "dólar turista" que utilizan los argentinos para sus compras con tarjetas en el exterior por el que pagan unos 240 pesos que de acuerdo a fuentes cercanas al equipo económico "está casi regalado frente al dólar blue".

Ese valor surge de un dólar oficial de 135 pesos al que se le aplica el 30 % del impuesto País y el 45 % de retención de Impuesto a las Ganancias pero si luego la persona logra el reintegro de la AFIP del 45 por ciento el viajero termina pagando un dólar de unos 180 pesos. También circula el rumor de un ajuste fiscal que se centraría un una fuerte reducción de las transferencias de fondos discrecionales que se hacen a las provincias desde el ministerio del Interior, algo que Batakis conoce muy bien desde su anterior función en ese ministerio.

Otras crisis históricas vuelven a la memoria de los argentinos

Los tristes recuerdos de crisis terminales que aparecen en la memoria argentina son: el Rodrigazo de septiembre del 75 que terminó en el golpe de estado de marzo del 76, la hiperinflación del 5000 % anual de julio del 89 que provocó la entrega anticipada del poder del radical Raul Alfonsin al justicialista Carlos Menem seis meses antes. Por último, el final de la Convertibilidad que provocó la renuncia de Fernando De la Rua a fines de diciembre de 2001 y el dólar pasó de 1 a 4 pesos . Ninguna parecida a la anterior, todas con graves consecuencias para la sociedad en particular la última.

En la primera y en la segunda no se hablaba del riesgo país que ayer superó el récord de 2850 puntos básicos aunque en la tercera superó los 7000 puntos. En la primera y en la última no había dólar paralelo que ayer llegó a un récord histórico de 337 pesos. En ninguna de las tres había dólar CCL ni dólar MEP.

A diferencia de las 3 anteriores en esta crisis la pobreza es récord. En el 75 era solo 3 por ciento de la población. Es probable que con la suba de la inflación a fin de año la pobreza llegue al 50 % de la población. La foto de hoy muestra un BCRA que tiene muy pocas reservas internacionales líquidas y una deuda pública total que llega casi a los 400.000 millones de dólares. Esa deuda es 4 veces superior a la del default del 2001 que llegaba a los 100.000 millones de dólares.

Esta corrida cambiaria es muy diferente a las anteriores por todos los desequilibrios que se observan. Tiene desequilibrio monetario con récord histórico de emisión de pesos, desequilibrio en el mercado cambiario con una brecha del 150 por ciento entre el dólar oficial y el dólar paralelo o ilegal cómo gusta llamarlo el gobierno, desequilibrio fiscal con un déficit primario que superará la meta del 2,5 % del PBI comprometida con el FMI. Lo concreto es que Batakis y Pesce no tienen mucho tiempo para frenarla.

Contra reloj

Cuando asumió este gobierno en diciembre de 2919 el dólar oficial costaba 60 pesos, no había dólar paralelo y la inflación anual era del 50 %. En la actualidad el dólar oficial vale 135 pesos, el dólar paralelo 337 pesos y la inflación anual llega al 80%. En diciembre de 2019 con un billete de 1.000 pesos se compraban 15 dólares en el mercado paralelo y hoy solo se pueden comprar 3 dólares.

Guzmán renunció en medio de un efecto adverso como la corrida cambiaria que enfrentaba desde el 8 de junio pasado provocada por la salida de fondos comunes de inversión y de los bancos de letras del Tesoro ajustadas por la inflación pero luego de su renuncia la crisis cambiaria y financiera se agravó.

La gran pregunta que se hacen los analistas financieros y políticos locales es si la intempestiva salida de Guzmán es el golpe final del kirchnerismo al presidente Alberto Fernández. El otro interrogante es saber si Batakis quedó golpeada de entrada por el desprolijo proceso previo de elección el que provocó esa pérdida de confianza.

Desde la llegada de Batakis, el 4 de julio pasado, la ministra no tomó ninguna medida de política económica concreta. Solo anuncios de medidas futuras como las de un dólar diferencial para que los turistas que vienen del extranjero le vendan sus dólares al BCRA todavía sin ejecución y un cambio en el financiamiento de las importaciones. En este punto habría que señalar las restricciones que impuso el BCRA a cargo de Miguel Pesce en junio que provocaron graves problemas a los importadores que también se tradujeron en una gran incertidumbre y que generaron desabastecimiento de insumos importados que se observan en los últimos días.

El final de esta película puede ser muy trágico si el gobierno no hace nada y si no se soluciona la crisis política donde se observa a un presidente extraviado y lejos de solucionar los problemas de la gente y una vicepresidenta que presiona de distintas maneras para que esos problemas se solucionen. Lamentablemente, por el momento la llegada de Silvina Batakis para reemplazar al ex ministro Guzmán en vez de mejorar las expectativas las ha empeorado.