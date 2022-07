Un peronista histórico afirmó que se adelantarán las elecciones presidenciales

El exvicepresidente Carlos Ruckauf se mostró realmente preocupado por la situación política que atraviesa el país y afirmó que se está barajando la idea de adelantar las elecciones presidenciales. "Una elección anticipada abre un compás de esperanza", subrayó y dijo que la idea ya ronda la cabeza del presidente y la vicepresidenta.

"Creo que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner quieren convocar a la oposición para convocar un calendario electoral que adelante las elecciones presidenciales", aseguró en declaraciones radiales.

"Lo lógico es adelantar sólo para presidente y vicepresidente", adhirió.

El pronóstico de Ruckauf

En este sentido, el exvicepresidente de Carlos Menem sostuvo que "este gobierno se ha devorado a sí mismo" y manifestó la necesidad de buscar "una salida institucional". Incluso, destacó que en el pasado "Alfonsín tuvo la grandeza de irse antes" en un contexto similar.

"Estamos muy cerca de que todo estalle", señaló Ruckauf y se mostró muy crítico con el actual presidente. "Cada vez que habla Alberto Fernández nos produce vergüenza", admitió el histórico dirigente peronista.

Juntos por el Cambio rechaza el diálogo con el Gobierno

En tanto, los referentes de Juntos por el Cambio descartan tanto en público como en privado sentarse a una mesa de diálogo con el Gobierno para enfrentar la crisis cambiaria e inflacionaria, como sugirió una versión salida del kirchnerismo, y si bien son cautos frente a un contexto que saben muy complicado, la discusión de fondo que motiva esa negativa es quién tiene que pagar el costo político del ajuste y "las reformas" que requiere la economía.

Que "se pongan de acuerdo entre ellos", que "presenten un plan económico" y que el ámbito institucional para cualquier diálogo "es el Congreso", fue la respuesta inmediata y unificada de las máximas autoridades del PRO y de la UCR como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, entre otros.

Fue la reacción inmediata ante la versión sobre un intento del oficialismo por convocar a la oposición a un acuerdo, filtrada a la prensa por un sector del kirchnerismo y reforzada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner, al expresar: "Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición".

El planteo para que cualquier intento de acordar por parte del oficialismo pase por el Congreso y que se haga sobre la base de un plan económico que, a juicio de la oposición, nunca existió, no es inocente: entienden que la economía necesita sí o sí de un ajuste y que el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner deben hacerse cargo solos del costo político que eso pueda tener.

Detrás del rechazo de Juntos por el Cambio está el planteo de que el Gobierno se haga cargo de un ajuste

"Al menos hasta hoy todos estamos de acuerdo en no aceptar co gobernar", ratificó a iProfesional una dirigente del PRO, al tiempo que señaló: "No se trata simplemente de hacer un ajuste, hay que agregarle reformas". De acuerdo a las definiciones que distintos exponentes de la oposición vienen dando hace meses, esas reformas deberían apuntar al régimen laboral y al sistema previsional, entre otras áreas.

En tanto, un legislador de la UCR que suele entender en materia económica, señaló a este medio que el Gobierno "tiene que presentar un plan de estabilización" que necesariamente "implica una devaluación, que tendrá un traslado a precios, y un ajuste fiscal en serio, no lo que anunció (la ministra de Economía, Silvina) Batakis".

Por su propia experiencia y por la coyuntura social actual, en Juntos por el Cambio saben que los resultados de corto plazo de las medidas que requiere la economía son impopulares, además de ser casi intolerables para el kirchnerismo duro. Por ello desconfían de la supuesta intención de convocarlos: "Es el abrazo del oso", dicen en el sector "duro" del PRO que encabeza Bullrich. "Ellos son Gobierno y se tienen que hacer cargo", agregan en el radicalismo.