Cómo es la "fábrica de generar dólares" que imagina Sergio Massa: los anuncios que vendrían

Por ahora solo se sabe, de acuerdo a lo informado por un tweet enviado el sábado por el propio Sergio Massa, que entre el martes 2 y el miércoles 3 próximo antes de asumir como ministro de Economía tendrá ya nombrados a sus colaboradores y luego de jurar dará una conferencia de prensa para adelantar las nuevas medidas que serán puestas en funcionamiento en solo 10 días para tratar de estabilizar las principales variables económicas.

Este fin de semana, de acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional Massa trabajo en su casa de Tigre, tuvo reuniones en su oficina de Av. Libertador donde también supo habitar el presidente Alberto Fernández cuando fue su jefe de campaña en 2015. También se reunió el viernes con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna quien podría llegar a formar parte de una especie de Consejo Económico para asesorar al gobierno.

La sorpresa que prepara Massa es que en ese consejo podrían participar economistas de trayectoria y muy consultados hoy como el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, el ex ministro de Economía Miguel Peirano, el ex vice ministro de Economía Emanuel Álvarez Agis y el ex Director Ejecutivo de ANSES Diego Bossio. Todos ellos tienen el aval de la vicepresidenta. El factor común es que todos fueron funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner en sus dos presidencias entre 2007 y 2015.

Massa asume como ministro de Economía en un contexto muy complicado

Cómo es la "fábrica de generar dólares" que imagina Sergio Massa

Una fuente muy cercana a uno de los hombres del equipo económico que colabora con Massa comentó a iProfesional que las medidas más importantes apuntarán a estabilizar el mercado cambiario y monetario, fortalecer las reservas internacionales del BCRA y aliviar las cargas impositivas de trabajadores de la cuarta categoría, autónomos y monotributistas para reactivar el consumo. A esto se sumaría una reducción de la cantidad de ministerios y una reducción del gasto público.

De acuerdo a los trascendidos y rumores que corrieron la semana pasada en el mercado financiero local y en Wall Street el principal objetivo de los economistas que formarán parte del equipo de Massa sería lograr estabilizar el valor de los dólares paralelos financieros alternativos y del dólar blue en valores cercanos a los 240 a 260 pesos que son cotizaciones que se registraban antes de la renuncia de Martin Guzmán y también intentar que el BCRA pueda comenzar a acumular dólares para mejorar la posición de las reservas internacionales líquidas.

Esto es lo que en el entorno de Massa denominan "la fábrica de generar dólares" y no se descarta un nuevo crédito de organismos internacionales para reforzar las reservas internacionales líquidas que hoy llegarán a unos 2500 millones de dólares.

Lo que está descartado por ahora es un aumento de la cotización del dólar oficial o un fuerte salto devaluatorio. Massa podría instrumentar una especie de desdoblamiento cambiario hasta diciembre próximo. La intención sería que los productores de soja puedan liquidar su cosecha a valores del dólar MEP para incentivarlos a vender los granos que todavía no fueron vendidos a los exportadores. Una mejor alternativa que la que anunció el miércoles pasado el BCRA y que Massa ya les habría adelantado a algunos dirigentes del sector agropecuario el fin de semana pasado.

Sergio Massa busca crear una "fábrica de dólares"

¿Es posible generar una "fábrica de dólares"?

El economista Salvador Di Stefano explica que "desde que se fue Martin Guzmán el 2 de julio las reservas internacionales cayeron en unos 4.000 millones de dólares mientras que los pasivos monetarios aumentaron en unos $ 500.000 millones por lo tanto el dólar de equilibrio paso de 249 a 287 pesos esto significa una operatividad para comprar dólar MEP".

Entre esas medidas adelantadas por iProfesional el viernes pasado aparece la posibilidad de vender las acciones de empresas providers que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES a esas empresas. El anticipo de iProfesional generó este fin de semana mucha preocupación en las figuras más influyentes del Frente de Todos y en particular en las filas de La Cámpora. El FGS está a cargo del economista Lisandro Cleri quien forma parte de los equipos técnicos que trabajan para Massa y es considerado uno de los ideólogos de esa operación.

En los últimos días cuando empezaron los rumores de la llegada de Massa algunos directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA) se habrían enterado a través de uno de los integrantes del equipo técnico de Massa de la intención que existiría de vender esos activos para sumar una importante cantidad de dólares a las reservas internacionales del BCRA.

La postura del kirchnerismo

El presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce es por ahora un funcionario intocable, pero Massa podría nombrar dos directores en el directorio del BCRA. Entre los que llegarían se menciona los nombres del ex presidente del Banco Nación Eduardo Hecker y el funcionario de ANSES Lisandro Cleri a quien se considera uno de los ideólogos de una de las medidas que están dentro de la llamada "fábrica de generar dólares" que quiere poner en funcionamiento Masa en los 10 días posteriores a su nombramiento.

Pero existen muchas dudas con respecto a la factibilidad de realizar ese tipo de operación y desde el kirchnerismo sostienen que los empresarios compartían esas acciones muy baratas y además podrían recuperar los puestos que hoy tiene el estado en los directorios de esas empresas que están ocupados por una gran cantidad de militantes de La Cámpora.

Massa analiza que la ANSES venda acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Al considerar la valuación en dólares, el FGS alcanzó a fines del primer trimestre de este año un total de 51.765 millones, un suma un 1,2% mayor que a fines del trimestre anterior y 29,6% superior a igual trimestre de 2021. En ese total las acciones de empresas privadas entre las más importantes están Ternium, Banco Macro, Telecom, Edenor etc., representan unos 5.700 millones de dólares que es un 11% del total de la cartera siendo el segundo tipo de instrumento en términos de importancia detrás de la cartera de títulos públicos

"La acumulación de reservas sigue siendo una incógnita. El programa con el FMI exige que hacia fin de año se acumulen cerca de u$s8.500 millones, partiendo de los US$ 1.500 millones que hay actualmente en las arcas del Banco Central. Para colmo, los períodos estacionales de acumulación de reservas acaban de terminar en conjunto con julio. Históricamente el promedio de acumulación de los últimos 10 años fue cercano a u$s1.500 millones, cuando ahora fue tan solo de u$s631 millones" explica un informe de la consultora Invecq.

En ese aspecto el informe destaca que el BCRA necesita acumular reservas si quiere ser el principal oferente de divisas a estos precios, evitando una devaluación. De otra manera, deberán continuar aumentando las restricciones cambiarias para poder abastecer discrecionalmente al mercado, afectando la actividad económica. En julio el BCRA perdió unos 1400 millones de dólares.

Dólar especial para sectores

Fuentes cercanas al equipo económico de Massa manifestaron a iProfesional que calculan que mediante ese desdoblamiento cambiario lograrían que los productores liquiden unos 10.000 millones de dólares hasta fin de año. En el mercado financiero se comenzó a llamar a este futuro nuevo tipo de cambio como el "Dólar Massa". En el plano interno la sorpresa de Massa sería comenzar a trabajar con un tema que le habrían acercado algunos técnicos impositivos que consiste en modificar la estructura del impuesto mínimo no imponible de la cuarta categoría para aumentar la recaudación impositiva y blanquear la economía.

La designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía luego de casi dos meses en los cuales se observó un fuerte deterioro macroeconómico a una velocidad poco vista en crisis anteriores comenzó a cambiar las expectativas en el mercado financiero. Como resultado del a cambio de expectativas el Riesgo País bajó 3000 a 2380 puntos, una reducción del 18%. En tanto que los dólares financieros alternativos y el dólar blue pasaron de valores promedios de 340 a 296 pesos por dólar. Por ahora resta esperar el anuncio de las nuevas medidas el próximo 3 de agosto.

Hace 34 años, también un 3 de agosto de 1988, el presidente radical Raúl Alfonsín en medio de una gran corrida cambiaria anunció el "Plan Primavera" que antecedió a la hiperinflación que estalló en febrero del 89 cuando el BCRA anunció que dejaba de vender dólares. Luego llegó la hiperinflación que provocó el adelantamiento de la entrega de poder al justicialista Carlos Menem en julio de 1989 que debía asumir en diciembre de ese año. La inflación es el principal problema económico y entre las medidas que se mencionan no parecen ser suficientes para poder bajar la inflación que a fines de este año podría superar el 100 % anual.