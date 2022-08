Cuál es la "bala de plata" del BCRA para no devaluar y evitar una inflación de tres dígitos

La gran pregunta que se hacen los operadores del mercado financiero y de Wall Street es por qué el Banco Central por primera vez en lo que va de este gobierno anuncia una fuerte suba de la tasa de interés de casi 1000 puntos básicos antes que el INDEC diera a conocer la tasa de inflación de julio que llegó al 7,4 % mensual la más alta desde abril del 2002.

Por lo que pudo investigar iProfesional, el adelanto del BCRA se debió a una maniobra montada desde el equipo económico para tratar de tapar al preocupante dato de inflación que se conoció unos minutos después.

Hay que señalar dos puntos preocupantes. El primero es que la suba de la tasa de política monetaria anunciada ayer es el aumento más alto de una sola vez desde el 12 de agosto de 2019 luego del triunfo en las PASO del Frente de Todos sobre Cambiemos cuando el BCRA a cargo de Guido Sandleris decidió subir en 1100 puntos básicos la tasa para llevarla del 63 al 74 % nominal anual.

El segundo es que el informe de inflación de julio conocido muestra que por primera vez luego de 30 años hay un dato donde inflación anual superó el 100 por ciento. Se trata del sub rubro Prendas de Vestir y Calzado dentro del rubro Indumentaria que aumentó un 100,5 % en los últimos 12 meses.

Lo cierto es que el Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso ayer subir en 950 puntos básicos la tasa de política monetaria. Las tasas de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó de 60% a 69,5%.

Pero en forma simultánea y buscando aumentar el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA también subió las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 69,5% anual para las colocaciones a 30 días hasta 10 millones de pesos. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 61%.

Banco Central: suba de tasas para no devaluar

Esta fuerte suba de tasas de interés del BCRA implica una tasa efectiva anual cercana al 96 por ciento anual si se renuevan los vencimientos mes a mes muy cercana a la tasa de inflación del 100 % anual que muchas consultoras y bancos proyectan para fin de año.

El aumento es tal vez una de las últimas balas de plata que le quedan al BCRA para tratar de evitar una fuerte devaluación del peso frente al dólar en el mercado oficial de cambios.

Lo que llama la atención es el comunicado del BCRA donde se explica que "luego de dos meses en los que la inflación mostró una tendencia a la baja, los precios se aceleraron en julio en el contexto del incremento que se observó en la volatilidad financiera a nivel local y que afectó negativamente las expectativas de inflación".

El comunicado contradice la realidad económica ya que desde enero en adelante la inflación siempre subió tanto en términos mensuales como medida en forma anualizada.

El comunicado detalla también que "debido a la suba de la inflación de julio considera necesario incrementar una vez más la tasa de política monetaria y acelerar así el proceso de normalización de la estructura de tasas de interés activas y pasivas de la economía para acercarlas a un terreno positivo en términos reales, en consonancia con los Objetivos y Planes para 2022 establecidos en diciembre de 2021".

Esto es totalmente inexacto ya que la única política del BCRA fue buscar que la tasa de devaluación del peso frente al dólar fuese siempre menor que la inflación para que no se produjera un aumento de precios que finalmente se concretó como consecuencia del impacto del aumento de la emisión monetaria del BCRA para financiar del déficit fiscal primario del Tesoro.

El valor del dólar paralelo y los dólares financieros comenzaran a subir fuertemente y preocupa al Banco Central

Las razones del BCRA para subir las tasas, explicadas en un comunicado confuso

El comunicado explica también que: "la suba en la tasa de política monetaria contribuirá a reducir las expectativas de inflación en lo que resta del año y a consolidar la estabilidad financiera y cambiaria alcanzada luego de los eventos disruptivos de los últimos dos meses que motivaron la intervención del BCRA en el mercado secundario de títulos públicos".

Esta explicación tampoco se condice con la realidad ya que el problema o los llamados eventos disruptivos estuvieron generados por las autoridades económicas y por ahora no se puede hablar de estabilidad financiera con un BCRA que solo contaría con unos 1000 millones de dólares de reservas líquidas y con el agravante de una caída importante de los depósitos en dólares registrada desde la salida de Guzmán.

El primer evento disruptivo fue el del 8 de junio pasado cuando por una falta de confianza en la moneda local varios bancos y fondos comunes de inversión no quisieron renovar una gran parte de letras del Tesoro en pesos indexadas por el CER o la inflación y eso motivó que el valor del dólar paralelo y los dólares financieros comenzaran a subir fuertemente.

El segundo fue provocado por la renuncia a través de un tuit del ministro de Economía Martín Guzmán el 2 de julio y a eso se sumó el confuso nombramiento de Silvina Batakis el 4 de julio donde el dólar paralelo pasó de 240 a 340 pesos y el riesgo país de 2300 a casi 3000 puntos básicos.

Luego con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía el 4 de agosto esos valores hasta ahora se retrotrajeron, pero no llegaron a los valores anteriores a la salida de Guzmán.

Con respecto a la reciente suba de tasas de interés un reciente informe de Portfolio Personal detalla que "la buena noticia es que luego de descomprimir los vencimientos de corto plazo con el exitoso canje de esta semana, el BCRA dejaría el enfoque de ayuda al financiamiento del Tesoro (se castigaba el estar posicionado a corto plazo hasta hace sólo un mes) y volvería a enforcarse puramente en lo monetario".

Las tasas de interés reales seguirían siendo negativas

La suba de tasas de los Pases Pasivos redundaría en una mayor remuneración de los instrumentos en pesos de corto plazo (money market), al mismo tiempo que elevaría el costo de oportunidad de aquellos apalancados en caución para dolarizarse".

El problema es que con la nueva suba de la tasa de inflación de julio las tasas de interés reales seguirían siendo negativas, pero se aproximarían al promedio de la Administración Fernández, luego de haberse hundido a mínimos desde finales de la década del 80.

Hay que destacar además que los datos de alta frecuencia muestran que la inflación se habría acelerado en la primera semana de agosto, en contramano a lo que proyectado por el REM (baja de 7,5% en julio a 6% en agosto), por lo que cabría esperar que las expectativas se ajusten nuevamente al alza.

La macro argentina por ahora continúa en situación crítica y los mercados y el mundo empresario están a la espera de políticas concretas que comiencen a eliminar algunos desequilibrios fiscales monetarios y cambiarios.

Por ahora los efectos de la llegada de Sergio Massa al ministerio de economía no han generado grandes resultados, pero todavía se esperan nuevos anuncios. Los bonos argentinos, el segmento que en el que más expectativas generó la llegada del nuevo ministro siguen sin mostrar una tendencia clara.

Pero la mayor preocupación de los operadores está centrada en el mercado cambiario, en particular la cantidad de dólares líquidos qué hay en las arcas del BCRA en la medida que estas no se recuperen fuerte el BCRA no tendría otra alternativa que efectuar una fuerte devaluación del peso frente al dólar en el mercado oficial de cambios.