Para Marina Dal Poggetto, con las últimas medidas del Gobierno "nunca vas a estabilizar" la macroeconomía

La economista Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, advirtió este sábado mientras el Gobierno "siga corriendo el dólar oficial y las tarifas por detrás de una inflación que se acelera y con un balance del Banco Central magro, nunca vas a llegar a estabilizar" la marco economía.

Dal Poggeto, que rechazó ser la viceministra de Economía de Sergio Massa, afirmó que "hay un problema de balance del Banco Central. Te sobran pesos en la economía y te faltan dólares en las reservas".

Entonces, "el BCRA sigue sin comprar dólares, los últimos tres días empató la cuenta, pero tiene pocas reservas netas y la pregunta es cómo consigue dólares y para qué los consigue. ¿Los consigue para aumentar reservas o seguir vendiendo dólares baratos?"

La economista dijo que el aumento de "las tarifas de los servicios públicos todavía no están implementadas, cuando sea será en forma gradual", señaló en declaraciones radiales.

"El ahorro que nosotros calculamos de la suba de tarifas este año son 115 mil millones de pesos y una semana después diste un bono a jubilados de 120 mil millones de pesos. El ajuste fiscal en la segunda parte del año va a estar dado por el aceleramiento de la inflación y alguna contención del gasto, pero no lleva a una estabilización", indicó.

Explicó que si bien el BCRA aumentó "la tasa de interés fuerte, cuando mirás la tasa de la Leliq corre al 5,8% mensual, subieron fuerte la tasa de los "pases", lo que remuneran los pesos de muy corto plazo, y armaron un mecanismos que no se define cómo se va a implementar que es que los fondos comunes de inversión puenteen a los bancos y puedan ir directamente a pases para asegurarte que vas a remunerar los pesos."

En su análisis financiero y macroeconómico, Dal Poggetto aseguró que "la tasa de interés no corre por arriba de la devaluación, no corre por arriba de la inflación. No es lo suficientemente alta para hacer un programa de estabilización, pero a esta nominalidad es una tasa de interés muy alta que te crea muchos pesos. Si tu problema es que sobran pesos y faltan dólares, te van a sobrar más pesos y no vas a recuperar los dólares."

Otro problema del Gobierno "es la brecha cambiaria", advirtió la economista. "Si tu dólar marginal vale 300 o 350 mangos, el principal incentivo es ir a comprarte todos los dólares oficiales que puedas. El juego en los últimos dos años fue tomar precios baratos en el sistema financiero acorralado, comprar dólares baratos al BCRA y si sos afortunado podés vender en el mercado de precios descuidados".

Las importaciones están hoy "en una zona de 8.200 millones de dólares y no tenés dólares del otro lado. No es que la Argentina se quedó sin dólares. La transferencia de ingresos que genera una brecha cambiaria de 100%, la mitad de importaciones son subsidios y un exportador recibe la mitad del precio", explicó.

Con este ritmo de aumento de los precios y déficit fiscal "lo único que terminas de discutir es con qué inflación y con qué brecha vas a llegar a un lugar donde en algún momento vas a tener que devaluar, la pregunta es quién paga los costos de esto y mi sensación es que los costos se pagan cada vez más rápido, sobre todo si no aparecen los dólares frescos."

Para salir de la actual crisis, Dal Poggetto aseguró que "requerís un programa de estabilización, cuánto más tarde se haga es más costoso".Opinó que "hay que devaluar con más retenciones, pero no podés cobrar retenciones con este nivel de brecha cambiaria".

"Tenés que achicar la brecha, y requerís una señal fiscal. En el corto plazo, las retenciones te pueden ayudar. Todos los programas de estabilización requieren una agenda larga. El punto es cuándo lo vas a empezar a hacer y quién. Parecería que solo vamos a seguir ganando tiempo", concluyó Dal Poggetto.