Para cuidar los dólares Economía fijará más controles y regulaciones en las importaciones

Cuidar las reservas es una de las metas que persigue la administración de Sergio Massa, para ello en los próximos días se dispondrán medidas que persiguen ese objetivo y el foco se pondrá en las importaciones.

De acuerdo a los datos oficiales las importaciones crecieron 47,3% interanual a julio pasado. El resultado de julio entrega por segundo mes consecutivo déficit en la balanza comercial. Con estas estadísticas la idea es "ordenar las importaciones y cuidar los dólares y evitar el abuso", señalaron fuentes oficiales.

Para corregir estas distorsiones, el Gobierno dispondrá una reducción en el plazo para las importaciones temporarias, mayor cantidad de bienes con licencias no automática y una revisión de las contrataciones de servicios en el exterior.

Las medidas, que se darán a conocer durante esta semana, fijan una reducción del plazo de las licencias de importaciones temporales. Se acortará el plazo de los 360 días actuales prorrogable 360 días más, a 120 y hasta un máximo de 240.

Fijarán más controles y regulaciones en las importaciones

En el acumulado anual por este tipo de licencias ingresaron u$s3.100 millones de los cuales u$s1.600 millones es decir poco más de la mitad correspondieron a porotos de soja que se destinan a la elaboración de aceite.

Fijarán más controles y regulaciones en las importaciones

Además de los porotos de soja, entre los bienes que más se importan por este mecanismo se ubican aeronaves, minerales y otros insumos destinados a la producción.

Otra de las medidas que se estudian aplicar a la brevedad es en un mayor control en las declaraciones anticipadas de importaciones de servicio. Se evaluará la capacidad económica y financiera de las empresas que lo soliciten.

Las empresas deberán pedir un permiso antes de este tipo de importación y las autoridades, la secretaría de Comercio y la AFIP verán la capacidad que tienen estas compañías para llevar adelante la tarea que quieren realizar con ese bien que se importa de manera temporaria.

En el primer semestre sumaron u$s5.500 millones, como consultorías, software o seguros, los cuales han tenido un crecimiento significativo en los últimos meses, según dijeron las fuentes. En este total están incluidos más de u$s1.000 millones en importaciones de software.

Te puede interesar Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes y cómo calcularlo

"No es ilegal contratar servicios en el exterior, lo que no queremos es que se hagan maniobras de sobre facturación", explicaron las fuentes que remarcaron que no se busca reducir las importaciones sino cortar los incentivos que genera la brecha entre las importaciones y las exportaciones.