Importaciones: cuáles son las principales preocupaciones del Gobierno para que no se vayan los dólares del BCRA

En una reunión con algunos periodistas acreditados en el ministerio de Economía, un funcionario de esa área comentó que en las próximas horas el gobierno anunciará nuevas medidas para restringir importaciones y para lograr que las empresas aceiteras nucleadas en la cámara CIARA CEC, a las que dentro del gobierno se las llama las fabricadoras de dólares, liquiden divisas para aumentar las reservas líquidas del BCRA en los próximos meses.

El funcionario les adelantó a los periodistas que en las próximas 48 o 72 horas la secretaria de Comercio Exterior e Interior anunciará tres medidas clave para restringir importaciones a las que denominó como "un plan de ordenamiento de las herramientas de comercio exterior" que, traducido, significa una ampliación del cepo cambiario.

Por otra parte, fuentes cercanas al gobierno manifestaron que "hay que cuidar los dólares que se van por eso tenemos que tomar medidas para que no se vayan y también hay que acumular reservas para cumplir el acuerdo con el FMI algo que no cumplieron ni Kulfas ni Guzmán".

Las principales medidas que se anunciarían irían en tres direcciones para buscar aumentar los dólares en las reservas del BCRA por un lado y evitar que se vayan por el otro. El llamado "colador de la Aduana" que mencionó en sus últimos discursos la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Cepo reforzado: cuáles son las medidas que se anunciarán

Entre las importaciones que se buscarán restringir son las de artículos ingresados que mostraron fuertes aumentos en sus volúmenes como la importación de parlantes, fibrones,whiskys, semen bovino, aviones, y yates.

Estos forman parte de los productos que, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, dejarán de estar en el rubro de las llamadas Licencias Automáticas (LA) que son de libre importación, para formar parte del rubro de las Licencias No Automáticas (LNA) que son las que deben pasar por la autorización de la secretaría de Comercio Interior y Exterior a cargo de Matias Tombolini.

En total serían unas 40 posiciones arancelarias y sus respectivas aperturas por rubro. Por lo tanto el total de LNA pasarán de un 28 a un 35 % del total importado aproximadamente.

"La mayoría son bienes de consumo que también se fabrican en el país para proteger la industria nacional" dijo el funcionario.

Otras medidas

La segunda medida impactará en el sector exportador. Es la modificación del llamado régimen de admisión temporaria para el perfeccionamiento activo de acuerdo al decreto 1330 del 2004 para acortar los tiempos de liquidación de exportaciones. Ese periodo pasaría de 360 a 120 días.

"Entre los sectores que mayor usan este sistema está el complejo industrial oleaginoso que importa soja de Paraguay y exporta soja al resto del mundo en particular a China" manifestó el funcionario.

La tercera medida es de carácter fiscal ya que la AFIP modificará la llamada Capacidad Económica Financiera (CEF), cuyo objetivo principal es frenar la sobrefacturación de servicios facturados al exterior, en particular de consultoría económica financiera y de informática que están dentro de las SIMI que es un permiso de importación que autoriza la secretaría a cargo de Tombolini para que luego el BCRA entregue los dólares al tipo de cambio oficial a quien contrata ese servicio que por lo general se sobrefacturan.

El CEF es el primer filtro para luego conseguir la SIMI o autorización para pagar la importación al dólar oficial. Por lo tanto una empresa que quiera contratar consultoría desde el exterior ahora deberá pedir permiso a la Secretaría de Comercio.

Aumento exponencial de las importaciones de servicios

Con respecto a la futuras medida que podría anunciar el gobierno el economista Salvador Di Stefano manifestó que "hagan lo que hagan no hay forma de evitar una devaluación importante del peso a mediano plazo, tenemos déficit fiscal y cuasifiscal, no hay inversión, están cerrada las importaciones, y las exportaciones serán bajas, la inversión dice ausente y el consumo está en baja con salarios que llegan a una quincena y lo más grave es la brecha cambiaria que hace que se importe de todo y no se liquiden las exportaciones. Lo mejor es apostar por activos, si no tenés claro qué activos comprar, armar un mix de plazo fijo ajustado por inflación y dólar".

El economista explicó también que "hubo un aumento exponencial de las importaciones de servicios y es probable que en el futuro para evitar esas sobrefacturaciones podríamos instrumentar una especie de Declaración Anticipada de Importaciones de Servicios porque en el primer semestre del año se fueron muchos millones de dólares por el pago de esos servicios que el BCRA tuvo que entregar a los importadores a la cotización del dólar oficial".

Con respecto al uso de admisión temporal para el perfeccionamiento del activo el funcionario dio el ejemplo de la importación del corcho para el vino. El corcho se importa luego la empresa vitivinícola lo pone en la botella y luego se exporta el producto con valor agregado explicó el funcionario.

Desde el gobierno están preocupados por el aumento del déficit comercial que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones ya que en julio se registró el segundo mes en rojo, algo que no ocurría desde hace muchos años. "Tenemos que cuidar los dólares y evitar abusos de los productos que se están importando" manifestó el funcionario.

Según el INDEC, la balanza comercial registró en julio un déficit de 437 millones de dólares negativo siendo el segundo mes consecutivo de performance negativa. En total el intercambio comercial alcanzó los 15.983 millones de dólares compuesto por un 48,6% correspondiente a las exportaciones y 51,4% por las importaciones.

Hubo un incremento de las importaciones de más del 40 % anual que llegaron a 8.200 millones mientras que las exportaciones se incrementaron un 7 % y totalizaron 7.700 millones de dólares. El aumento del déficit comercial es tal vez hoy el problema que más preocupa al equipo económico, y es una consecuencia del aumento de la brecha cambiaria entre el valor del dólar oficial y los dólares financieros alternativos que llega al 120 por ciento.