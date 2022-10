Cómo saber si tengo cupo disponible o estoy autorizado para comprar dólares

Arranca octubre 2022 y se abre un nuevo período para la compra del cupo personal de u$s200 de dólar ahorro atravesado por un escenario socioeconómico complejo, marcado por la creciente inflación.

Desde este mes, a causa de la oficialización de la norma emitida por el Banco Central, los usuarios de servicios públicos que cuenten con un subsidio del Estado en el precio que paguen en sus boletas están excluidos de la posibilidad de comprar dólar a cotización "ahorro" o en el mercado financiero a valor MEP.

"Las personas usuarias que se beneficien del subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, por una disposición tomada por el Banco Central de la República Argentina", aseguró la entidad.

Como la norma se dio a conocer a mediados de septiembre, hubo usuarios subsidiados que sí pudieron a acceder al dólar ahorro el mes pasado.

¿Quién puede acceder a la compra del dólar ahorro?

Actualmente, son muy pocas las personas que pueden comprar los 200 dólares "ahorro" a través de los bancos o entidades financieras, por lo que es más sencillo mencionar quienes no pueden acceder a este tipo de cambio:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.

o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo. Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro. Cotitulares de cuentas bancarias.

de cuentas bancarias. Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.

algún saldo de la en los últimos 12 meses. Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.

que pidieron Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

que se beneficiaron del durante la pandemia. Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

u en los últimos 90 días. En caso de acceder al se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro. Además, en un intento de disimular un "tarifazo" por parte del Gobierno Nacional, como se mencionó, se ha prohibido la compra de cualquier tipo de cambio lícito (entre ellos el dólar ahorro) para quienes han solicitado el subsidio a los servicios de energía electrica y/o de gas natural.

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo de u$s 200

¿Cómo saber si tengo cupo para comprar dólar ahorro?

Actualmente, el cupo para la compra de dólar ahorro es de u$s 200 en el caso de que se compre de manera online, es decir, a través del homebanking, y de u$s 100 si la operación se hace por ventanilla.

Además, aquellas personas que tuvieron gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares, podrán comprar una menor cantidad de dólares.

En dicho caso, se descuentan del cupo de los u$s 200 y, en el caso de que se supere los u$s 200 se descuentan del cupo del mes próximo.

Por ejemplo, si tuvimos gastos por u$s 500 y pagamos el resumen en pesos, no podremos comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 100. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción a Netflix o aquellas realizadas en el exterior.

¿Cómo saber si estoy habilitado?

La ANSES puso a disposición del público una base de datos con la que se puede controlar si uno está autorizado para la compra de divisas o tiene alguna restricción.

El sitio se encuentra en www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa y se opera de la siguiente manera:

Una vez en el sitio se debe ingresar el número de CUIL y la clave de Seguridad Social de la persona.

Luego, ya en Mi Anses, hay que dirigirse a " Información personal " y luego a " Certificación negativa ".

" y luego a " ". El siguiente paso es ingresar la fecha sobre la cual se desea conocer el estado de la situación para la compra de dólares.

Además, hay que tipear un código captcha que aparece en pantallla.

Los campos para ingresar número de CUIL o CUIT dentro de Mi Anses.

Una vez ingresados los datos, el sistema de Anses indicará si es posible acceder a la compra de dólares. El mensaje "Denegatoria Certificación Negativa" indica que la persona sí está habilitada a comprar dólares. A continuación se muestra un ejemplo:

"Denegatoria de Certificación Negativa": sí puede comprar dólares.

Dólar ahorro: cómo dar de baja el pedido de subsidios

Los argentinos pueden dar marcha atrás a su pedido de subsidios, mediante la web donde previamente se inscribieron. El proceso puede llevarse a cabo en cuatro pasos: