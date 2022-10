Tras conflicto del neumático, otro gremio marchará al Ministerio de Trabajo por aumento de sueldo

Luego de los cinco meses que llevó el conflicto en el sector del neumático, otro gremio confirmó que llevará su protesta al Ministerio de Trabajo: es el sindicato de los vigiladores privados, quienes reclaman la falta de acuerdo tras varias audiencias y piden un sueldo inicial de 157.000 pesos para antes de fin de año.

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) informó que habrá una movilización a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicada sobre la avenida Callao 114, que es en la misma dependencia en la que se reunió el sindicato del neumático. La marcha se realizará el próximo lunes a las 13, en las inmediaciones del edificio del Congreso.

El gremio de los vigiladores, conducido por Ángel García, dijo que la medida se adoptó "luego de varios fracasos de las negociaciones salariales" y criticó la intransigencia de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).

Entre sus objetivos, el gremio quiere llevar el sueldo inicial a los 137.000 pesos en octubre, a los 147.000 pesos en noviembre y 157.000 pesos en diciembre de este año.

"Hemos demostrado intención y vocación de diálogo. Fuimos a una reunión tras otra a negociar pero hasta ahora los empresarios se han mostrado reticentes a reconocer que deben compensar los salarios ante la inflación descontrolada ", dijeron en un comunicado.

La Upsra es el gremio mayoritario de la actividad y su paritaria es referencia para el sector. Al confirmar la movilización para el lunes, el sindicato aclaró que no firmará ningún incremento que quede "por debajo de la línea de la pobreza".

Pablo Moyano advirtió fuertes medidas de Camioneros

El triunviro de la CGT y secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió a la negociación paritaria del gremio que dirige y advirtió que "el paro de los neumáticos va a ser un poroto" en comparación con las medidas que podrían llegar a tomar los camioneros.

En declaraciones a C5N Moyano dijo que la negociación salarial del sindicato intentará superar el 94% alcanzado por la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo: "Va a ser un número superior a ese. Espero que los empresarios vengan con una propuesta seria, sino el paro de los neumáticos va a ser un poroto en comparación con lo que vamos a hacer los camioneros".

"Los camioneros fuimos esenciales y tiene que ser reconocido ese esfuerzo. Todos los gremios están reabriendo paritarias y superando el 100%, nosotros vamos a llegar también", dijo Pablo Moyano.

Consultado por la implementación de una suma fija para paliar los efectos de la inflación, el dirigente ratificó que es "uno de los defensores" de la medida. "En la reunión con el Presidente le reclamamos una suma fija para todos aquellos que no cobran la canasta básica, son pedidos concretos que se tienen que dar antes de fin de año, ojalá que haga este anuncio que estamos pidiendo en los próximos días".

Respecto a cómo quedó el vínculo con sus compañeros de la CGT, dijo que es "normal". "Hay discusiones en el Gobierno, en la oposición, entre los periodistas y en la CGT también, pero estamos todos juntos", sostuvo. "No pasa nada, no me voy a poner celoso por un asado, estamos todos juntos", añadió.

En otro orden de temas señaló que el Gobierno "está haciendo un esfuerzo muy importante para contener la inflación". "Yo hago responsables a los empresarios, los tipos se la están llevando en pala. Ojalá que de una vez por todas sean responsables con el pueblo argentino", sostuvo.