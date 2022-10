Segmentación de tarifas: qué usuarios comenzarán a pagar sin subsidio en octubre

La segmentación tarifaria lleva un mes de retraso respecto a lo anunciado originalmente. Los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de ingresos altos (nivel uno de la segmentación) y medios (nivel tres) de electricidad -las dos categorías que sufrirán quita de subsidios y, por lo tanto, deberán pagar más- se aplicarán a partir del consumo del 1° de octubre).

La causa de esta demora reside en que el Gobierno tiene problemas para identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios.

La Secretaría de Energía había definido que los clientes (cualquiera sea su situación económica) que no se anotaban en el padrón de solicitantes de subsidios los iban a perder. Así, se les daba el mismo tratamiento que a los segmentos de mayores ingresos.

Sin embargo, hubo más de 5 millones de hogares que no pidieron subsidios. La preocupación entre los gobernadores es que una gran cantidad de quienes no se inscribieron sean personas que no tienen altos ingresos.

En cuanto al gas, el incremento se aplicará a partir del consumo del 27 de septiembre, pero solo para los usuarios del nivel uno, ya que el Gobierno todavía no publicó el cupo máximo de subsidios que tendrán los hogares de ingresos medios.

Quiénes comenzarán a pagar sin subsidio desde octubre

Los cuadros tarifarios de la luz comenzarán a regir desde octubre y el gas ya rige desde fines de septiembre

Se aplicará a los que no se hayan inscripto en el formulario online de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y a los que completaron sus datos pero quedaron clasificados como usuarios del Nivel 1. Se trata de hogares que declararon reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todos sus integrantes:

- Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $419.149,50 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

- Quedan exceptuados los hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, donde los ingresos mensuales totales deberán ser equivalentes o superiores a $511.362,39.

- Tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; tener tres o más inmuebles; poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Aumentos de tarifas de luz, con un mes de demora

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre pasarán a noviembre dado que recién se aplicarán desde este mes. Se trata de un universo conformado por los usuarios que quedaron en el N1 (altos ingresos) y los de bajos recursos que por distintas condiciones no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

"Para comercios la segmentación comenzó el primero de septiembre, lo que se postergó para el primero de octubre es el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos en los N1, el resto sigue igual", dijo.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, se refirió a los aumentos de las tarifas de luz

"Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba inscripto, a quiénes se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre; se le retirará el primero de octubre", aclaró.

Por su parte, recordó que los usuarios que estaban en el grupo N2 ya estaba previsto que no iban a tener aumentos y no se les iba a retirar el subsidio. "Comerciales a partir del 1 de septiembre, sólo lo que es N1 y los no inscriptos porque hubo demora con la base de datos y los cruces de las provincias y muchas provincias nos solicitaron un tiempo más para salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos, nos pidieron más tiempo y se lo dimos y para organizar se decidió pasar al 1 de octubre", explicó la secretaria.

La inscripción en el RASE es para quedar asignado como grupo N2 y N3. Los que no quieren seguir percibiendo subsidio no deben completar el formulario.

Según datos oficiales al 1 de octubre 9.824.721 hogares completaron la carga del formulario virtual desde el 15 de julio; 197.182 solicitudes fueron modificadas y 114.281 solicitudes fueron dadas de baja. Este último grupo se amplió a partir de la decisión del BCRA de quitar la posibilidad de comprar dólar ahorro a quienes perciben el subsidio de tarifas.

Unos 433.470 hogares corresponden a la tarifa 1 que son los de ingresos altos que van perdiendo los subsidios gradualmente; 5.627.097 corresponden a la tarifa 2 que son los de ingresos bajos y que mantendrán los subsidios mientras que 3.764.154 de hogares se enmarcan en la tarifa 3 de ingresos medios, mantienen los subsidios.