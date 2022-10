Coloquio de IDEA: empresarios piden unificar el tipo de cambio del dólar para exportar más

A partir de la necesidad de generar una mayor inserción de la Argentina en el mundo, los empresarios reclaman la unificación del tipo de cambio que hoy en la Argentina tiene hasta una docena de diferentes valores.

El pedido surge de un documento de 47 páginas redactado por un grupo de hombres de negocios que participan del 58 Coloquio de IDEA orientado a proponer cómo insertar al país en el contexto internacional y cumplir con el objetivo de aumentar las exportaciones hasta en un 8% durante los próximos años.

Entre las conclusiones, en el documento los empresarios reclaman la normalización de la situación macro ya que sin esa condición no hay inserción posible; piden articulación público privada; política comercial; apoyo a las inversiones; previsibilidad para terminar con la volatilidad y contar con un tipo de cambio que permita previsibilidad y que no genere incentivos perversos que privilegian el corto plazo, actividades de bajo riesgo o que son más susceptibles de la apropiación de rentas.

Igualmente, advierten que no existe política de desarrollo productivo se sigue pensando en la dicotomía entre favorecer el consumo interno o las exportaciones, por lo cual piden encarar una estrategia integral basada en abrir la economía y no en un esquema de "vivir con lo nuestro".

En este marco, otras conclusiones de la encuesta se refieren al actual mercado cambiario como un obstáculo para exportar más; a la necesidad de reducir impuestos a las ventas externas y a terminar con las tensiones entre los precios locales y los de las exportaciones.

El reclamo de desarmar los diferentes tipos de cambio con los que se mueve la economía argentina fue expuesto durante el panel del que participaron Tomás Allende, socio del Estudio Beccar Varela; Laura Barnator, general Manager, Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay; Roberto Bouzas, economista y Profesor Emérito de UdeSA, y Mariano Bosch, director de IDEA y CEO y Cofundador de Adecoagro.

Tomás Allende dijo que el Mercosur "se encuentra estancado por razones políticas y por el tema arancelario"

En ese contexto, los hombres de negocios señalaron varios temas que terminan por condicionar o frenar las exportaciones como la falta de reglas claras; un proyecto de país a largo plazo; saber dónde juega; la complicada estructura burocrática armada sobre una economía cerrada y el tipo de cambio poco competitivo que lleva que, con el actual precio, la rentabilidad hoy sea muy pequeña.

Por caso Bouzas hizo referencia a la relación entre las exportaciones y el PBI que es baja en términos internacionales, así como lo es la participación de la inversión extranjera directa en comparación con países similares.

"Todo ese desempeño precario se dio en el contexto de una política comercial con alto proteccionismo arancelario, intervencionismo poco transparente que desestimula el vínculo con el resto del mundo", advirtió el economista para quien la integración del país viene siendo disfuncional en lo económico y en lo financiero, con periodos de auge y otros de restricciones en el acceso al dinero, programas con el FMI recurrentes uno cada tres años, la mayoría inconclusos.

"Es indispensable cambiar esta dinámica, que no produce juego de suma cero sino de suma negativa, donde todos pierden en relación a su escenario potencial", reclama Bouzas.

A partir de las conclusiones volcadas en el documento de IDEA, el experto señala que el primer pilar para exportar más es el de la internacionalización apoyada en algún concepto de naturaleza política con buenas ideas que se puedan llevar a la práctica.

El segundo pilar, para Bouzas debe ser el aumento de la cantidad de exportaciones tratando de diversificar y mejorar la calidad de las ventas al exterior.

Para hacer eso, el tercer pilar debe pasar por conectarse con el mundo "que tiene que ser de manera forzada para moderar el efecto sobre el empleo de manera gradual", agrega.

Ivana Cavigliasso dio datos sobre el stock de inversión extranjera directa que en promedio es un tercio de la región

Mercosur estancado

A partir de estos conceptos, el informe de IDEA recoge las respuestas de los empresarios y dirigentes políticos consultados sobre qué es lo que obstaculiza que las exportaciones tengan máximo potencial.

La principal respuesta fue la incertidumbre y la de un mercado cambiario que debería ser unificado para mirar el más largo plazo.

En ese sentido, Tomás Allende hizo referencia al Mercosur "que se encuentra estancado por razones políticas y por el tema arancelario, con la Argentina con una política en ese sentido más arriba con relación al resto ya que la mayoría de los países está por debajo del 10%".

Por eso, pide debatir cómo flexibilizar o dinamizar el arancel externo común, aunque admite que "no se puede hacer de golpe ya que es un tema sensible, por lo que quizá se pueda trabajar en productos valor agregado".

Además, recuerda que el mundo va hacia una armonización normativa que tiene gran implicancia en las empresas si se recuerda que en el caso del Mercosur posee diferentes normativas que hay que facilitar.

Del mismo modo, los empresarios piden resolver la polémica que generan las licencias no automáticas que se han incrementado, quizá para reemplazarlas con un arancel para darle previsibilidad, que hoy es lo más grave para una empresa que no cumple con sus compromisos porque no puede y no porque no quiere.

A esto le suman la necesidad de encontrar previsibilidad para generar credibilidad, incluso en el caso del régimen impositivo al que califican como de sesgo anti exportador y también en el caso de las retenciones, para tomar medidas paliativas y modificar las de bienes y servicios con valor agregado.

"El mundo te espera si le vendés lo que te quiere comprar", dijo el secretario de Industria, José de Mendiguren

Al respecto, Ivana Cavigliasso, mencionó datos sobre el stock de inversión extranjera directa que en promedio es un tercio de la región, y recordó que el ingreso de capitales extranjeros en la Argentina fue de 5% de lo que llegó a toda América latina. "Algo no estamos haciendo para atraerlas", señaló.

En ese sentido, propuso fortalecer la marca país para mejorar la integración del país al mundo y aplicar políticas al màs alto nivel institucional con una visión coincidente, además de mejorar la calidad de las agencias de promoción de exportaciones y desdoblarla con la de inversiones; tener una ventanilla única de inversiones y reducir la burocracia que desestimula el ingreso de capitales.

Debatir el formato

Luego de este panel fue el turno del debate sobre las estrategias para que la Argentina pueda incrementar su participación en el contexto exportador.

De la mesa participaron Ivana Cavigliasso, presidenta de la Cámara del Maní y Directora de Prodeman; José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Claudio Rodríguez, director de IDEA y Director de Administración y Finanzas de Sinteplast, y Dante Sica, ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación.

Para De Mendiguren "si me quiero insertar al mundo lo primero que debo hacer es generar una macro que lo permita, dejar de ser un país caro para exportar y barato para importar como pasó en años anteriores".

Puso como ejemplo lo que atravesó Arcor durante el gobierno de Cambiemos cuando se abrió la importación de tomates y la empresa cordobesa no podía generar valor agregado con sus marcas. "Casi la fundimos", exageró el ahora funcionario del gobierno del Frente de Todos para quien también se debe poner sobre la mesa el debate acerca de qué formato exportador debe adoptar el país.

Dante Sica fue quien tomó el protagonismo ante los empresarios para responder las declaraciones de De Mendiguren

"Si queremos vender porotos de soja o queremos vender biocomubstibles, si queremos una economía primarizada exportando trigo a granel o harinas o pastas", enfatizó.

Para respaldar sus palabras, el funcionario hizo referencia a una serie de datos oficiales sobre las exportaciones per cápita de productos primarios de la Argentina, que llegan a los u$s677, mientras que Noruega, que es el primer país exportador con u$s14.000; Chile con u$s1.700 o Uruguay con u$s1.300.

"Debemos aspirar a insertarnos poniéndonos de acuerdo como lo hizo la industria automotriz para ver el crecimiento, lo que pasa en el mundo y la oportunidad que tiene el país", enfatizó el funcionario para quien la estabilidad macro es fundamental para exportar más.

"Dejemos de lado esa visión infantil de creer que el mundo está abierto y permite todo cuando sobran ejemplos de protecciones con medidas para arancelarias como las de Estados Unidos, que tiene 6.700, Brasil 3.500 mientras que la Argentina tiene 871 nada más, asegura De Mendiguren.

"El mundo te espera si le vendés lo que te quiere comprar. Debemos crecer con otra matriz, de lo contrario no salimos de los planes sociales. Hay que cambiar la matriz como única salida para duplicar los dólares que ingresan, aumentar la facturación y no solo bajar los gastos", advirtió.

Contrapunto

Dante Sica fue quien tomó el protagonismo ante los empresarios para responder las declaraciones de De Mendiguren.

"Vasco, pensar que todo este sistema de cepo y retenciones es un modelo de economía abierta es herir la inteligencia de todos los que estamos acá", retrucó a la vez que enfatizó en que "el modelo para crecer y sostenible es incertarse más fuerte en el mundo", enfatizó el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

También corrigió los dichos sobre el acuerdo automotriz tal como lo mencionó De Mendiguren "porque no fue por un esfuerzo de hace tres años sino que cambió cuando en el medio de la crisis del 2002 se puso la aduana factoría que permitió tomar decisiones de inversiones de salida exportadora".

Sica cuestionó el formato actual del aparato productivo que la economía argentina por ser más diversificado que muchos otros países de la región. "Somos cuatro bloques de actividades diferentes, algunas muy competitivas y otras que son con poca competitividad", aseguró.

"No hay encadenamiento entre ellos y fracasamos en la gestión de la economía política, con un Estado débil, con gobiernos que no toman la historia pasada y un sector privadoa que se enfrenta a la incapacidad del sector privado de generar una agenda de inserción internacional", agregó.

Para el funcionario se debe abandonar la economía desequilibrada para poder exportar, dejar la economía cerrada, que enfrenta aranceles altos, con sectores altamente protegidos y que negocian la rentabilidad en los despachos oficiales y no en los mercados.

A su turno, Ivana Cavigliasso, pidió reglas claras, proyecto de país a largo plazo, saber dónde se juega y contar con un tipo de cambio más competitivo que el actual "que lleva a que la rentabilidad hoy sea muy pequeña".

Por su parte, Rodríguez, también hizo referencia a reclamos similares, con reglas de juego claras y estables, no exportar impuestos como ingresos brutos, impuesto al cheque, cargas municipales. También señaló como fundamental el apoyo de los organismos estatales, en particular para las pymes.