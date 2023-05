Detrás de la "financiación china": Massa viste de buena noticia la falta de crédito y de dólares

Argentina vive una cuenta regresiva, porque el 2 de mayo puede quedarse sin dólares en las reservas del BCRA si les pagara a los organismos internacionales. Ello lo postergó de abonar en marzo, y luego pudo hacerlo por desembolsos que bendijo Estados Unidos, tras la cita de Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa Blanca. Con ese oxígeno "cumplió" a fin de marzo y prometió seguir pagando en abril y mayo. Pero la chanchita bancocentralista se está vaciando este mes.

El ministro de Economía, Sergio Massa, logró bajar en u$s2.000 millones el tope de reservas disponibles autorizadas por el FMI, tal como negoció en Washington DC, echándole la culpa a la sequía -aunque con proyecciones infladas ante las de los técnicos de Kristalina Georgieva en cuanto a la reducción de proyección de ingresos por exportación primaria-. Ahora comprueba que se le agotaría el tanque de reservas si hace efectivo el próximo desembolso, con lo que le dieron para que pagara (o sea, para no decir que desde hace un mes Argentina volvió a estar en default).

El dólar blue durmió la madrugada del miércoles en la puerta de una cueva casi en los $500 y la del jueves sentado en la vereda, atrás de la columna de un arbolito en la calle, arriba de los $470. Podría hasta decirse que el billete verde pasó haciendo salto triple por la pista atlética del cuarto centenar de pesos o agarrado de una liana a lo Tarzán.

Sin embargo, el ministro demostró barajar más alternativas de acción que algunos de sus antecesores, porque con el dólar casi a medio millar de pesos lanzó a los entes estatales a mediar en el mercado de bonos, propiciando toma de utilidades. Este tipo de intervención había sido criticada por el FMI en enero, y se condicionó a que Argentina apelara al mínimo a este recurso o no lo hiciera en el último trimestre. El resultado fue que hubo que ceder unos u$s50 millones más en reservas del BCRA, que no sobran.

Siguiendo su promesa de usar "todas las herramientas del Estado para ordenar" la coyuntura, Hacienda preavisó a la gente del FMI lo que haría y que, por realismo con sus disponibilidades en divisas, no tenía más remedio que promover la revisión del programa crediticio por u$s44.000 millones firmado un año atrás, pero que a fin de marzo tuvo reacomodos por baja del tope de reservas y aceleración de tramos pendientes que llegaron desde Estados Unidos.

La clave fue el apoyo crítico de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Biden, que se sentó a su lado para hablar en la sala oval desde el otro lado de la mesa con el presidente Fernández y recibió el encargo de su jefe, que estaba dispuesto a hacerlo no para salvar el año electoral del actual gobierno, sino para lograr persuadirlo de no lanzarse a los brazos chinos.

Sergio Massa con el embajador chino, Zhou Xiaoli: el ministro presentó la activación del tramo final del swap como una solución a la falta de reservas

Tras haber logrado un temporari impasse en la pulseada con el blue, la agenda de Massa se focalizará en la ronda con empresarios y gremios para contener precios por tres meses ante la devaluación y empuje inflacionario. Será justo antes de los actos obreros del 1° de mayo, para calmar a la CGT cercana, y agradeciendo tener ese día con el mercado cerrado, en vísperas de la decisiva reapertura del martes 2.

El eufemismo del swap con China

Mientras, el anuncio del embajador chino en Buenos Aires, Zhou Xiaoli, con el ministro, de que Argentina pagará a China en yuanes sus importaciones en forma temporal, es un eufemismo, como se denomina a las palabras más agradables que no llaman a las cosas por su nombre más prosaico. Del swap en cinco tramos con China, Casa Rosada ya gastó tres tramos, hasta el mes pasado, por u$s1.000 millones cada uno. Hablamos de un crédito garantizado con producción energética futura de Argentina, en que el Gobierno está empeñando por necesidad lo que no extrajo aún -tal como hizo Venezuela con los resultados a la vista de gastarse lo cobrado por la piel del oso antes de haberlo cazado-.

Buenos Aires elevó el pedido urgente a Beijing de los dos tramos que le quedan por recibir para que no se acelere el vuelo en picado de las reservas y choque contra la superficie. Sin embargo, tampoco podrán pagar con esa ayuda a los organismos antes de mayo, desvistiendo un santo para vestir otro.

Es que los chinos la tienen clara. Desde la antigua Ciudad Prohibida de Pekín y más antigua Cambaluc en épocas de Marco Polo, le mandaron decir a Massa – palabra más, palabras menos, para mi carente mandarín- que "bueno, les desembolsaremos el resto de los dos tramos, pero no saldrá de China: de ahí nosotros les cobramos las importaciones pendientes de abril y mayo para que no tengan que usar dólares".

Hablando en plata: u$s1.040 millones para este mes y u$s790 millones para el mes próximo. No dan los números para que la economía argentina sobreviva entera a julio si no llegan antes noticias positivas del FMI.

Mientras EEUU recela del acercamiento de China a la región, Alberto Fernández busca asegurarse con Xi Jinping una cuota de las líneas de crédito del grupo BRICS

Soñando con los dólares BRICS

Habrá más para la 15ª cumbre anual de cinco presidentes de los emergentes BRICS, a fin de agosto en Sudáfrica, gracias al apoyo de Xi Jinping y Lula, mediante los que Argentina aspira a entonar como el "new kid on the block" (nuevo chico del bloque) del que ya forman el acrónimo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

El PBI chino es mayor que el de sus otros cuatro socios juntos. Trece países más se postularon formalmente y seis informalmente para ser analizados por los cinco cancilleres en Ciudad del Cabo del 2 al 3 de junio.

A la vez, bajo la presidencia de la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff, se reunió este día 26 en Shangai el nuevo directorio del Banco de los BRICS (BND), por primera vez presencialmente, con carpetas de créditos otorgados desde 2015 por u$s30.000 millones. El interés de los 19 países aspirantes a ser otro nuevo "bric" sosteniéndose en la "Great Wall" (Gran Muralla parafraseando a Pink Floyd), aportaría a Argentina una nueva fuente de financiamiento con capital de u$s100.000 millones para infraestructura y proyectos de energías renovables.

Y hablando de multipolaridad, tras apelar a Estados Unidos, China y Brasil -con el financiamiento de importaciones por un año en este 2023-, toda otra ayuda en este momento crucial es buena. El presidente Alberto Fernández aspira a estrenar su nuevo Tango 1 volando a Bruselas para la cumbre euro-latinoamericana UE-CELAC del 18 de julio (y un día antes con Mercosur). Sus ojos brillan ante el anuncio de Unión Europea de un paquete global de u$s300.000 millones de dólares para créditos y fondos que se repartirán entre "socios confiables".

Carlos Montero Gaguine es analista de política internacional y editor de La Síntesis Económica Mercosur