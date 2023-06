"Mátenme a mí sola": Elisa Carrió denunció que sufrió un atentado

La candidata a legisladora en el Parlasur y cabeza de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, relató que al vehículo en el que debía viajar a Santa Fe le estallaron las ruedas. "Menos mal que a último momento me cambié de auto", afirmó.

Carrió contó que se movilizaba en dos autos, uno de los cuales sufrió el desperfecto. "El uno, es el blindado, el dos, no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas", dijo, y cuando le preguntaron si creía que podría haber sido un atentado, la candidata respondió: "Y…¿A quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo?".

En referencia al posible atentado, Carrio detalló: "A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde".

Puntualmente, el pasado martes 13 de junio, Carrió estuvo en la provincia de Santa Fe para presentar la fórmula por la gobernación de la provincia de su espacio, integrada por Eduardo Maradona y Gabriela Andrea Vecchio, Ante la consulta sobre un posible atentado, la dirigente política manifestó: "En el auto uno, que supuestamente iba Carrió, explotaron las dos gomas, ahora ¿quién me da ese auto?".

"La verdad que es si íbamos a 140 km/h o 150 km/h, no sé... Decí que estallaron cuando bajamos a Santa Fe. Yo justo me cambié, porque pensé ‘qué blindado, ni qué blindado’, pero de ese auto estallaron las dos gomas. Se lo comunicamos al Ministro. Y a un Fiscal Federal que está investigando todo", reveló la referente de Juntos por el Cambio.

De hecho, según la dirigente, cuenta con pruebas de lo sucedido, para sostener que no se trató de un accidente, sino que estuvo premeditado. "El Fiscal de Santa Fe que está actuando sobre el tema, y hay muchas pruebas que están en reserva", dijo en declaraciones televisivas.

"Yo a esta altura ya no me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. Si me preocuparon mis custodios, yo no quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola", manifestó Carrió, al tiempo que agregó: "No tengo miedo, yo prefiero morir por la Argentina, que vivir como un cobarde".

No obstante, la líder de la Coalición Cívica a nivel nacional, alertó que este tipo de episodios pueden continuar, teniendo en cuenta la época de campaña electoral en la que se encuentra el país. "La verdad que en materia de blindado en la Argentina, con la lucha que vamos a empezar, es terrible. Pero a mi no me preocupa", sentenció Carrió.

Carrió sobre los resultados en Córdoba y Formosa

Elisa Carrió también se pronunció sobre los comicios de este fin de semana, en el que destacó el resultado obtenido por Luis Juez en la provincia de Córdoba, pese a no haber terminado con la mayoría de votos, y apuntó contra Gildo Insfrán por los comicios en Formosa.

"Extraordinaria la elección de Juez, más allá del resultado. La ayuda de (Mauricio) Macri, que dejo de estar con Llaryora, fue un activo y la ayuda de Patricia (Bullrich) también. Porque ese voto en Córdoba, y siempre se lo dije, tiene que mucho que ver con Macri. Así que hizo muy bien con ese aporte en los últimos días, aunque sea reactivo, porque él es amigo de Schiaretti", manifestó la diputada nacional.

"Fue una ayuda importante, y esto le dio una competitividad, un esfuerzo enorme de unidad que lo llevó a cabo Juez. Así que, no importa el resultado final, pero esto es una victoria", destacó.

Mientras que no tuvo las mismas palabras sobre las elecciones que se desarrollaron en Formosa. "Es una provincia muy pobre, con planes, extorsión y amenaza de un jefe único. No hay medios, no hay nada. Es una dictadura hecha y derecha", aseguró.

"La candidata de la Coalición Cívica en Formosa, Gabriela Neme, es la responsable de que buena parte de la sociedad formoseña se haya dado cuenta de lo que pasa en su provincia", agregó.

Respecto de la baja de su candidatura presidencial, dijo que decidió ser "prescindente" y apoyar la unidad luego de unar reunión con Diego Santilli, Maximiliano Abad, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. "Ayer ya tenía candidato a vicepresidente en mi fórmula, que era Alfonso Prat-Gay, pero se me propuso que integre la lista (del Parlasur)", dijo.

Entre las condiciones para bajarse, se encuentra la discusión de un proyecto para eliminar todas las retenciones agropecuarias y que, según Carrió, "la idea es que en tres o cuatro años estemos equiparados a la región como Paraguay, Uruguay y Brasil que no tienen retenciones"