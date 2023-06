8 formas de exprimir al máximo ChatGPT para terminar cualquier cosa en segundos

ChatGPT es una herramienta útil para infinidad de cuestiones y una de las más importantes es que puede ayudarte con tu trabajo.

Rowan Cheung, fundador de The Rundown, dejó algunos trucos en Forbes para exprimir ChatGPT con algunas indicaciones para el chatbot, señala Business Insider.

Especifica tu audiencia y tu objetivo

Es posible que tengas un texto de un tema determinado, pero no logres conectar con la audiencia por algún motivo.

Si es el caso, puedes pedirle a ChatGPT que depure un contenido concreto o que cree un tema basándose en indicaciones mucho más específicas. Por ejemplo:

"Escribe un artículo teniendo en cuenta lo siguiente":

Tema: Cómo mejorar el posicionamiento de mi web

Público: personas que quieren mejorar el posicionamiento de su página web

Tono: inspirador

Objetivo: hacer que la audiencia se emocione y vea viable la idea de posicionar mejor sus contenidos y enseñarles cómo lograrlo con términos sencillos"

8 formas de exprimir al máximo ChatGPT

Haz que los artículos largos se resuman en puntos clave

Es posible que te enfrentes a un texto muy largo y no tienes tiempo de detenerte mucho tiempo a leerlo en profundidad.

Si es el caso, lo único que tienes que pedirle a ChatGPT es que te cree una serie de puntos clave del contenido a modo resumen para que así sepas extraer la esencia e incluso pueda servirte para un post en redes sociales.

Consúltalo como un experto en algo

Una vez tengas escrito un texto, puedes pedirle a ChatGPT que tome el papel de alguien. Ya sea de un abogado, experto en la materia o un editor.

"Si no estás probando ChatGPT, llegará un momento en el que serás irrelevante": por qué deberías dedicar al menos una hora al día a aprender, según un experto asesor

Para ello, escribe lo siguiente: "Aquí tienes un texto, quiero que lo critiques como si fueses [el rol del personaje]".

Una vez hecho, te ofrecerá una crítica profunda de la que puedes seleccionar as partes en las que estás de acuerdo y luego pedirle que reescriba el texto teniéndolas en cuenta.

Cambia el estilo de escritura o el tono

Si el estilo de escritura predefinido por el chatbot no te convence y quieres que siga un estilo concreto, es tan sencillo como pegar un texto completo y luego darle una serie de instrucciones para que lo siga de cara al futuro.

La instrucción es sencilla: "Analiza el siguiente texto en cuanto a estilo, voz y tono. Escribe un nuevo párrafo con el mismo estilo, voz y tono".

Chat GPT: las claves

Entrénalo para que aprenda a escribir

No solo es posible entrenar a ChatGPT para que aprenda tu estilo de escritura, sino que también puede aprender su propio estilo.

La instrucción es muy sencilla: "Analice el texto siguiente en cuanto a estilo, voz y tono. Escribe un nuevo párrafo con el mismo estilo, voz y tono".

Ponerse a prueba

Es posible que estés tratando de aprender algo nuevo o tengas un examen en unos días y quieras poner a prueba tus conocimientos. Si es el caso, es tan sencillo como hacer que ChatGPT te haga de profesor.

Puedes hacerlo con este sencillo prompt: "Hazme un breve cuestionario que me ponga a prueba sobre [lo que quieres aprender]". Como es lógico, una vez termines el test, comprueba las respuestas en algún otro lado, ya que ChatGPT no es infalible y no lo sabe todo.

Crea contenido único

Igual estás intentando crear algo único y diferenciador para tu negocio o propuesta y tienes en mente tanto a tu público como tu tema, pero te falta darle algo más de empaque.

Si es el caso, puedes pedirle a ChatGPT que te ofrezca un contenido más depurado y que así pueda convertirse en algo más viral.

Lo único que tienes que hacer es pedirle lo siguiente a través de este método: "Tema: Cómo [hacerse viral en Twitter, escribir una entrada de blog viral] hablando de [tu tema]. Propón ideas de contenido únicas e innovadoras que sean poco convencionales para este tema para el medio de [Twitter, artículo, LinkedIn, etc.]".

Haz que te explique cualquier cosa como si fueses un principiante

Es posible que no tengas claro un concepto y navegando por internet te encuentres con textos amplios y profundos que más que ayudarte te dejan más confuso.

¿Qué puedes hacer? Simple: pedirle a ChatGPT que te lo explique para un completo novato en la materia.

Solo hace falta usar este prompt: ""Explica [el tema] en términos sencillos. Explícamelo como si fuera un principiante".