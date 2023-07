Massa convoca a gremios y empresas para analizar un aumento del Salario Mínimo: ¿a cuánto puede subir?

El jueves, el Gobierno –o mejor dicho, el precandidato presidencial Sergio Massa- tendrán un importante desafío con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que está en 87.962 pesos. Si bien el ministro de Economía no participa presencialmente del encuentro, es quien determinará cuánto se mejora este ingreso que no solo beneficia a los sectores no registrados, sino que impacta en el Potenciar Trabajo, por lo que se trata de gastos del Estado en épocas de vacas muy flacas.

La convocatoria está prevista para este jueves, con la participación de los representantes de las tres centrales obreras y los directivos de las diferentes cámaras empresarias y será por zoom, presumiblemente para desalentar la participación de manifestantes en las inmediaciones del ministerio de Trabajo, ubicado en Alem al 600.

Sin embargo, no se descarta que movimientos sociales, gremios de izquierda y la CTA Autónoma realicen una manifestación en la puerta de la cartera laboral. De hecho, la central que encabeza Hugo "Cachorro" Godoy analizará este martes si realizan una marcha. Fuentes gremiales confirmaron que "para el Consejo del Salario, llamativamente, sigue rigiendo el protocolo del COVID". Por eso se lleva a cabo por zoom.

Cuándo fue el último acuerdo y cómo quedó salario mínimo

En marzo pasado, las partes establecieron un aumento del 26,6 por ciento desde abril hasta junio, quedando en para este mes en 87.987 pesos. Los voceros sindicales consultados por iProfesional coincidieron en que "si el Gobierno da un aumento considerable, sumará una herramienta de campaña que es la recuperación del poder adquisitivo frente a los índices de inflación" que sufre el país.

Las fuentes coinciden en el volverá a ser un acuerdo trimestral, en sintonía con las negociaciones salariales que se vienen desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado. De mínima, la suba debería ser del 21 por ciento, llevándolo a unos 106.500 pesos.

Sin embargo, en lo que va del año el salario mínimo tuvo un aumento del 34,4 por ciento, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) registró una inflación acumulada del 42,2 por ciento, solo en los primeros cinco meses de 2023. Esto da una pérdida del 7,8 por ciento que debería sumarse a los futuros incrementos. Entonces estaríamos en una suba de casi el 30 por ciento, ubicando al mínimo en unos 114.400 pesos.

El Gobierno convocó a gremios y empresas para este jueves 13 de julio a las 16 horas.

Negociaciones entre Economía y Trabajo

El organismo tripartito está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades. En caso de no producirse un acuerdo entre los participantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la cartera laboral a cargo de Raquel "Kelly" Olmos tiene la potestad de laudar. En las últimas oportunidades, el aumento fue avalado por las patronales y la CGT, con objeciones de la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky y el rechazo de la central que dirige Godoy.

El aumento del salario básico sirve como referencia para aproximadamente el 40% del universo laboral que no tiene convenio colectivo y en los beneficiarios de planes como el Potenciar Trabajo. También impacta en la paritaria de las trabajadoras de casas particulares, que se reunirán una vez cerrado esta discusión.

Solucionados algunos conflictos laborales como el de la UTA (choferes de colectivos) y a la espera de cómo se resuelven otros (canales de televisión, metalúrgicos), el Palacio de Hacienda viene haciendo números para volcárselos al ministerio de Trabajo.

Mientras CGT espera la reunión, cuánto pide la CTA Autónoma

Godoy afirmó que "si tenemos que reclamar teniendo en cuenta la inflación, el salario mínimo, vital y móvil debería rondar los 230.000 pesos", aunque advirtió: "Sabemos que esto es imposible, pero el dato concreto es que hay un deterioro significativo del ingreso y si no se mejora, este Gobierno va a terminar su gestión con un salario mínimo peor que el de Mauricio Macri".

El titular de la CTA de los Trabajadores explicó que "desde junio del año pasado hay una pérdida del 12 por ciento; a diciembre del 2022 de un 7,5 por ciento y si tomamos el índice de alimentos, es todavía más grave" y remarcó que "también vamos a poner el acento en la negociación, porque en realidad fue un acuerdo por un cuatrimestre. Ahora debemos cerrar agosto, septiembre y octubre y volver a negociar a mediados de este último mes".

Indicó que "de base, la mejora debería rondar entre el 50 y el 60 por ciento, llevando el básico a unos 140.000 y sostener esa tendencia ya que además el Gobierno se sigue negando a otorgar una suma fija mientras a los sectores más poderosos como el campo les retribuye con el dólar soja".