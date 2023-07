Melconian, sobre la campaña del miedo: "Acá no viene ningún sanguinario, no viene ningún ajuste, no viene a correr sangre"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian defendió la propuesta económica de la Fundación Mediterránea. Qué dijo Melconian

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian defendió este martes la propuesta económica de la Fundación Mediterránea y cruzó a quienes intentan instalar una campaña del miedo.

"Estoy mas allá de la grieta, de halcón, de paloma, de shock y gradualismo, nuestro objetivo es volver a la tabla del dos. El proceso de adecuación que el 'Mingo' (Cavallo) señalaba de precios relativos para ser creíble y sustentable", advirtió Melconian.

"Argentina tiene un desalineamiento de precios relativos que en algunos casos lleva 20 años. Acá no viene ningún sanguinario, no viene ningún ajuste, no viene el correr sangre, nadie viene a joder a nadie", agregó.

Tras reiterar que el programa económica que elabora con esa fundación lo pondrá a disposición del próximo gobierno, advirtió que el Ejecutivo que encabeza Alberto Fernández está "tirando de la piola en materia cambiaria sin reservas, pisando importaciones, con control de cambio, con endeudamiento chino y", según alertó, "sin saber cómo termina lo del Fondo Monetario".

Al defender ese programa que propone, Melconian aseguró que "incluye todas las variables", pero insistió en la advertencia de que "el crecimiento del próximo gobierno es altamente dependiente de lo que deje"esta gestión y que será clave una "transición con espíritu colaborativo".

Melconian destacó en un eevento organizado por Clarín que entre los pilares del programa que elaboraron con la Fundación Mediterránea están "encontrar un plan de estabilidad, una reforma profunda del sector público y la desobstrucción al sector privado". "Un cambio total en la organización económica, un cambio de régimen", puntualizó.

El economista también puso el foco en esa reforma del sector público y apuntó contra los derechos adquiridos de los trabajadores como "un problema".

Melconian: "Acá no viene ningún sanguinario, no viene ningún ajuste"

"Los derechos adquiridos son un tema muy complejo porque en cuanto te querés meter, aunque no tengas motosierra, son un problema", lanzó.

"Vayamos pensando que muchas de las reformas que tenemos en la cabeza son de ahí en adelante porque cada vez que queremos meter mano en algún lugar hay derechos adquiridos", agregó.

Melconian también le apuntó al Gobierno para defender esa crítica a los derechos adquiridos y puso como ejemplo el anuncio de Sergio Massa de que el Gasoducto Néstor Kirchner se construyó en tiempo récord.

"Se lo presenta como tiempo récord y que sirva como ejemplo. Trabajaron de noche, de día, vino una amparo, que a dos o tres dueños les pasaba por el medio del campo y se resolvió, se resolvió, se resolvió, tengámoslo en cuenta. Porque si cada una de las obras y el progreso que vamos a hacer en el futuro, viene el amparo, vienen los obstáculos, viene la reforma laboral, viene el sindicato, estamos condenados", señaló.

Te puede interesar ¿Qué pasa si la plata de mi plazo fijo supera el límite establecido por AFIP?

"No le digan a la gente 'hicimos el caño en tiempo récord', es hicimos el caño en tiempo record, laburaron a la noche, a la mañana, a los tipos que se presentaron y metieron un amparo, los ignoraron", concluyó Melconian.