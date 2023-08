El impuesto PAIS pone en jaque a las aseguradoras: denuncian un "golpe al mercado" en el sector

El distorsivo impuesto PAIS no sólo genera un trato desigual dentro del rubro asegurador sino que, además, tiene un efecto más urgente para los balances de las compañías privadas.

Pueden llegar a anotar pérdidas por hasta 30.000 millones de pesos en un solo día.

Un comunicado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros cuyo titular es Gonzalo Santos Mendiola de Sura Argentina, señala que "...según la Resolución General AFIP Nº 5393, el impuesto se abona al efectivizarse la operación cambiaria, en este caso pendiente por razones ajenas al sector, afectando entonces de manera retroactiva. Esta situación representa un golpe a la sostenibilidad de la actividad aseguradora, altera las reglas de juego y no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales".

Aseguradoras privadas, en alerta por el impuesto PAIS a las importaciones

Concretamente, se refiere a las operaciones pactadas por contratos de reaseguros con empresas del exterior, que está alcanzada por la medida de la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa, y que fueron firmados antes del 24 de julio pasado y están pendientes de pago por las restricciones existentes de acceso a los dólares para saldar las cuentas.

Si el impuesto PAIS debe abonarse en el momento de efectivizarse, la operación cambiaria las compañías pueden quedar al borde de la insolvencia en un mercado donde sobran las denuncias por falta de pagos de pólizas. Muchos de estos incumplimientos se verifican en el rubro de riesgos de trabajo.

Ahora bien, los fundamentos de la práctica reaseguradora están extendidos en el rubro y operan como un seguro que las compañías hacen para asegurar el riesgo que asumen. Es decir, el reaseguro es un acuerdo por el cual un asegurador transfiere a otro asegurador el riesgo que asume en su totalidad o en una parte.

Las diversas aseguradoras privadas entraron en alerta, ya que el impuesto PAIS perjudica la contratación de reaseguros.

El reaseguro es una forma de proteger a las aseguradoras de asumir grandes pérdidas en caso de que ocurran eventos catastróficos o cuando tienen un gran número de siniestros que deben ser indemnizados. Se trata de un contrato entre una aseguradora y otra empresa de reaseguro, en el que la segunda compañía, usualmente del exterior, se compromete a asumir una parte del riesgo a cambio de una prima.

Daniel Fraga de Sancor Argentina, explicó en una conferencia que reunió a empresarios franceses y argentinos, organizada por el sitio Perspectives, que "...cuando una empresa contrata a un broker de seguros, ese a su vez contacta una o varias compañías de seguros que emiten una póliza. En la gran mayoría de los casos, las compañías de seguros no están capacitadas ni patrimonialmente ni financieramente para poder soportar una acumulación de siniestros o algún siniestro muy grande. Entonces contratan a un broker de reaseguros que a su vez contacta a un reasegurador local o extranjero. El contrato de reaseguros se firma normalmente con muchas empresas que tienen proporciones de 10 a 20 % cada una de ese contrato".

En la misma actividad, Carlos Salinas director ejecutivo de la Cámara Argentina de Reaseguradores, alertó acerca de la caída de los giros al exterior. "Es un problema que hay que tratar porque cuando se corta el flujo de fondos o cuando el broker de reaseguros o reasegurador local quiere pagar la prima contratada, no lo logra. Hoy no se puede o está seriamente restringido, con muchísimas demoras. Eso genera un peligro ante un siniestro. La compañía de seguros tiene que pagar ese siniestro y probablemente no esté capacitada ni patrimonial ni financieramente para hacerlo. Si el reasegurador no puede pagar ese siniestro, la compañía de seguros puede verse limitada a pagar al asegurado".

Para comprender la distribución del mercado reasegurador, en la Superintendencia de Seguros de la Nación que conduce Mirta Adriana Guida, explican que "...el 25 % de todos los contratos deben colocarse en entidades locales y, en la actualidad, hay un 75% que no se coloca localmente y se cobran y pagan en cuentas del exterior y en dólares".

Desde luego que no existen problemas con el 25% contratado en moneda local, pero los problemas surgen con el 75% que hay que pagar en divisas en un momento en el que se está viviendo una de las peores crisis de reservas monetarias que la Argentina recuerde.

Desde el sector privado aseguran que la negación para habilitar giros es del secretario de comercio, Matías Tombolini.

Matías Tombolini quedó en la mira del sector

En ese sentido, Carlos Salinas recordó que "...estos flujos de giros al exterior ya han tenido algunas restricciones en el pasado, allá por los años 2012-2015. Pero nunca habían sido tan fuertes como en este momento. A partir de 2019 hubo que llenar formularios, anticipar con 72 horas a los bancos, completar una serie de documentación y realizar declaraciones juradas. Pero era simplemente un tema formal. A partir de octubre del año pasado se crearon los Siraces, que tuvieron un impacto en todo el comercio internacional del país, además de imponer primas de reaseguros dentro de ese esquema. Mientras que los reaseguros siempre estuvieron controlados por la Superintendencia de Seguros de Nación pasaron a estar controlados por la secretaria de Comercio. Entonces todos los pagos de prima de seguros al exterior quedaron en la misma bolsa del comercio exterior, al igual que los importadores de medicamentos, autos, autopartes, hierro, cemento o lo que fuera".

Por ello, fuentes del mercado asegurador, explicaron que tienen la comprensión de la Superintendenta Guida, pero la cerrazón o negación para habilitar giros del secretario de comercio, Matías Tombolini.

Por otra parte, para los empresarios del sector privado es inentendible el apoyo abierto y el trato desigual con sus colegas del sector asegurador público.

El temor de los referentes del sector es que detrás de esta medida se encuentre el germen de la idea de la reestatización de la actividad aseguradora.

En el documento del Comité Asegurador Argentino, que reúne a las cinco cámaras más relevantes del sector, AVIRA, AACS, ADEAA, ADIRA Y UART, explicaron que en primer lugar, "... se atenta contra la libre competencia del sector, porque según la reglamentación aclaratoria de AFIP, según la cual, los operadores estatales de seguros tanto nacionales como provinciales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto País del 25% sobre los contratos de reaseguros determinará que los asegurados de grandes riesgos estén prácticamente obligados a comprar sus seguros en el Estado para evitar pagar el sobreprecio, que los privados sí deberán incluir".

Si esto ocurriera se estaría ante las puertas de un "golpe al mercado, ya que el Estado Nacional, tiene un Reasegurador, que podría imitar la historia pasada de centralizar todos los contratos privados de reaseguros, al no estar obligado a pagar el impuesto. Volver al pasado, volver a la estatización de la actividad aseguradora, es una medida totalmente a contramano ya que agranda al estado y no alienta el desarrollo privado, que tanto necesita la República Argentina".