Impuesto PAIS: qué adelanto pagarán los importadores de bienes a la AFIP, cómo y cuándo

La AFIP estableció los porcentajes del pago a cuenta del nuevo impuesto PAIS sobre las importaciones, que serán 95% de las alícuotas establecidas para bienes.

La Resolución General 5393/2023 de AFIP, publicada este viernes en el Boletín Oficial estableció que deberán pagar un adelanto de 28,5% al momento de concretar la operación los bienes suntuarios. En el caso del resto de los bienes gravados (mercaderías), el pago a cuenta del impuesto PAIS se establece en 7,125%.

"Para los servicios no se determinó el cobro de un adelanto, ya que estas importaciones no se oficializan a través de la Aduana", expresó Nicolás Scalone, del estudio Jebsen & Co.

"La Resolución excluye del pago a cuenta las importaciones que ingresen por Courier/PSP y las operaciones que se registren con giro de divisas por parte de un tercero", añadió Daniel Pérez, del estudio Pérez & Fiocco.

Cómo se calcula el adelanto del impuesto PAIS

El adelanto resulta de aplicar el 95% a las alícuotas de impuesto PAIS para esas importaciones, que fueron determinadas en 30% para bienes suntuarios y 7,5% para mercaderías, por el Decreto 377/2023, de este jueves.

"Hoy, para la compra de los dólares en el mercado de cambios oficial y el consiguiente pago con un tipo de cambio barato, los importadores deben lograr la aprobación de una SIRA y esperar 180 días", recordó Diego Mazzaroni, del estudio MR Consultores.

Además de la ventanilla SIRA, ahora los importadores pagarán un recargo de impuesto PAIS

"Pero muy pocas SIRA resultan aprobadas. Por este motivo, los que acceden a divisas por esta vía son los menos, y la mayoría lo hace a través de dólar MEP", indicó.

"Para operaciones de Importación de bienes, la base de cálculo del impuesto será el valor FOB, mientras que en las prestaciones de servicios el impuesto se aplicará sobre el precio neto de impuestos y tasas", advirtió la asesora impositiva Romina Batista.

"Comprende las importaciones definitivas para consumo incluyendo las que se perfecciones en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y zonas francas", aclaró.

"Las importaciones temporarias quedan exceptuadas cuando se abone el precio de la operación con posterioridad a la liquidación de las divisas, con una prefinanciación o anticipo del exterior", consideró.

Qué bienes alcanza el anticipo del impuesto PAIS

Los autos pagarán un nuevo impuesto de 30% si son importados

Batista manifestó que "se generaliza el impuesto para la importación de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura del Mercosur (N.C.M.), alcanzadas a la alícuota del 7,5% con excepción de:

Bienes suntuarios establecidos en el Anexo I (bebidas alcohólicas, automotores , motocicletas, aeronaves, embarcaciones, relojes, entre otros) alcanzados a la alícuota del 30%.

, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, relojes, entre otros) alcanzados a la alícuota del 30%. Combustibles, lubricantes, aceites, petróleo, insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria e insumos vinculados a la generación de energía (no alcanzado).

Prestaciones de salud, medicamentos, libros, software con fines educativos, gastos asociados a proyectos de investigación y materiales destinados a la lucha contra el fuego (exentos).

Cómo se pagará el adelanto del impuesto PAIS

"Al momento de oficializar el despacho de importación ante la Aduana, además de tener que abonar los tributos que gravan la importación (arancel, tasas, entre otros) deberá ingresarse un pago a cuenta del impuesto PAIS", explicó Scalone.

Además otros impuestos y aranceles, los importadores pagarán impuesto PAIS al momento de la destinación

"El propósito de la norma es anticipar el pago del impuesto, dejando sólo el remanente para el momento de perfeccionamiento del hecho imponible", precisó el asesor tributario Juan Manuel Scarso.

"El impuesto PAIS se ingresa en el momento en que se accede al MULC para adquirir la moneda extranjera, pero en las importaciones, transcurre muchísimo tiempo entre los dos momentos porque el propio Estado no permite hacerlo de otro modo", comentó Nicolás Nogueira, del estudio Bruchou & De Diego.

"Por este motivo, la AFIP obliga al importador a calcular un pago a cuenta al momento de obtener la destinación con el valor FOB de la mercadería", puntualizó.

"De esta manera, se paga por adelantado el impuesto PAIS, que se va a descontar sobre el momento que se liquide al acceder al MULC", concluyó.

"Cuando luego el banco local da al importador el acceso al MULC y le vende las divisas para pagar la importación, entonces el banco cobrará el saldo del impuesto (1,5% en el caso de bienes suntuarios o 0,375% en el caso del resto de los bienes), en calidad de agente de retención del tributo", sostuvo Scalone.

Cómo afecta a las importaciones la entrada en vigencia del pago a cuenta

"La implementación del pago a cuenta tiene entrada en vigencia a partir de todas las destinaciones de importación que se oficialicen a partir de este viernes, fecha de entrada en vigencia de la normativa", afirmó Pérez.

El pago del impuesto PAIS cambia según el embarque respecto de la vigencia de la resolución

A raíz de esto existirán dos situaciones coexistentes, enumeró:

Operaciones ya despachadas a plaza y que estén esperando que se cumpla la fecha de acceso al MULC : el impuesto PAÍS lo cobrará el banco al momento de liquidar el giro al exterior de las divisas en un 100%.

: el impuesto PAÍS lo cobrará el banco al momento de liquidar el giro al exterior de las divisas en un 100%. Operaciones que se oficialicen a partir de este viernes: se cobrará 95% del impuesto PAIS al momento de la oficializacion del despacho y 5% al momento del giro al exterior.

"Es fundamental que los Inportadores informen a sus despachantes si al momento de oficializar una destinación de importación se ha realizado un pago anticipado por la misma, ya que al momento de oficializar el despacho se deberá descontar ese saldo de la base imponible para el impuesto PAIS", concluyó.