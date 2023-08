Aníbal Fernández, sobre el crimen de Morena: "No tengo por qué meterme en ese tema"

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue consultado sobre el crimen de Morena Domínguez, ocurrido a primera hora de ayer en el municipio bonaerense de Lanús, y contestó: "No tengo por qué meterme en ese tema". "No es un partido de fútbol para comentar. No tengo jurisdicción", señaló el funcionario ante los periodistas en el ingreso a su oficina.

"Es un tema que está en una jurisdicción que no tiene nada que ver con nosotros, pero que miramos con mucha atención y mucho dolor". El ministro, en tanto, sí tuvo palabras de reconocimiento para su par en la provincia, Sergio Berni, y la Policía bonaerense: "Mis felicitaciones porque el trabajo de inteligencia criminal fue sumamente efectivo porque están los dos responsables de semejante bestialidad", agregó.

Este miércoles, en distintas declaraciones a los medios, el ministro bonaerense se refirió a la relación del narcotráfico con este tipo de hechos luego de que se conociera que los dos hermanos Madariaga que fueron detenidos en Pompeya acusados por ser los autores del robo y homicidio de la niña de 11 años habían cambiado el celular robado a la menor por paco.

"Coincidimos con Berni que todo tipo de cercanía con estas sustancias agravan la situación", dijo Fernández.

Al ser consultado el funcionario del gabinete de Alberto Fernández por qué responsabilidad tiene la clase política ante estos hechos de inseguridad, el ministro dijo que "es limitada, hace muchos años que hay que darle soluciones a esto". Dijo además que durante el gobierno de Mauricio Macri - período al que describió como "la catástrofe" - "nos hizo retroceder muchos casilleros" en cuanto a la implementación de políticas para luchar contra ese flagelo.

En varias oportunidades, el titular de la cartera de Seguridad nacional se desligó de hacer referencia explícita al homicidio "por no tener jurisdicción". "No puedo comentar de lo que no participo", enfatizaba.