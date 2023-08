La devaluación genera una disputa entre proveedores y grandes cadenas por aumentos de precios

La semana pasada, las empresas proveedoras de las grandes cadenas de supermercados ya tenían preparadas las listas de precios que iban a enviar a partir de este lunes 14 de agosto con aumentos no superiores al 5%. El porcentaje es el que permite el Gobierno mensualmente para la canasta de alimentos que se encuentra por fuera del programa Precios Justos que comanda la Secretaría de Comercio y que, para los que incluye, solamente autoriza un 3,5% también cada 30 días. Sin embargo, el aluvión "libertario"; la devaluación del 20%; la fuerte subida del dólar y de las tasas de interés frenaron el envío de esas listas a supermercados como Coto; Changomás (ex Walmart); Carrefour y Jumbo, entre otros.

Los productores y comercializadores de alimentos decidieron revisar sus estrategias y, en la mayoría de los casos, retocar los precios en un 20%, trasladando directamente la devaluación a sus costos. La decisión provocó una grieta con los dueños de las cadenas de supermercados que decidieron rechazar las nuevas listas, básicamente por entender que no pueden hacer lo mismo. Es decir, trasladar la totalidad de la devaluación a las góndolas.

Más que nada por las inspecciones y controles que el organismo que dirige Matías Tombolini lleva a cabo periódicamente para determinar que "nadie saque los pies del plato, hasta que se decida el futuro del programa", tal como aseguraron a iProfesional cerca del hombre elegido por el ministro de Economía, Sergio Massa, para dirigir la política de precios del Gobierno.

En este marco, desde Comercio comenzaron a contactarse con proveedores y supermercados para convocarlos a sendas reuniones en las que se analizará de qué manera continuará Precios Justos. Los primeros en sentarse a la mesa de negociación con Tombolini serán las cadenas supermercadistas. En principio, la reunión está pactada para el próximo miércoles, aunque es probable que se adelante para mañana martes 15 de agosto.

Una decisión que dependerá del apuro que muestre el Gobierno por aplicar ciertas medidas que permitan morigerar el impacto que la devaluación tendrá en la canasta de alimentos básicos, los que mayormente demandan las clases menos favorecidas económicamente.

La devaluación genera una disputa entre proveedores y grandes cadenas por aumentos de precios

"Delirio" inaceptable

Mientras tanto, los supermercados ya avisaron a sus proveedores que no aceptarán las nuevas listas con precios retocados por encima del 20% y que esperarán mantener el encuentro con Tombolini para saber cuál será el futuro de Precios Justos.

"Es un delirio que no podemos aceptar, básicamente porque nosotros no podemos trasladar esos incrementos a nuestros precios", aseguró un empresario del sector, que ya recibió el llamado oficial para participar del encuentro.

Ocurre que el 90% de la canasta oficial se comercializa en las sucursales de estos grandes grupos supermercadistas y el miedo oficial es que las góndolas empiecen a quedar vacías de productos que se encuentran bajo la órbita de Precios Justos y se genere el tan temido desabastecimiento.

Más allá de si la opinión de este ejecutivo es valedera o no, lo cierto es que la sociedad no está dispuesta a avalar semejante nivel de aumentos de un día para el otro, básicamente porque los ingresos salariales no alcanzan para cubrir la innumerable cantidad de aumentos que se vienen tras el fracaso electoral de Massa y la aplastante victoria de Milei.

¿Cuál será el futuro del progrma Precios Justos?

En ese sentido, en el sector entienden que Precios Justos debe ser totalmente reformulado, más que nada debido a que la fuerte devaluación de los mercados del 20%, así como la subida de la tasa de interés, sumado al ajuste de costos y el freno de las ventas por la falta de precios, lo hace inviable. Por lo menos, en su modelo actual diseñado por la Secretaría de Comercio, que permite subidas de hasta 3,5% para los más de 1.500 productos que conforman la canasta oficial, y del 4% para los que quedan afuera.

De hecho, los productores de alimentos ya se pusieron en marcha para pedir a Tombolini retoques a la canasta oficial, porque con la brecha cambiaria que se amplió; la devaluación del dólar y la subida de la tasa de interés, ninguna compañía se quiere sentar a conversar la extensión del modelo Precios Justos actual. Por eso, comenzaron a reevaluar sus costos y frenar entregas que no estaban ya comprometidas, teniendo en cuenta que ya venían discutiendo una actualización del programa por el atraso de los precios y las nuevas medidas para frenar las importaciones que se habían tomado.

Alimenticias quieren aumentos mayores al 20% para vender a los supermercados

Es que, con la disparada del dólar oficial, aseguran que sus costos se dispararon todavía más, teniendo en cuenta que están atados a los vaivenes de la cotización oficial del billete norteamericano. La última vez que la canasta oficial de alimentos con valores controlados por el Gobierno se actualizó fue a fines de junio pasado, cuando se acordó mantener el mismo esquema sin incrementos hasta el 15 de agosto próximo. Lo mismo ocurrirá con los productos que al programa aportan sectores de bebidas, además de los de línea blanca; electrodomésticos; celulares; calzado; indumentaria; motos y bicicletas, es decir bienes duraderos y semiduraderos.

Entre los tipos de productos que se encuentran en la canasta hay aguas, gaseosas, arroz, galletitas dulces y saladas, azúcar, café, cepillos y pastas dentales, limpiadores, conservas, champú, acondicionador, pañales desechables, crema de leche, manteca, dulce de leche, leche, harina, jabón, lavandina, productos panificados, yogur y yerba, entre otros. Participan del acuerdo 112 empresas (además de cinco empresas del Fideicomiso de Aceites y 18 empresas del Fideicomiso de Harinas y Fideos), de las cuales 39 son pymes, 62 son grandes empresas y 11 son supermercados.