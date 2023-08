El BCRA compra dólares y alarga una racha positiva para las reservas: por qué expertos creen que se trata de un alivio pasajero

El Banco Central continúa sumando divisas a sus arcas en la cuarta rueda cambiaria tras la devaluación del 22% al establecer el tipo de cambio oficial en $350 que se mantendrá fijo hasta fin de octubre, y una suba de la tasa de política monetaria, en busca de fomentar la liquidación y cuidar las reservas internacionales que están en el peor nivel en los últimos 17 años.

Pero los economistas auguran que la dinámica compradora será "transitoria" debido a la estrategia de dejar fijo al dólar mayorista oficial en un escenario donde la aceleración inflacionaria por el traspaso a precios inmediato que se evidencio del salto devaluatorio se comerá muy pronto la mejora en el tipo de cambio real.

En una entrevista televisiva anoche, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, ratificó que el valor del dólar mayorista a $350 luego del salto discreto del lunes se mantendrá "hasta el 30 de octubre", pese a las dudas sobre eso que existe entre los inversores, y que se reflejan en la suba que registran las cotizaciones en el mercado de futuros.

Además, el ministro señaló que la devaluación del 22% fue consensuada con el FMI como condición para la llegada del desembolso de u$s7.500 millones, aunque admitió que el organismo exigía inicialmente un ajuste del tipo de cambio 100%, y luego de 60%.

Massa viajaría el martes a Washington para estar presente cuando el directorio del organismo trate el miércoles 23 de agosto el caso argentino, en el que se espera que apruebe formalmente el acuerdo técnico y el envío de desembolso.

Reservas: se profundiza la racha positiva

El BCRA registró este jueves un saldo neto comprador de u$s184 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. De esta manera, la entidad monetaria alargó por cuarta consecutiva la racha compradora iniciada con el salto devaluatorio.

Con el resultado favorable de hoy, el BCRA acumula en la semana compras netas por u$S647 millones, y suma en lo que va de agosto un saldo positivo de u$s780millones.

Así, el promedio diario de compra de agosto es de u$s60 millones, superando el anterior registro de mayo, de u$s42 millones diarios, cuando estuvo vigente el plan de promoción de exportaciones.

La acumulación de divisas del BCRA alcanza a casi u$s1.700 millones desde el lanzamiento del renovado dólar agro a $340 el 24 de julio. Ese esquema diferencial perdió relevancia al fijarse el dólar oficial a un valor superior, en $350, por lo cual la liquidación del sector cayó significativamente esta semana en el marco de una paralización en la actividad del agro

Al respecto, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que "los ingresos del agro se desplomaron algunos dicen por falta de adecuación del PIE a la nueva situación; no quieren vender a $340 cuando el mercado vale $350, es una desprolijidad que no entiendo por qué no la corrigen".

Reservas: ¿por qué logra comprar dólares el BCRA?

Los operadores destacan que la racha positiva del BCRA se da en un contexto de mayor oferta de divisas tras la devaluación y en un escenario donde "no se registran autorizaciones de pagos de importación, y eso plancha la demanda en el mercado".

En ese sentido, Quintana comentó que en la rueda del jueves "la demanda autorizada estuvo prácticamente ausente en el mercado, dejando nuevamente el camino expedito para que el BCRA absorbiera todo el excedente de divisas disponible en el mercado".

"La demanda para atender compromisos con el exterior sigue ausente debido a las regulaciones y complicaciones administrativas, lo cual despeja el camino para que el BCRA se mantenga del lado comprador en el mercado", señaló.

A su vez, Quintana, afirmó que "la combinación de tipo de cambio fijo y tasas de interés elevadas, facilitan el carry trade, generan un estímulo muy importante para el desarme de posiciones que en el corto plazo pueden generar ganancias significativas, contribuyendo a armar un escenario de recuperación de reservas que se verá durante cuánto tiempo persiste".

Sobre la racha compradora del BCRA, el economista Federico Glustein sostuvo que "hay entidades de comercio exterior que indican que están demoradas las operaciones de pago al exterior, sumado a los problemas para habilitar las SIRA". Y aseguró que "eso frena la salida de divisas, por lo que, ante un escenario de incertidumbre, el BCRA aprovechó a comprar, sumado además a que el dólar tarjeta se encuentra por encima del MEP y por lo tanto, deriva demanda hacia allá".

Por su parte, los analistas de PPI plantearon que "dado que la liquidación del agro se desplomó desde u$s156 millones promedio diario en las quince ruedas de dólar agro a u$s29 millones diarios en las primeras dos ruedas desde la devaluación, la oferta tiene que haber provenido de otra fuente".

"Sospechamos que podrían ser los bancos los que estén vendiendo dólares a $350 para colocarse en pesos en Pases Pasivos del mismo BCRA, aprovechando la suba de tasa de 91% a 111% TNA o 148,2% a 202,9% de TEA", evaluaron.

En ese marco, recordaron que "los bancos tienen por normativa un tope a la posición global neta de moneda de extranjera de cero, por lo que al vender reservas están tomando una posición "short" que en breve intentarán revertir. En otras palabras, serían bancos haciendo carry durante algunos días o semanas que intentarán cerrar recomprando a $350 cuando consideren conveniente". Por ende, "la compra de reservas actual es un fenómeno transitorio", auguraron.

Reservas: ¿por qué creen que la racha compradora es pasajera?

En PPI alegaron que "la devaluación real se erosionaría en apenas un mes en base a nuestras estimaciones de inflación de agosto y septiembre (piso de 10% y 15%, respectivamente), por lo que, en breve, estaríamos en un escenario propicio para que nuevamente se trabe la liquidación de los exportadores en el MULC".

"La aceleración inflacionaria podría consumir casi la totalidad del salto discreto en tan sólo un mes si el BCRA lo fija en $350, por lo que previo a las elecciones generales estaremos con el mismo tipo de cambio real (y el mismo problema), pero con una nominalidad mucho más elevada", pronosticaron.

De igual mirada, el especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitellí resaltó en su cuenta de twitter que "con la inflación venidera, van a terminar con un tipo de cambio real con suerte similar a pre-PASO o aún más apreciado, pero con un nivel mayor de nominalidad".

A su vez, la consultora Eco Go indicó que "con este nuevo tipo de cambio oficial, la competitividad alcanza a aquella que pedía el FMI y vuelve a los niveles de junio de 2021". Sin embargo, destacó que "de pisarse en términos nominales este dólar, cuando se acumule 22% de inflación -poco menos de dos meses- se volvería al mismo tipo de cambio real que el viernes pasado".

En ese marco, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que "creo que el BCRA va a acumular divisas ahora, en el corto plazo, pero es un error dejar el valor fijo porque con la inflación yendo al 10% en un mes y medio volviste al mismo lugar donde estabas, y acumulas distorsiones".

"Te van a liquidar este mes, después sumas a las reservas el desembolso del FMI, pero luego en septiembre estará vendiendo todos los días de nuevo", vaticinó.