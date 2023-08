Dólar versus inflación: así es como la suba de precios se come el efecto devaluación

El ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó una devaluación de 22% del tipo de cambio al otro día de perder las PASO, tras un compromiso con el FMI. Pero en dos meses, ese compromiso quedará incumplido, cuando la inflación se coma la suba del dólar, al sumar de 21% a 26%, según los cálculos de distintas consultoras económicas.

"Así como en 2 días la brecha cambiaria volvió a superar el 100%, nuestra estimación es que en 2 meses el traslado de la devaluación del lunes pasado a precios será también del 100%", comentó Carlos Pérez, director coordinador de la Fundación Capital que fundó Martín Redrado.

"La consecuencia de esto será una mayor nominalidad de la economía, sin mejora del tipo de cambio real", advirtió.

Qué espera el mercado para la inflación de los próximos meses

Mientras la inflación de junio fue 6% y la de julio 6,3%, dando un respiro a Massa, para los próximos dos meses, los economistas esperan que el nivel de precios se dispare a dos dígitos.

Empresarios, como el coordinador del Foro de Convergencia Empresaria y presidente de Swiss Médical, Miguel Blanco, consideran "muy preocupante lo que puede pasar antes de octubre", ya que temen una "hiperinflación".

Algunos economistas cuentan off the récord que no están mostrando todas sus cartas a los medios, porque los empresarios que compulsan no saben qué van a saber respecto de los precios. Esos empresarios amigos les comentan: "recibí listas con estas subas, pero no sé cuánto voy a poder pasar a precios a los consumidores".

Los empresarios no sabe qué precios podrán trasladar a consumidores

Un número testigo es el que cuenta CADIME, la cámara de prestadores médicos, que cuenta que hubo "aumentos de 30% en los principales insumos de salud, a raíz de la devaluación".

"Los incrementos se registran en reactivos de diagnóstico, agujas, jeringas, guantes descartables, tubos de muestras, alcohol, algodón, placas radiográficas y tomográficas, contrastes endovenosos, conectores de bombas inyección de contraste endovenoso y papel fotográfico", afirman.

Qué números anticipan los economistas para agosto y septiembre

Un caso paradigmático de lo que pasa en todas las consultoras es FIEL. El economista Isidro Guardarucci, de ese think tank, ante la pregunta sobre los índices de precios esperados para agosto y septiembre, dijo lo siguiente:

"No sabemos aún, pero se viene acelerando. La primera semana daba 7,5%, la segunda semana venía dando arriba de 9%. Con el salto cambiario, en promedio, va a pasar el 10% este mes, y el mes que viene va a ser algo más posiblemente, pero estamos en el día a día".

Otros economistas que arriesgaron cifras preliminares fueron los siguientes:

Ramiro Castiñeira , director de Econométrica: 11% en agosto y 14% en septiembre.

, director de Econométrica: 11% en agosto y 14% en septiembre. Fausto Spotorno , director del Centro de Estudios Económicos de OJF: 11% en agosto y 10% en septiembre.

, director del Centro de Estudios Económicos de OJF: 11% en agosto y 10% en septiembre. Santiago Manoukian , de Ecolatina: dos dígitos, de modo en septiembre se acumule un 22%.

, de Ecolatina: dos dígitos, de modo en septiembre se acumule un 22%. Consultora que no quiso dar su nombre: 14% en agosto y 12% en septiembre.

Los economistas esperan un aumento del IPC de 21% a 26% en dos meses

Para Lorena Giorgio, de Equilibra, "la inflación acumularía 24% en el bimestre agosto-septiembre, y la suba de precios en materia de alimentos sería incluso superior, pues la mayoría de estos bienes son transables, o sea que se mueven en línea con el tipo de cambio oficial".

"Además, el precio de la carne mayorista finalmente se despertó, trepando 70% desde mediados de julio, lo cual va a impactar de lleno en los precios minoristas en agosto y septiembre", indicó.

"Y producto de contratos nominales cada vez más cortos (algunas paritarias comienzan a pautarse bimestralmente o reabrirse), es probable que el traslado a bienes y servicios no transables sea más rápido, por lo que incluso alcanzando cierta estabilidad cambiaria, la inflación mensual podría no volver al dígito en lo que resta del año", explicó.

Cuál es la inflación de alimentos en las últimas semanas

La inflación en alimentos en la tercera semana de agosto fue de 4,1% y en consecuencia en las últimas cuatro semanas avanzó a 10,7%, según un estudio privado.

El alza semanal estuvo liderada por bebidas e infusiones (8,6%), azúcar (8,1%), aceites (6,1%), frutas (5%) y verduras (4%). Algo menores fueron los aumentos en carne (3,2%), panificados (3,2%) y lácteos (2,9%).

El informe corresponde a un trabajo de la consultora LCG que evalúa la evolución de los precios todas las semanas con corte los miércoles.

Se estudia el comportamiento de 8.000 productos de cinco supermercados. Dada la característica de la muestra el impacto del aumento de la carne que llegó a las carnicerías en las últimas horas se verá reflejado en los trabajos de las siguientes semanas.

Cuando se observa el comportamiento de las cuatro últimas semanas a la tercera de agosto los incrementos más importantes son: panificados (20,5%), verduras (4,1%), bebidas (8,8%), azúcar (7%), carnes y (5,8%). Más atrás aparecen lácteos (4,3%), aceites (4,3%) y frutas (1,2%).

Atento a esta dinámica, que se repetirá en las próximas semanas, es que el gobierno está intentando imponer una renovación del programa "Precios Justos" con una actualización mensual de 5% por los próximos tres meses. Durante los últimos días mantuvo reuniones con diferentes sectores, pero aún no ha podido tener el visto bueno de las empresas productoras. Por su parte, los supermercadistas reclaman tener un suficiente abastecimiento a los precios acordados.