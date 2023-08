Deuda en pesos: ¿el efecto Milei y dólar blue récord complicarán a Massa en el primer test tras devaluación y las PASO?

El ministro de Economía Sergio Massa atravesará este viernes 18 de agosto la última licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que buscará cosechar fondos para cubrir vencimientos por unos $109.300 millones.

Es el primer examen en el mercado local luego de las elecciones primarias (PASO) que arrojaron un resultado sorpresivo al ubicar al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y la devaluación del 22% implementada el lunes último.

Ambos factores, desencadenaron en el mercado un escenario de mayor incertidumbre que aceleró el proceso de dolarización lo que disparó al dólar blue y a las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP que en la semana registraron valores récord.

Pese a la tensión cambiaria, los analistas creen que el Tesoro no tendrá dificultades en renovar los vencimientos dado que se trata de un vencimiento chico, y prevén participación del sector público ya que el Banco Central estuvo comprando títulos de deuda en pesos en el mercado secundario.

Por otra parte, los especialistas vislumbran que el Tesoro deberá convalidar tasas un poco más altas para lograr financiamiento ya que casi la totalidad de los vencimientos están en manos privadas

Deuda en pesos: ¿qué menú ofrece la licitación?

Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI estimó que el 94% del vencimiento está en manos del sector privado. A su vez, los analistas de Facimex Valores calcularon que de los vencimientos en poder privado, el 76% están en manos de Fondos Comunes de Inversión (FCI), y un 20% lo detentan bancos.

En el menú ofrecido en la licitación todos los títulos son indexados por inflación.

Para afrontar esta operación, la secretaría de Finanzas elaboró un menú de 5 instrumentos de deuda. En esta oportunidad todos los instrumentos ajustan por inflación en un contexto donde las consultoras privadas pronostican una aceleración inflacionaria a dos dígitos en agosto y septiembre por el impacto de la devaluación..

En el menú hay una Letra de Liquidez del Tesoro (Lelite) con vencimiento el 18 de septiembre de 2023 que solo puede ser suscrita por FCI.

Además ofrece dos Letras del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 23 de noviembre de este año (X23N3), y el 18 de enero de 2024 (X18E4).

Y contempla dos bonos del Tesoro ajustados por CER (Boncer) que dan cobertura inflacionaria y caducan el 20 de mayo (T6X4), y el 14 de febrero de 2025 (T2X5).

Con este menú, Economía pretende inicialmente cosechar $70.000 millones. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este viernes y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas del menú?

Siaba Serrate remarcó que "es la segunda licitación consecutiva que el Tesoro no ofrece cobertura cambiaria en su menú". Y sostuvo que "el apetito por las estrategias Dollar Linked (DL) disminuyó luego del resultado de las PASO".

La licitación se desarrollará en un escenario de tensión cambiaria, donde el dólar blue esta semana llegó a récor de $780

En ese sentido, señaló que "tras el resultado inesperado, y el salto devaluatorio observamos un flujo saliente de instrumentos DL hacía títulos CER", y consideró que "resulta lógico luego de la corrección cambiaria parcial, aunque creemos que la misma es un poco exagerada". Y esgrimió que "dada la respuesta de la brecha cambiaria que volvió prácticamente a los niveles pre-devaluación, y que consideramos que el pass through (traspaso a precios) va a ser muy rápido, creemos que el flujo se revertirá en favor del título DL".

Para Manuel Cerdan, analista de Invecq, "tras el salto devaluatorio del lunes y la intención de mantener el tipo de cambio fijo en $350 hasta las elecciones, los instrumentos dollar-linked pierden atractivo en detrimento de los CER, ya que lo más probable es que en agosto y septiembre veamos una inflación mensual de dos dígitos"

"Por este motivo tiene sentido que la licitación esté compuesta este tipo de deuda. El Gobierno busca así asegurarse la renovación de los vencimientos", aseguró.

En sintonía, Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, evaluó que la deuda CER "sigue más atractiva que DL, con mejor situación técnica y sobre todo si pensamos que la dinámica inflacionaria va a tomar un ritmo más rápido y Massa quiere dejar quieto el tipo de cambio".

"En el corto plazo CER tiene más valor que DL. En la industria de FCI estamos viendo flujos netos positivos a CER. Y es que ya se esta esperando una inflación de dos dígitos para los próximos meses", justificó.

A simismo, el analista financiero Gustavo Ber enfatizó que "esta vez no se ofrecen ni dollar-linked, lo cual podría volver a generar suspicacias post etapa de tipo de cambio fijo hasta octubre, y tampoco instrumentos a tasa fija (Lede)". Y concordó que el Tesoro "se concentra en instrumentos CER apostando al mayor apetito actual ante la expectativa de aceleración en la inflación".

Prevén que titulos CER de corto plazo serán los de mayor demanda ante la mayor aceleración inflacionaria

En ese sentido, Juan Delich, analista de Eco Go, juzgó que "el menú que ofrece Finanzas es el que puede, porque los instrumentos a tasa fija con este nivel de incertidumbre y la posibilidad de pasar a un escenario de mayor nominalidad no son atractivos para los inversores".

Por su parte, el economista Federico Glustein opinó que "no hay títulos indexados al tipo de cambio por lo que sucedió el lunes, no es creíble que el próximo gobierno no devaluará, por lo que no es atractivo en términos reales para el Estado y genera más inconvenientes en el escenario macro".

Deuda en pesos: ¿la tensión cambiaria dificultará licitación?

Los analistas de Facimex Valores prevén que "a pesar de la volatilidad reciente, esperamos que el roll over supere el 100% ya que: más del 95% los vencimientos están concentrados en FCI y bancos y el BCRA compró deuda en pesos por $166.000 millones desde la última licitación, cifra ampliamente superior a los vencimiento".

"En términos de estrategia, vemos atractivo en la Lecer de noviembre y enero para capturar la aceleración inflacionaria que esperamos para agosto y septiembre, buscando un mejor rendimiento que en el mercado secundario", fundamentaron.

Siaba Serrate prevé que "más allá que los vencimientos no son para nada abultados, el contexto macro podría obligar al Tesoro a ofrecer rendimientos algo más generosos, en especial, tras el aumento de 21 puntos porcentuales de la tasa del BCRA". Y consideró que "la LECER corta (X23N3) captará la mayor atención dentro de los instrumentos a licitar", indicó.

Ber coincidió en que "frente a los reducidos vencimientos en esta licitación no tendrá inconvenientes en alcanzar un satisfactorio nivel de roll-over aún ante el escenario de elevadas tensiones cambiarias e incertidumbre política y económica".

Estiman que el Tesoro podría convalidar una moderada suba de tasas en la licitación

Deuda en pesos: ¿efecto Milei puede complicar renovación de próximos vencimientos?

Un informe de la consultora 1816 destacó que con el resultado de las PASO que posición en primer lugar a Milei "el mercado volverá a poner el foco en la idea de que Argentina termine en una dolarización, partiendo de reservas netas negativas en u$s10.000 millones y u$s40.000 millones de pasvios en pesos del BCRA". Y evaluó que "con esos números solo se puede dolarizar licuando fuerte stocks, con reestructuración de los pesos, y/o un financiamiento externo que parece difícil de conseguir".

A su vez, un análisis e la consultora LCG destacó que en materia de de deuda en pesos "en lo que resta del año el Gobierno deberá enfrentar vencimientos por $4,7 billones (2,7% del PBI), cuyo roll over por parte del sector podría verse amenazado ante tanta incertidumbre. demandando mayor participación del BCRA en el mercado secundario".

Asimismo, Cerdan calculó que "entre septiembre y diciembre vencen aproximadamente $3.500 millones" y advirtió que "sin lugar a dudas la situación se presenta más desafiante en relación con los últimos meses dada la mayor incertidumbre y volatilidad, a lo que sumarán las elecciones de octubre y un eventual ballotage en noviembre, meses en los que vence en torno al 80% de los compromisos".

Siaba Serrate afirmó que "el incremento de la incertidumbre afecta la probabilidad de una transición ordenada, lo cual por supuesto, perjudica a la deuda en pesos; en los últimos 4 meses del año, los vencimientos totales alcanzan los $3.659.159 millones, y u 72,9% están en manos privadas".

Al respecto, Delich consideró que en adelante para garantizar la renovación de los vencimientos "gran parte de la estrategia va a ser mediante financiamiento del BCRA en compras del mercado secundario conseguir los pesos necesarios". Y vaticinó: "Dudo que haya roll over total de privados, sino que lo que habrá cada vez más es participación de los organismos públicos. El BCRA sostendrá precios y le dará espacio a los públicos para que puedan entrar a las licitaciones".

Por su parte, Ber prevé que "en caso de no despejarse el panorama electoral camino al 22 de octubre, es posible que los niveles de roll-over se vayan reduciendo, potenciando el riesgo de una mayor emisión, y también que los inversores vayan privilegiando aquellas alternativas más defensivas y de corto plazo".