La Bancaria acusó al Banco Central de beneficiar a Mercado Libre

El movimiento obrero organizado se debate entre el apoyo al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y los reclamos salariales y laborales. Entre las demandas, la conducción de la Asociación Bancaria (AB) salió a criticar duramente al Banco Central de la República Argentina (BCRA), acusándolo de beneficiar a Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico fundada por Marcos Galperín.

Concretamente, el sindicato cuestionó la decisión de la entidad que conduce Miguel Pesce de postergar la entrada en vigencia de una resolución que fija reglas sobre el funcionamiento de los códigos QR, para cobrar con tarjetas de crédito.

La Bancaria expresó que repudiamos la resolución emitida por el BCRA, donde difiere la entrada en vigencia de la Comunicación A7769 (emitida el 18 de mayo de este año) que establecía la interoperabilidad de los códigos QR para cobrar con tarjetas de crédito".

Denuncia que se perjudica al usuario y la empresa acrecienta sus ganancias

En un duro documento titulado "Basta de favores a Mercado Libre", indicó que "dicha disposición establecía que los comercios que exhiban un código QR para cobrar con tarjetas de crédito, acepten que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital, independientemente de la marca del QR".

Subrayó que la decisión del BCRA "no solo perjudica al usuario, quien no tiene la posibilidad de elegir libremente, sino que recrudece una competencia de por sí totalmente desleal de esta empresa (Mercado Libre) con los bancos, ya que la misma opera con productos financieros al igual que cualquier institución bancaria" y añadió que "son claramente los únicos favorecidos, pues acrecientan cada vez más sus ganancias".

El secretario General del gremio, Sergio Palazzo, explicó que "el Banco Central, según su Carta Orgánica, tiene como finalidad regular el sistema financiero, promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social, no así favorecer sistemáticamente a un grupo económico o empresa en particular, sacando resoluciones a medida para ellas".

Galperin, otra vez en la mira de la Asociación Bancaria

Reclama que se aplique el convenio colectivo de trabajo

A continuación, el también diputado nacional oficialista retomó la disputa que mantiene con Marcos Galperín, advirtiendo que "todos los empleos registrados de la actividad financiera, inclusive la denominada banca digital, deben estar bajo el convenio colectivo de trabajo de la entidad que él encabeza".

Al respecto, Palazzo profundizó su idea en torno a los derechos laborales para el personal que hoy se desempeña en las fintech y declaró que "el convenio colectivo de trabajo bancario debe ser aplicado en Mercado Pago, y otras entidades de la banca digital, estén sus empleados afiliados o no a la Asociación Bancaria".

Vale recordar que el sindicalista –quien lidera la Corriente Federal de los Trabajadores, espacio gremial anclado en el kirchnerismo- mantiene una histórica disputa con Galperín: Hace uno poco más de cuatro años, La Bancaria salió a militar por la afiliación de unos 6.000 trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban en Mercado Libre.

Cruces con Galperin, quien anunció que no volverá a vivir en la Argentina

Palazzo manifestó: "Vamos a ir por todos los trabajadores del sector financiero, si Marcos Galperin está ahí, le tocará ajustarse a la ley. Vamos a intentar afiliar a los trabajadores de Mercado Pago porque tienen regulaciones financieras como cualquier banco. Si no es competencia desleal".

Hoy Galperín reside en Uruguay y se especuló con un regreso con el cambio de gobierno. El empresario prefirió terminar con las especulaciones y adelantó que "no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane" en los comicios que se realizarán el domingo 22 de octubre.

Para explicar los motivos, relató que "lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no pude andarse cambiando de un día para otro". Algunas expresiones por las redes sociales dejaron entrever que Galperín comulga con las ideas del candidato libertario Javier Milei. Cuando se lo consultó si respaldaban al líder de La Libertad Avanza, respondió: "No más".