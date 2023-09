Galperín: "No volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane"

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y residente en Uruguay, aseguró que "no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane" las Elecciones 2023 que se realizarán el domingo 22 de octubre. También evitó mostrar su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El empresario de 51 años se mudó a la República Oriental en 2002, experiencia que interrumpió durante el mandato de Mauricio Macri, cuando volvió a radicarse en el país. En 2019, retornó a Montevideo. "No creo que vuelva a vivir en Argentina", aseguró Galperín, en diálogo con el diario chileno El Mercurio.

¿Por que Galperín volvió durante el gobierno de Macri?

Respecto a los años que lo tuvieron de regreso en el país, explicó: "Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no pude andarse cambiando de un día para otro".

"Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane", sostuvo. Además, consultado sobre si le gusta Milei, se limitó a responder: "No más".

Los inicios de Mercado Libre

Aunque "es difícil decidir a los 17 años qué vas a hacer el resto de tu vida", Galperin decidió lanzarse a la aventura. Abandonó sus sueños de rugbier y se fue a estudiar a Estados Unidos, país al que ansiaba ir desde chico, según consta en el perfil del empresario que publicó la organización de emprendedores Endeavor.

Galperin escuchó las historias de grandes emprendedores como Steve Jobs o Phil Knight y se preguntó: "Si toda esta gente puede hacer algo, lo pudieron armar, ¿por qué no puedo hacer algo yo también?".

Su experiencia en el exterior lo hizo conocer el mundo del comercio electrónico, algo que en América Latina, en ese momento, era inconcebible. También aprendió que "la gente es similar en todos lados", y se adapta al sistema o al no-sistema. Así que volvió a su país con la idea de lanzar Mercado Libre.

Marcos Galperin recordó los inicios de Mercado Libre

"Todo el mundo decía: ‘Nunca nadie en América Latina le va a comprar algo que no vio y no tocó a alguien que no conoce, porque va a ser un fraude. Es obvio que no va a funcionar’. Para mí era obvio que sí iba a funcionar", recordó durante el mencionado evento.

"Detrás de los emprendimientos más exitosos que yo conozco, hay una idea de alguien que quiere solucionar un problema o quiere demostrar que todo el mundo piensa algo, y ellos lo piensan de una manera distinta y tienen razón. Cuando tenés esa convicción, eso es muy poderoso", aconsejó.