Dólar e inflación después de las elecciones: el fuerte salto que ya anticipan 40 consultoras

En una economía bajo el permanente azote de la alta inflación y las permanentes tensiones con los dólares paralelos, el Gobierno y su ministro-candidato, Sergio Massa, encaran un fin de campaña electoral complejo y cargado de tensiones.

En este marco, con un Banco Central con reservas en crisis, crece la incertidumbre y muchos argentinos se preguntan qué pasará en los próximos meses con el precio del dólar y la inflación.

De hecho, en los últimos años la moneda estadounidense se mantuvo constantemente como una variable de importancia. Por caso, el blue estuvo desde abril en permanente subibaja que lo colocó este lunes 13 de octubre en un precio de $925.

En tanto, el dólar oficial tuvo un salto devaluatorio del 22% el lunes posterior a las PASO y hoy cotiza -congelado hasta las elecciones- a $350.

Dólar 2023: el nuevo pronóstico del mercado

Una interesante y útil perspectiva sobre lo que viene se puede encontrar en la encuesta REM del Banco Central, que concentra nuevos pronósticos sobre lo que pasará con el precio del billete estadounidense a fin de año y en 2024. La autoridad monetaria publicó este miércoles los resultados del sondeo mensual que realiza entre consultoras y analistas de la City. Allí, los expertos comparten sus pronósticos para el precio del dólar, la inflación y el crecimiento del PBI.

Los agentes del mercado financiero agrupados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron que el tipo de cambio oficial mayorista alcanzará los $526,40 por dólar a fin de diciembre de 2023. Se trata de una importante corrección a la suba respecto del valor de $350 actual.

Es interesante también notar que los analistas prevén otra fuerte devaluación durante el verano, luego de que asuma el próximo gobierno. Estiman que el tipo de cambio mayorista saltará a un valor de $638,8 en enero de 2024 y anticipan que llegará a abril con un valor de $811,80.

Los analistas prevén una nueva devaluación y que el dólar mayorista llegará a los $526,40 en diciembre.

Precios: qué pasará con la inflación

Los participantes del REM estimaron también que la inflación de octubre de 2023 ascendió al 10%. De esta manera, sobrestimaron la variable, que finalmente fue del 8,3%, según informó el INDEC este jueves.

Para noviembre, los analistas prevén un alza en el costo de vida del 11,5%, y el año culminaría con un recalentamiento de los precios que llevaría el índice de diciembre a 14%. En tanto, para enero de 2024 se espera una inflación del 13,9%.

Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista acumulará durante 2023 un 185%, una fuerte suba respecto del 180,7% que habían estimado el mes pasado.

Cuánto crecerá la economía, según el REM

Los analistas del REM prevén para 2023 que el Producto Bruto Interno (PBI) caerá este año un 2%. En tanto, se espera que en 2024 la economía se contraiga un 1,6%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central.

Freno a la economía: expertos de la City pronostican que el PBI caerá en 2023 y 2024.

Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, la actividad económica y el resultado primario del sector público nacional no financiero.

El último informe difunde los resultados del relevamiento realizado entre los días 27 y 31 de octubre.

Se contemplaron los pronósticos de 38 participantes, entre los cuales se cuentan 25 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 13 entidades financieras de Argentina.

Precio del dólar 2024: otro pronóstico clave

Además del REM del BCRA, otra gran encuesta muy considerada en el mercado es la que publica mensualmente FocusEconomics, cuya última edición fue difundida a mediados de junio.

En este caso, unos 40 economistas nacionales y del exterior trazan sus pronósticos mensuales sobre lo que ocurrirá con el dólar en los próximos meses.

Los economistas que participaron de este relevamiento consensuan que el peso finalizará 2024 en $1.351 por dólar mayorista, unos $135 más respecto a las proyecciones realizadas en el informe anterior (octubre).

Unos 40 economistas nacionales y del exterior de bancos y consultoras alertan una suba para el precio del dólar oficial mayoristas para fines de 2024.

"Se espera que el peso se debilite aún más el próximo año en medio de una financiación monetaria sostenida del déficit fiscal", afirman los economistas encuestados .

En resumen, si se toma el precio actual de $350,1, indica que desde ahora hasta fines del año que viene el dólar oficial mayorista podría escalar 286%, muy por encima de la inflación prevista para todo 2024 de 189,7%.

El precio negociado en la actualidad en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, para el plazo más extenso que hoy se opera el dólar mayorista, que es octubre del año que viene, ronda los $1.390. Es decir, en un período más breve ya supera las estimaciones de economistas de diciembre 2024.

Economista por economista, el precio de dólar esperado

Por el lado de las proyecciones de los economistas para el tipo de cambio mayorista para fines del año que viene, la tendencia sigue siendo en alza.

Los pronósticos de precios más altos para el precio del dólar interbancario para fines de diciembre del 2024, están lideradas por las consultoras nacionales OJF & Asociados de Orlando Ferreres ($2.885), Equilibra ($1.968) y Quantum de Daniel Marx, con una previsión de $1.929.

Estas proyecciones para dentro de 14 meses no contemplan que se realizan para la Argentina, con todo el largo plazo que significan para estos pronósticos un entorno tan cambiante e incierto, sin saber todavía quién será el próximo Presidente de la Nación, cuál será su plan económico y cómo se encararán los distintos desequilibrios económicos presentes, como la falta de divisas, el elevado déficit fiscal y tantos otros problemas.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el informal se ubica por encima del 100%, con todos los desequilibrios que esto ocasiona.

"El horizonte esperado involucra una corrección del tipo de cambio que va siguiendo a la inflación, pero también una corrección en el marco de la implementación de un programa de estabilización que conlleva la corrección de desequilibrio en precios relativos, incluyendo el tipo de cambio", resume a iProfesional Fernando Baer, economista de la consultora Quantum.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, que aguarda $1.665 para fin de 2024, agrega: "Todavía, al no saber quién va a estar gobernando el año que viene, fijar un precio de dólar para diciembre 2024 es una lotería. Sobre todo porque no se sabe qué programa económico se establecerá y todo es muy incierto. Por lo que vemos que hay una elevada incertidumbre y que el tipo de cambio, probablemente, sea mucho más elevado que el actual".

Respecto a las perspectivas para el año que viene, agrega: "Si bien se recuperarán algo de dólares por la cosecha, el tema es que en reservas se está llegando a un piso, al igual que la deuda comercial que se llegó a un límite. Entonces, el próximo año sería saludable resolver estas dos cuestiones, más la deuda con el Fondo Monetario".

Es decir, en consecuencia, para Menescaldi, en 2024 se necesitará conseguir dólares, por lo que "es probable que el tipo de cambio sea mucho más alto que el actual, ya que hoy no sirve para estabilizar la demanda para el sector externo", finaliza.

Inflación que viene y actividad en baja

Los desafíos en diferentes aspectos que tendrá la Argentina en los próximos meses serán claves. En especial, en el intento de equilibrar las distintas variables que generan distorsiones para poder crecer y estiman que la inflación será más alta a lo esperado.

El mercado está atento a resultados electorales y al plan económico que presentará el próximo Presidente, para saber qué precio tendrá el dólar oficial.

"Un posible incumplimiento de la deuda, la continuación de políticas hostiles al mercado y una mayor caída de la moneda plantean riesgos a la baja", advierten los economistas nacionales y del exterior relevados.

Bajo este análisis, los panelistas de FocusEconomics prevén que el PBI se contraerá un 1,3% en 2024, 0,1 puntos porcentuales menos que o previsto en el informe del mes pasado.

"La inflación será en promedio más alta en 2024 que este año, impulsada por el colapso del peso en medio de una financiación monetaria desenfrenada del déficit fiscal. El ajuste fiscal postelectoral plantea el principal riesgo a la baja", resumen los analistas.

De esta manera, el informe internacional prevé que los precios al consumidor aumentarán 189,7% en promedio en 2024, 17,6 puntos porcentuales más que los pronosticado en el relevamiento de octubre.