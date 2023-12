Dura advertencia por devaluación: si el dólar oficial subiera a $650, ¿a cuánto se iría la inflación?

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pronosticó que, "si dólar subiera a $650, la inflación podría andar en el entorno del 40%", a la vez que remarcó que "el mercado también está asimilando muy rápidamente que en febrero podría haber un dólar oficial a $1.000".

"Hay mucha preocupación porque no todos los rubros van a tener la misma reacción ante una devaluación, sobre todo porque partimos de una tremenda distorsión de precios relativos. Si el dólar subiera a $650, la inflación podría andar en el entorno del 40%", señaló.

Los dichos de Ponce son en vista de las declaraciones sobre el monto al que podría ascender el dólar de equilibrio en el gobierno de Javier Milei, tras lo cual entró en análisis lo que podría ocurrir con la economía si se da una devaluación de ese tipo y qué impacto habría en los precios.

"El primer asunto es asumir que, a partir de este resultado, que un año atrás no estaba en los papeles de nadie, ha habido una reconfiguración de toda la política", expresó Miguel Ponce, a la vez que agregó en declaraciones a Perfil: "Obviamente de lo que va a ser el nuevo oficialismo que está en construcción y de lo que significa lo que pasa a ser ahora la oposición".

Se estima un dólar a $1.000 en febrero

"A partir de las declaraciones de (Guillermo) Francos, se ha confirmado ese valor que va a ser $650 en diciembre, pero el mercado también está asimilando muy rápidamente que en febrero podría haber un dólar oficial a $1.000", advirtió Ponce y añadió: "Esto no es ajeno al salto inflacionario que se está dando y que se puede llegar a dar a partir de este numerito $650".

Sobre la misma línea, el especialista en comercio exterior señaló: "Esto implica una suba del dólar cercana a un 80% y tenemos que ver si a partir del día lunes no se consolida esta aceleración inflacionaria cuando se conozca el programa". En otra instancia, remarcó que, "estamos hablando de que la inflación del año que viene, como piso, tendría 250% y el que era el socio de Milei habla para el año que viene de 400% de inflación".

Con la devaluación que prevé Milei, la inflación anual podría ser de entre 250% y 400%.

Alerta por salto inflacionario: qué impacto tendrá sobre los precios un dólar a $650

Una suba del dólar cercana al 80% -que llevaría el tipo de cambio "oficial" a $650, tal cual explicitó Guillermo Francos como "dólar razonable"- provocaría una aceleración inflacionaria. De eso no caben dudas. Esa es la principal razón por la que tanto consultoras como bancos coinciden en alertar con que la inflación de 2024 será todavía más elevada que la de este año.

Sin embargo, no todos los rubros tendrán la misma reacción ante una devaluación. Si hay algo que quedó claro en los últimos tiempos es que en la economía existe una fuerte distorsión de los precios relativos. La locura de los precios es total. Un viaje en colectivo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta lo mismo que un par de caramelos masticables.

O diez veces menos que un alfajor Havanna de chocolate. Y llenar un tanque de nafta súper cuesta $14.000 (45 litros), lo que significa, aproximadamente, la sexta parte de lo que vale la camiseta oficial de la Selección argentina ($86.000).

Cualquier porteño que revise su última factura de luz percibirá que puede pagar lo mismo por mes que lo que cuesta un kilo de fiambre en el supermercado. Aún cuando en el último año se quitaron subsidios. Los ejemplos podrían acumularse, y el lector terminar eligiendo el caso más disparatado. La economía argentina se llenó de distorsiones -empezando por el mercado cambiario- y eso se refleja, más temprano que tarde, en los precios de los productos y de los servicios.

Un informe realizado especialmente para iProfesional por Eco Go -la consultora económica de Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi- determinó que si el dólar oficial alta a $650, la inflación podría dispararse un 39,6%. Para calcular esa incidencia, Eco Go tomó en cuenta los precios actuales y tomó la ponderación que existía en diciembre de 2017, cuando la distorsión no era tan grande como la que se viene viendo desde la devaluación de abril de 2018.

El reporte confirma que los precios de los alimentos ya no están valuados al dólar oficial: están 27,2% por sobre los $365 que vale el dólar mayorista. Sin embargo, la previsión es que todavía les faltaría ajustarse un 27,2% en caso de que, efectivamente, el dólar con Milei se vaya a $650.

Dentro de los atrasos más grandes respecto del tipo de cambio aparecen las tarifas de los servicios públicos y el transporte. En el caso de este último rubro, la suba del dólar impactaría con una suba del 63,9%. Se trata del renglón que más se referencia en el tipo de cambio oficial ya que se trata de un sector totalmente regulado por el Estado.