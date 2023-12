El sueldo promedio de los trabajadores registrados le ganó a la inflación en octubre

El gobierno nacional dio a conocer el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondiente a octubre, que indica que el sueldo promedio de los argentinos con trabajo registrado ese mes fue de 420.706,55 pesos mensuales en bruto.

Esto implicó un incremento mensual del 11,7% del indicador en octubre, por encima de la inflación registrada ese mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que fue del 8,3%.

El índice RIPTE es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores del sector público y privado que se encuentran bajo relación de dependencia, y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

Es decir, es un parámetro que se usa, por ejemplo, en el cálculo de la movilidad jubilatoria, en el de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, en el de pago de alquileres, etc. pero según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Acción Social, "no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado" ya que no se toma en cuenta ni los componentes no remunerativos del trabajo ni a los empleados con menos de un año de antigüedad.

Aumento del salario registrado en octubre

Vale la pena recordar, al analizar estos números, que el aumento de los salarios registrados se dio en un mes que es prevalente para los ajustes salariales que realizan las empresas en la Argentina.

Por caso, la consultora Mercer en su última encuesta de remuneraciones del año para empleados fuera de convenio, indicó que más del 42% de las grandes firmas nacionales y filiales de multinacionales tenían agendado dar este año seis incrementos de sueldo. Los meses en que se otorgan los aumentos son principalmente abril, julio, setiembre y octubre.

El economista Luis Campos advirtió que hay una caída del 25% del RIPTE desde 2015

De allí que en esa etapa del año, y después de los fuertes aumentos de precios ocurridos en septiembre tras las elecciones, los salarios del empleo registrado tendieran a recuperar algo del poder adquisitivo perdido.

Sin embargo, Luis Campos, el coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, mencionó a través de su cuenta de X (exTwitter) que el RIPTE de octubre "todavía está por debajo de diciembre de 2019 y acumula una caída de más del 25% contra 2015. Veremos cómo sigue en los próximos meses."

El economista se refiere a que este indicador vinculado a los salarios de empleos "en blanco" está en valores de poder de compra menores a los que dejó la administración de Cambiemos a nivel nacional y la última etapa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

El cuadro que compartió Campos demuestra además la fuerte caída que tuvieron los salarios luego de las elecciones primarias en agosto, por la inflación generada tras conocerse los resultados. En aquel mes, el RIPTE creció un 5,9% mensual contra una inflación oficial del 12,4% y quedó en términos reales 3,8% abajo de diciembre de 2019 y casi un 20% abajo de diciembre de 2016.

En rigor, en los primeros 10 meses de 2023 el RIPTE creció un 108% (el sueldo promedio ascendió unos 219.126 peoss mensuales respecto de enero), mientras la inflación acumulada en ese período fue del 120% de acuerdo al dato del INDEC.