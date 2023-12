Luis Caputo dio más detalles del plan económico que impactará fuertemene en el bolsillo: las claves

El martes, Luis Caputo, a través de un mensaje grabado, enumeró las 10 medidas que el Gobierno de Javier Milei tomará en busca del déficit fiscal 0, la "solución" para los males económicos de Argentina, según reiteró en más de una oportunidad el Ministro de Economía. Y ahora el economista dio más detalles sobre estas políticas que preocuparon por el impacto que tienen sobre el bolsillo.

En el anuncio enumeró las medidas, pero faltaron detalles importantes para determinar el impacto en la economía de cada uno. Y algunas de estas respuestas llegaron el miércoles por la noche, cuando Caputo brindó una entrevista con A dos voces.

Una por una, las principales medidas de Caputo que golpean al bolsillo

Entre los temas que más desarrollo tuvieron fue el tema previsional, más precisamente el cambio de fórmula para calcular el monto de los haberes para los jubilados, qué pasará con el Impuesto a las Ganancias y los subsidios en los servicios. Al mismo tiempo, el Ministro remarcó que estas "van a ser medidas transitorias" y que están dentro de lo que denominaron "paquete de urgencia económica". Sabiendo que lo anunciado puede sonar "antipático", Caputo se adelantó y sostuvo: "Van a ser duros los próximos meses".

¿Qué pasará con los jubilados?

Pese a que en el mensaje grabado no mencionaron el tema, con el correr de las horas se supo que La Libertad Avanza iba a presentar en el Congreso una nueva fórmula para el cálculo de las jubilaciones. Al respecto, Caputo destacó: "Estamos protegiendo al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona".

"Hoy están en la mínima, cobran algo bajo", señaló y advirtió: "Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25% y un 40% menos de lo que reciben hoy". Es por esto que remarcó que el nuevo Gobierno presentará una nueva fórmula, pero que en el mientras tanto "está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario".

Impuesto a las Ganancias: ¿qué dijo Caputo?

En los últimos días, se habló mucho de que el actual Gobierno volvería a instaurar el Impuesto a las Ganancias, y ante la consulta Caputo respondió: "Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso", y puso el foco en los gobernadores: "Las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el plan platita le costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8 a Nación".

No hay definiciones sobre qué pasará con el Impuesto a las Ganancias

E insistió en que no hay nada definido y es un punto en debate -además de que tiene que pasar por el Congreso-. "Los gobernadores quieren. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta", reiteró.

¿Qué pasará con la inflación tras los anuncios de Caputo?

El Ministro dio un detalle preocupante al indicar que la inflación "está aumentando 1% por día" y anticipó que en diciembre el porcentaje "va a ser sustancialmente más alta que en noviembre". Y, siguiendo con la línea de no generar falsos optimismos, Caputo destacó: "De nada sirve que diga que los próximos meses no van a ser duros, porque sé que van a serlo".

Para marcar diferencias con la gestión de Massa, el economista sostuvo: "Si la solución para terminar con la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación poner controles, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años?". Y agregó: "Los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza; los países que insistimos con eso tienen inflación galopante y pobreza altísima".

"Los precios congelados durante meses son políticas que no sirven", insistió y remarcó: "Toda esa herencia se va a manifestar en los próximos meses. Lo que estamos haciendo con nuestras políticas es garantizar que eso se va a corregir".

Subsidios en tarifas y transporte: ¿qué pasará?

Ya se sabe que los subsidios se van a reducir, y que este plan podría iniciar el 1 de enero del 2024, pero aún no se sabe como se aplicará. Es por esto que Caputo detalló: "Primero, va a haber una optimización económico-financiera del manejo de las empresas. Se va a empezar a subsidiar la demanda. En vez de subsidiar una tarifa, se va a dar a un sector de la población 100kw y al que más necesita, 200. Va a depender de cuán buen uso hagamos los ciudadanos de los beneficios".

"El momento en el que se va a implementar dependerá del tiempo para las audiencias. Si se llega a tiempo en diciembre, esto podría estar implementado en febrero. Si no se llegara, quedaría para marzo", sumó al respecto y sobre el subsidio en el transporte público detalló que "el Ministerio de Infraestructura trabaja en eso y en este momento lo están diseñando".

La quita del subsidio será total, pero gradualmente

Al mismo tiempo, reconoció: "No podemos reducir los subsidios a cero de un día para otro, sino que va a ser una quita del 35%. Y buscamos optimizarlos para que impacte de la menor manera posible en la gente". El gradualismo será parte de este plan, ya que "la quita total de subsidios será un proceso de años".

¿Y los recortes de la política?

Un punto que Milei repitió hasta el cansancio era que la política iba a pagar esta reducción y no la gente. Con las medidas anunciadas, esto parece lejos, por eso al ser consultado Caputo sostuvo: "La reducción del gasto del 60% es a la política. Reduciendo ministerios, secretarías, personal, autos, teléfonos, obra pública, transferencias discrecionales a las provincias".

"Los subsidios también. Te hacen creer que te dan un beneficio que es que el transporte vale poco. ¿Por qué mi hijo tiene que tener un subsidio al transporte si él lo puede pagar? Es un falso subsidio porque te lo cobran por otro lado. Algunas cosas son más directamente identificables a la casta, las otras hay que explicarlas", sostuvo y destacó que "el recorte de subsidios son dos puntos del PBI, aproximadamente del 40% del déficit. No sabemos cómo van a terminar las tarifas porque vamos a implementar un nuevo esquema".