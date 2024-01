Cómo podés saber si tenés deudas con el Veraz online sólo con tu DNI

Asi podés acceder a tu informe crediticio del Veraz gratis, cómo salir sin pagar la deuda y no figurar como moroso. Lo que tienen que saber los deudores

El Veraz recopila información sobre el comportamiento crediticio de las personas o empresas en Argentina. Esta información incluye datos sobre préstamos, tarjetas de crédito, cheques rechazados, entre otros. Te contamos cómo ingresar al Veraz online y ver tu informe crediticio.

Todas las personas tienen derecho a acceder a su información en el Veraz de manera gratuita. Para ello se debe ingresar a la página web del Veraz y crearse una cuenta.

Estar en el Veraz y tener una deuda puede ser un problema para aquellas personas que quieran realizar operaciones financieras.

¿Cómo hago para ver mi Veraz gratis?

Según la Ley de protección de datos personales número 25.326 en Argentina, todas las personas tienen derecho a acceder a sus datos de forma gratuita en un plazo máximo de 6 meses.

Para obtener el informe gratuito del Veraz se deben seguir los siguientes pasos

Es posible consultar el Veraz por teléfono

Llamar por teléfono al (011) 5352-4800 (lunes a viernes de 9.00 a 18,00) para hacer uso al Derecho de Acceso (Ley 25.326).

Contestará una máquina que preguntará si la consulta de datos es para uno mismo (opción 1) o si la consulta de datos es para otra persona (opción 2). Se debe elegir la opción 1 para consultar por el propio Veraz.

La contestadora preguntará si la consulta es como persona individual (opción 1) o si se consulta en nombre y representación de una empresa (opción 2).

La contestadora preguntará si sos Hombre (sexo masculino = opción 1) o mujer (sexo femenino = opción 2).

Luego preguntará el número de DNI, seguido del numeral (#).

Luego preguntará el número de DNI, seguido del numeral (#).

para continuar con el trámite. El usuario tendrá que contestar tres preguntas al azar para validar su identidad. En general son preguntas con respuestas sí (opción 1) o no (opción 2).

En general son preguntas con respuestas sí (opción 1) o no (opción 2). Para avanzar en el trámite, la contestadora preguntará si se desea hacer valer el Derecho de Acceso y de esa forma obtener el reporte de crédito. Dado que la pregunta es afirmativa, habrá que responder que SÍ marcando 1 y así avanzar en cómo consultar Veraz.

El solicitante obtendrá un código el cual le permitirá acceder a su informe.

Por último, se deberá ingresar a la página de Veraz y seleccionar la opción "Acceder a su Derecho de Acceso" y completar los datos personales y el código provisto. En caso de tener deudas, se podrán visualizar en la pantalla.

¿Cómo saber si estoy en el Veraz con el DNI?

El Veraz es importante porque influye en la capacidad de acceder a créditos, tarjetas, servicios y otros productos financieros

Otra manera de saber si se está en el Veraz es a través de la página web con el DNI.

La página oficial de Veraz ofrece una plataforma para este propósito. Dentro de la sección de "Individuos", los usuarios encuentran la opción "Mi Veraz" donde deberán completar con sus datos personales.

El informe resultante proporciona un panorama detallado que incluye:

Verificación de datos personales

Relaciones comerciales con terceros, como el estado civil en el caso de individuos o detalles sobre sociedades

Historial financiero relacionado con la adquisición o cancelación de productos y deudas en bancos asociados a la base de datos del Veraz

Información sobre el cumplimiento de obligaciones reportadas por el Banco Central, la AFIP y los propios clientes de Veraz

Detalles sobre cheques rechazados en los últimos 24 meses

en los últimos 24 meses Datos concernientes a procesos judiciales y extrajudiciales

Información sobre pedidos de quiebra, juicios, concursos o deudas comerciales

Los reportes del Veraz gratuitos son completos y actualizados, ya que la ley así lo indica. Son reportes que incluyen datos financieros como préstamos (vigentes y/o deudas), existencias, o no, de tarjeta de crédito, deudas pendientes de cobro que pueda haber cargadas, fideicomisos, cheques rebotados, etc.

Es importante recodar que las personas tienen derecho a acceder a su información de manera gratuita cada seis meses.

Es posible salir del Veraz sin pagar la deuda

En esta base de datos figuran aquellas personas o empresas que hayan contraído deudas bancarias o crediticias canalizadas a través de entidades reconocidas por el Estado. Por el contrario, no se permiten consultar deudas privadas.

¿Cómo salir del Veraz sin pagar la deuda?

Si bien no hay soluciones inmediatas, existen diferentes formas de salir del Veraz.

En primer lugar, en caso de que te encuentres en el Veraz por información errónea, como por ejemplo, la aparición de una deuda inexistente o que ya abonaste, es posible desconocerla. Para reclamar este situación, te podés comunicar con el Veraz por teléfono o a través su página web.

Se debe ingresar a la plataforma del Veraz y dirigirse a la sección "Reclamos". Dentro de la sección se podrá elegir la opción de reclamo que se adapta a tu situación.

Si se quiere realizar el reclamo por vía telefónica se debe llamar al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

En caso de que estés en la lista de morosos del Veraz por contar con una deuda impaga, hay dos formas de salir.

Por un lado, cancelar la deuda lo que provocará que el usuario siga e la base de datos durante dos años, pero la deuda figurará como paga. Si el acreedor no avisa que la deuda fue cancelada, el usuario seguirá en la lista de morosos y este deberá comunicarse con el Veraz para actualizar su situación.

La otra opción que tienen los deudores es no cancelar la deuda. De esta manera, el usuario no figurará en la lista de morosos para siempre, ya que pueden estar en la base de datos un tiempo máximo de cinco años. Luego de este tiempo, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado procesos legales, se podrá realizar la supresión total de la información que aparezca sobre una deuda.