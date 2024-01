El Gobierno advirtió que se vienen meses "de muy alta inflación": los motivos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtio este viernes que se vienen meses "de muy alta inflación", tras conocerse el índice de diciembre que fue del 25,5%, pero que no alteró las filas de la Casa Rosada, desde donde dicen que se pronosticaba una cifra más alta, a la vez que adjudican el número a las malas políticas de la gestión anterior.

"Van a seguir meses de muy alta inflación", expreso Adorni, mientras que ratificó el rumbo que tomó el Gobierno comandado por Javier Milei al señalar: "No negociamos el camino". Además, reforzó la teoría libertaria de que el indicador responde a un problema monetario que tiene un "rezago de muchísimo tiempo" y que por eso se verá alto todavía hacia adelante, debido a las decisiones desacertadas que la actual administración vincula a la emisión durante el mandato de Alberto Fernández.

Adorni también comentó que es probable que el número siga con dos dígitos, aunque no dio un plazo para la baja y tildó el reporte del último mes de 2023 como "malo, horrible y espantoso", pero, a la vez, como "mucho mejor" de lo que esperaban y dijo que el Gobierno evitó una hiperinflación.

"Tenemos que transitar este camino con el menor impacto posible. No nos quedamos con el apretón monetario y las medidas de (el ministro de Economía, Luis) Caputo, sino que detrás de eso hay un camino por recorrer: el DNU, la ley bases y tantas otras cosas que iremos anunciando que son necesarias", señaló, quien ratificó que pese a todo esto la intención es proteger a los más vulnerables y sobre todo a los niños. "En muchas zonas del país tenés viviendo más gente pobre que no pobre. No negociamos el camino que estamos trazando", sentenció.

Por otro lado, arremetió contra los diputados de Unión por la Patria y de la Izquierda que insistieron en la semana con la presencia de Luis Caputo y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el plenario de comisiones donde se debate la ley ómnibus. "No veo por qué la política está tan preocupada por los nombres de determinados funcionarios, en que los vayan a visitar y no porque les expliquen al detalle cada uno de los puntos. ¿No es ese el objetivo?", dijo

"Estamos discutiendo una ley extremadamente importante, hemos enviado a los mejores en sus áreas, no entiendo por qué la política sigue más preocupada por nombres y formas que por contenido y esencia, lo cual lamentamos mucho", indicó Adorni.

El vocero presidencial dijo que las palabras de Pablo Moyano ratifican que el Gobierno está "en el camino correcto".

Adorni le apuntó a Pablo Moyano

El portavoz volvió a cargar contra Pablo Moyano y afirmó que las palabras del referente de Camioneros e integrante de la Confederación General del Trabajo (CGT), ratifican el "camino correcto" del Gobierno.

Ayer, Moyano aseguró que el objetivo de la CGT es voltear el DNU 70/23 y el mega paquete de leyes y modificaciones nucleados en la Ley Bases. En sus palabras, el sindicalismo debe "estar en estado de debate, alerta y movilización permanente porque se vienen tiempos jodidos". También, consideró que "la bronca" aumentará en la sociedad contra las medidas del presidente Javier Milei.

En este contexto y durante su conferencia matutina, Adorni le respondió: "Estas palabras de Moyano no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto. Nos hacen ver quienes están en el pasado y quienes quieren que la Argentina cambie".

En esa línea, agregó: "También sabemos que los argentinos de bien apoyan nuestra iniciativa y somos mayoría quienes queremos una argentina mejor". "No terminamos de entender bien por qué hay gente que prefiere vivir en el pasado", finalizó el economista que, desde el 10 de diciembre, trabaja codo a codo con Milei.

El próximo 24 de enero, la CGT se movilizará por primera vez contra el Ejecutivo en una marcha que promete ser multitudinaria y que también incluirá el cese de actividades desde el mediodía.