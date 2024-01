Juan Carlos de Pablo: "La inflación de enero pinta para menos de 20%"

El reconocido economista, Juan Carlos de Pablo, aseveró que la inflación para el mes de enero sería de menos del 20% y su caída es inevitable porque "tenés que vender y si no, revisar la lista de precios".

Sobre el primer mes de Milei, en diálogo con radio Perfil, consideró que "el Presidente, con el estilo que tiene, pone a trabajar a todo el mundo: gobernadores, intendentes, diputados, senadores. Y manda mensajes: "No hay plata, así que arréglense". Los primeros que recibieron el mensaje de que "no hay plata" fueron los gobernadores, y cada uno está con la suba de los impuestos locales, bajar los gastos, endeudarse, la creación de una cuasi moneda, entre otras cosas".

"Da toda la impresión de que la inflación de enero pinta para menos de 20%. Esto lo digo porque, en el primer mes, funcionarios (del Presidente para abajo) hablaban de 30% o 40% de inflación y yo pensaba que no era bueno que exageraran, que ya bastantes problemas tenemos. De repente, la caída de la tasa de inflación es más rápida porque es una cuestión elemental. Podés mandar la lista de precios que quieras, pero luego tenés que vender y si no revisar la lista de precios. Esto es absolutamente fluido y dinámico", agregó.

"No sé lo que pasará la semana que viene. Esto es fluido. Los datos que vi, en la segunda semana dieron 2,9% y 6% en la primera. En la primera semana siempre tenés mayores aumentos porque hay algunos, como prepagas o subterráneos, que después se quedan quietos durante el resto del mes", indicó.

"Lo que noto es que hay mucha dinámica. Ninguna persona que tiene una responsabilidad tiene que ser preso de lo que alguna vez dijo o hizo. ¿Tenés que revisar la lista de precios? Revisala todas las veces que sea necesario. Aquí hay una pulseada entre el 'no hay plata' y la credibilidad del Gobierno. Eduardo Marsó acaba de comprar la cosechadora Vassalli. Alguien compró, puso en funcionamiento pero, ¿cuántos Marsó hay? Varios de los cuales solo conocemos esto porque salió en los diarios y una comunicación personal que me hizo". añadió.

La inflación y los precios

Sobre que pasa con la inflación y los precios, el economista remarcó que "el plan antiinflacionario es lo que Olivera denominaría "dinero activo". No hay plata, no emito más, punto. La idea de "si usted me cree, no tenemos recesión, baja la inflación de golpe" contra la idea de "si usted no me cree y considera que aflojaré, mientras estamos en esta transición se frenan algunas ventas, tenemos aumentos de precios que después vienen para atrás", esta es una cuestión empírica y estamos viendo que algunos dicen "yo me quedo con estos precios" y otros "los estoy revisando".

En cuanto a la balanza comercial explicó que "estamos esperando un 2024 más cerca de 2022 que de 2023, en donde la caída producto de la sequía fue fenomenal. Pasamos de más de 80.000 millones de dólares de exportación a más de 60.000 millones. Supongamos que llegás a 80.000 millones. Eso sería un alivio fenomenal. Además, tenemos oleoductos. Objetivamente, la situación externa será menos tirante que la del año pasado".

Y añadió que "el grueso de las importaciones en Argentina es complementario de la producción local. Entonces, si vos no tenés divisas para importar, no vas a poder tener producción local".

"Muy pocas podían importar a $350, pero eso ya está. Para el salario privado tenés paritarias abiertas. Que no salga en los diarios no tiene nada que ver. El otro día la UOCRA cerró un aumento del 20% para enero y negociará mes a mes. Algunos los pueden pagar, otros no. Si tenés una persona que fabrica edificios o está vendiendo cosas por el estilo, lo va a poder pagar", enfatizó.

Con respecto a los aumentos de sueldo dijo que "habrá un 30% de los sectores que podrán pagarla y el 50% de los trabajadores no registrados no tendrán aumento. Es decir, el salario real caerá en 2024. El trabajo informal es la "ley de la selva", siempre fue así y seguirá siendo así. Dependerá de la oferta y la demanda. Si baja el salario real, la lógica es que el consumo baje. Todos los vendedores de supermercados me cuentan que hasta en alimentos les bajó 4%".

Los recursos para las provincias

Sobre los recursos que el Estado Nacional enviará a las provincias, De Pablo consideró que "el mensaje que Milei le mandó a los gobernadores es "arreglate con los recursos que tenés, más lo que se manda de coparticipación". Se cerraron las canillas de lo discrecional, a la cual era afecto el gobierno anterior".

Y explicó que "esto no afecta a todas las provincias de la misma manera porque había alguna que, como estaban en sintonía con el Gobierno Nacional, recibían desproporcionadamente fondos. Ahora se terminó y lo que el Presidente le dice a los gobernadores es que se las arreglen. ¿Qué hará el gobernador? Hará una mezcla de cosas: bajará algunos gastos, aumentará algunos impuestos, intentará endeudarse y emitirá cuasi monedas. El mensaje del Presidente a los comprovincianos es: "¿No te gusta? La próxima elección votá mejor". No vas a esperar que Milei hoy empiece a intervenir en las provincias si el gobernador no se está "arreglando con lo que tiene".