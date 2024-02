Subsidio de luz: cómo saber si me corresponde y cómo pedirlo

La quita de subsidios en las tarifas de luz van a significar un nuevo golpe al bolsillo, pero no impactará a todos por igual. ¿Por qué? El Gobierno definió que la quita de este beneficio no será para todos, por eso es clave verificar si te corresponde o no, ya que se dispuso, a partir de febrero, subas de hasta el 120%.

El aumento anunciado por el Gobierno de Javier Milei impactará de lleno en los usuarios que quedaron encasillados en el "Nivel 1" cuando se hizo el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Mientras que quienes están en los niveles 2 y 3, mantendrían el subsidio mientras el consumo esté dentro de los parámetros establecidos: hasta 400 kWh mensual por hogar.

¿Cómo puedo saber si tengo subsidio de luz?

Para saber si sos beneficiario en la tarifa de luz, se puede consultar al ente oficial a través de un formulario en el sitio del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) o en el sitio oficial del Gobierno. Para poder obtener los datos correspondientes hay que tener a mano número de cuenta de la empresa de energía.

Dato a tener en cuenta es que la segmentación se divide en tres grupos, de los cuales solo dos mantendrán el subsidio. Esta misma está basada en los ingresos totales del hogar y otros criterios como propiedad de vehículos e inmuebles:

Nivel 1 : mayores ingresos (ingresos mensuales superiores a $1.735.294,11 o aquellos que poseen múltiples vehículos o propiedades) y personas que no pidieron su registración

: mayores ingresos (ingresos mensuales superiores a $1.735.294,11 o aquellos que poseen múltiples vehículos o propiedades) y personas que no pidieron su registración Nivel 2 : menores ingresos registrados. Se incluirán beneficiarios de la tarifa social de forma provisoria (no superan los $495.798,32)

: menores ingresos registrados. Se incluirán beneficiarios de la tarifa social de forma provisoria (no superan los $495.798,32) Nivel 3: ingresos medios (ingresos mensuales entre $495.798,32 y $1.735.294,11; y puede poseer hasta dos inmuebles o un vehículo con menos de tres años de antigüedad)

Como se mencionó anteriormente, las personas encasilladas en el N1 no tendrán su consumo energético subsidiado, según lo establecido por la Secretaría de Energía. Al mismo tiempo, detallaron que el objetivo de esta disposición, publicada en el Boletín Oficial, es "corregir progresivamente los desfases generados por 20 años de subsidios".

El Gobierno anunció un incremento de hasta el 120% en las tarifas energéticas.

Jubilados e inquilinos: ¿pueden hacer el trámite?

Vale aclarar que todas las personas deben inscribirse, sin importar si reciben o no una asignación, una pensión o jubilación. Al mismo tiempo, este trámite es gratuito. Y en el caso de inquilinos, también pueden solicitarlo, más allá de que el servicio esté o no a su nombre -en el formulario se indica que no es el titular de la propiedad-.

¿Cómo puedo solicitar el subsidio?

Para poder realizar el trámite, se debe ingresar al sitio web del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y completar el formulario oficial. Se debe corroborar que los datos sean verídicos y comprobables, ya que se trata de un documento que tiene carácter de declaración jurada.

Una vez que toda la información esté cargada y chequeada, se debe confirmar la solicitud. Una vez hecho esto, se descarga un archivo PDF que contiene el código para realizar el seguimiento del trámite desde MiArgentina.

En caso de no contar con la documentación que se solicita en la web, se puede realizar el trámite en persona: dirigirse a las oficinas de los prestadores de tus servicios de luz y gas o de ANSES (con turno previo).

¿Qué datos necesito?