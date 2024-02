Gremios marítimos siguen de paro en sector estratégico y desabastece a la industria de la construcción

Mientras los gremios marítimos continúan con el paro por tiempo indeterminado con la Cámara de Arena y Piedra del Litoral, crece la preocupación entre los empresarios de la construcción por faltantes para la industria. Sin embargo, todavía no se siente el faltante por dos motivos: Febrero es un mes donde hay una baja histórica en la actividad. La otra razón es el modelo económico implementado por el gobierno libertario, donde la obra pública está paralizada.

Asimismo, el sector arena y piedra de la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo con los sindicatos marítimos, por lo que hay producción. Frente a esta situación, aparecieron referentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el sindicato de Camioneros, con la intención de evitar el desabastecimiento en los corralones de la zona y buscar traer arena desde el ámbito bonaerense.

Voceros de las organizaciones detallaron a iProfesional que "continuamos con las medidas de fuerza que afectan al sector arena y piedra, como consecuencia de la negativa de la Cámara del Litoral, de otorgar una recomposición salarial".

Denuncian que las patronales no ofrecen aumento: "Tienen una postura intransigente"

Asimismo, explicaron que "después de numerosas reuniones, las patronales del Litoral solo ofertaron un porcentaje a cuenta de recomposición salarial para la paritaria 2023-2024" y agregaron que "ante este panorama, el desabastecimiento de la vital materia prima para múltiples actividades económicas comienza a sentirse en la región".

Voceros sindicales remarcaron que "la cámara patronal sostiene una postura intransigente en su propuesta salarial, que pretenden que se levante la medida de fuerza para realizar un ofrecimiento de mejora salarial".

Revelaron: "Si están seguros de que la oferta es importante o para retomar las negociaciones, que la reformulen y seguramente levantaremos el cese de actividades para llegar a un acuerdo que nos convenga a todos".

Paro de Gremios marítimos desabastece a la construcción

En tanto, desde la UOCRA y Camioneros propusieron descargar arena en la localidad bonaerense de San Nicolás para luego trasladarla vía terrestre a los distintos corralones y mantener la cadena productiva abastecida. Esto es posible ya que los gremios marítimos lograron un entendimiento con la Cámara de Arena y Piedra de Buenos Aires, donde la actividad funciona con normalidad.

El proceso inflacionario impacta sobre el poder adquisitivo

El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, indicó que "es evidente que el proceso inflacionario está impactando sobre los salarios en forma notoria, por lo que le solicitamos a los directivos de las cámaras empresariales un adelanto salarial de la paritaria 2024" y agregó que "en su miopía, algunas patronales no ven que esto los beneficia, porque les permitiría hacer pagos a cuenta y no tener que responder a compensar la pérdida del poder adquisitivo con un costo de vida interanual arriba del 200 por ciento".

Apuntó que "mientras el salario de los trabajadores de nuestra actividad se deteriora día a día, el metro cúbico de arena aumentó durante 2023 prácticamente de forma mensual. Sostuvo que "las empresas argumentan diversos problemas que entendemos y, de hecho, para el caso de la Arena y Piedra de Buenos Aires convocamos en diciembre pasado a una mesa por fuera de la negociación paritaria, para no sumar inconvenientes".

Además del Centro de Patrones, participan del plan de lucha el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Sindicato de Camioneros Santa Fe y la seccional Rosario de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Guillermo Allen, Juan Pablo Mark en representación de la Cámara de Arena y Piedra del Litoral.

Propuesta de Camioneros y UOCRA para evitar el desabastecimiento

Por su parte, Sergio Añadió, del Sindicato de Camioneros, manifestó que "frente a la negativa de las patronales del Litoral de acceder a llegar a un acuerdo paritario con el sector, nosotros tenemos que buscar otra alternativa".

Amplió que "los gremios en la solidaridad que nos caracteriza, más allá de que sean gremios de río o de tierra, o de la construcción, entendemos que hay un problema grave y claramente lo que estamos buscando es una solución y creo que la solución se puede dar a través del trabajo en conjunto de las organizaciones".

Sindicatos aplican una huelga en la rama Arena y Piedra en reclamo de un aumento salarial

Expresó que "si la cámara no les permite a las empresas de la provincia trabajar en la provincia de Santa Fe o en el norte, en la región litoral, nos pondremos de acuerdo todos para tratar de traer la arena de otro lugar y de esa manera generar el abastecimiento que necesita todo el sector para que no pare la economía y no pare el trabajo del resto de los gremios que están actuando en este conflicto".

Cabe destacar que los gremios confirmaron que existen diversas empresas interesadas en dragar arena en San Nicolás para que se pueda llevar adelante la propuesta que impulsan los sindicatos.