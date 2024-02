Javier Milei busca penar con prisión a funcionarios que emitan para financiar al Tesoro

El presidente Javier Milei anticipó que enviará un proyecto de ley al Congreso que establecerá penas con prisión para funcionarios del Banco Central que permitan emitir pesos para financiar al Tesoro Nacional.

"Si el Banco Central financia el fisco, el funcionario que lo haga termina en la cárcel", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista que brindó en la Casa Rosada al canal TN.

"El proyecto definirá al señoreaje como delito penal. En caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso", aseguró el presidente.

Esta ley anti-emisión está pensada para que esté vigente mientras no se implemente la iniciativa de la dolarización, que Milei la prometió en campaña y no descarta establecerla durante este mandato.

El ajuste que está llevando a cabo el Gobierno tiene como objetico reducir el gasto público, para que el Estado pueda funcionar con "recursos propios", sin la necesidad de recurrir a la emisión de dinero del BCRA.

Milei amenaza con penas de prisión a los funcionarios que emitan dinero para financiar al Tesoro.

De hecho, luego de ser electo presidente y antes de asumir, Milei definió la emisión de una manera particular: "Supongamos que su mujer le dice que la plata no alcanza, ¿irse de caño es una solución? Bueno emitir dinero es irse de caño".

De todas maneras, al ser un proyecto de ley deberá ser discutido en el Congreso, donde el presidente no sólo no cuenta con mayoría, sino que con sus últimas declaraciones se encargó de sumar nuevos enemigos.

Milei se mantiene firme en la idea de dolarizar

En declaraciones periodísticas durante los últimos días, Javier Milei afirmó que sigue "con la idea de dolarizar". "Cuando mirás el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenés", dijo en una entrevista la semana pasada.

Javier Milei mantiene firme la idea de dolarizar la economía.

El Presidente recalcó: "En mi esquema, el peso no existe más. Nadie lo va a elegir". Y volvió a insistir: "Sigo con la idea de dolarizar cuando pueda hacerlo. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y probablemente no se está viendo".

Frente a estas palabras, el economista Gabriel Caamaño, sostuvo que "si vos no tenes los dólares para asegurar una dolarización ordenada, para dolarizar la la totalidad de los pesos que están en depósitos tenes un riesgo de que esos pesos te corran y tener un problema por ese lado".

Sin embargo, advirtió que "deberías tener muchos dólares para despejar cualquier temor de una dolarización desordenada, como no tenes eso, lo que no significa que no puedas dolarizar, no podes asegurar una dolarización ordenada. Si no despejas el temor de una dolarización desordenada eso te va a jugar en contra siempre", advirtió. En ese marco, Caamaño juzgó que "una de las razones que podría tener Milei para empezar a aportar estas definiciones es despejar esos temores, alejar esa expectativa para que el camino que hay hacia todos los sitios que hay que lograr antes de eso, sea más fácil".