El presidente Javier Milei no dudó: afirmó que sigue "con la idea de dolarizar". Y agregó: "Cuando mirás el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenés".

El Presidente recalcó: "En mi esquema, el peso no existe más. Nadie lo va a elegir". Y volvió a insistir: "Sigo con la idea de dolarizar cuando pueda hacerlo. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y probablemente no se está viendo".

Frente a estas palabras, el economista Gabriel Caamaño, sostuvo que "si vos no tenes los dólares para asegurar una dolarización ordenada, para dolarizar la la totalidad de los pesos que están en depósitos tenes un riesgo de que esos pesos te corran y tener un problema por ese lado".

Sin embargo, advirtió que "deberías tener muchos dólares para despejar cualquier temor de una dolarización desordenada, como no tenes eso, lo que no significa que no puedas dolarizar, no podes asegurar una dolarización ordenada. Si no despejas el temor de una dolarización desordenada eso te va a jugar en contra siempre", advirtió. En ese marco, Caamaño juzgó que "una de las razones que podría tener Milei para empezar a aportar estas definiciones es despejar esos temores, alejar esa expectativa para que el camino que hay hacia todos los sitios que hay que lograr antes de eso, sea más fácil".

Milei admitió que "no dan los tiempos" para dolarizar la economía este año

Por su parte, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, consideró que "posponer la dolarización es una buena manera de apuntalar la demanda de dinero, en momentos en que se generan dudas sobre la sostenibilidad de la política cambiaria y la capacidad de generar dólares hacia adelante".

En ese sentido, Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, en una entrevista reciente también aseguró que "insistir en la agenda de la dolarización con el actual balance del BCRA, dos de cada tres pesos de los depósitos invertidos en pasivos remunerados y una corta maduración de la deuda de pesos indexada que a diferencia de la deuda en dólares (que cotiza a treinta y pico), lo hace por arriba de la paridad, no contribuye en lo más mínimo a estabilizar la demanda de pesos".

Dolarización: ¿está cerca o lejos?

Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso remarcó que "Milei recibió una herencia dramática en términos de déficit fiscal cercano a 6% del PBI, un BCRA con u$s11.000 millones de reservas negativas y pasivos remunerados que equivalían a tres veces la base monetaria" y rendían 300% de tasa de interés anual".

"El plan tiene una fuerte base en el ancla fiscal que busca un déficit cero y eliminar progresivamente los pasivos monetarios a través de una licuación con tasas de interés del 100% anual frente a una inflación que va a ser mucho más alta. Empezó con una fuerte devaluación, pero luego estableció un crawling peg muy por debajo de la inflación mensual. Logró recuperar reservas pero, en tres meses empezará a sufrir nuevamente por el retraso cambiario. Por lo tanto, lo que vemos es que este es un programa de transición que todavía está lejos de ir hacia una dolarización", evaluó.

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores planteó que "no hay condiciones (para la dolarización) en 2024 porque deberían tener muchísimas más reservas". Y enfatizó que "si piensa que solo con la dolarización de la Base Monetaria se evitarían riesgos sistémicos parecería que desconocen la conducta del ahorrista argentino en un escenario de crisis"

"Si en cambio miran el M3 privado -el total de depósitos en pesos del sector privado (cuenta corriente, caja de ahorro y plazos fijos) más el circulante (los pesos que la gente tiene en su poder) o al menos una buena parte del mismo, verían que necesitan muchos dólares más de respaldo", aseveró.

Para los economistas, con reservas netas negativas en u$s5.000 millones, no están dadas las condiciones para dolarizar en el corto plazo

En sintonía, el economista Federico Glustein juzgó que "la dolarización está lejos porque no basta solamente con dolarizar la base monetaria, sino que falta dolarizar los depósitos, las deudas, no alcanzan con conseguir las reservas necesarias para levantar la deuda comercial, sino que se requieren muchas más, algunos cálculos arrojan u$s40.000 millones, yo diría que se necesitan por lo pronto la base monetaria, la deuda comercial y un extra de reservas, con lo cual se necesitarían u$s70.000 millones, va a llevar más de un año".

Un informe de la Fundación Capital subrayó que por la estrategia oficial de licuación de los pesos de la economía mediante tasas reales negativas "el stock de pasivos monetarios (base monetaria más pasivos remunerados) se contrajo un 23,4% real en los dos primeros meses de gestión, encontrándose actualmente en los $39,4 billones, en los niveles más bajos de los últimos 20 años".

Y calculó que "para rescatar la totalidad de pasivos monetarios al tipo de cambio actual se necesitarían u$s 48.800 millones.En un contexto donde las reservas netas son negativas en torno a u$s5.000 millones, la consultora resaltó que "la dolarización no luce tan cercana; aún no parece una tarea posible en el corto plazo".

Eliana Scialabba, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), tambié valoró que "por el momento no consideramos factible la posibilidad de dolarizar, debido principalmente al estado en el que recibió el BCRA la gestión de Milei, el cual debe ser saneado tanto en términos de pasivos remunerados como también en recuperación del stock de reservas".

Dolarización: ¿será posible en 2025?

Para Repetto, "en 2025 con una elección de medio término en el horizonte luce muy complicado pensar que eso se va a poder llevar a cabo una dolarización". Según su visión, "decir todo ese speech de saneamiento del BCRA suena muy adecuado para postergar la decisión de dolarización, pero más allá de eso, si no pueden pasar una ley fiscal, han tenido que retroceder varios casilleros en la ley ómnibus, y están en permanente tensión con el Congreso por un impuesto, no veo cómo se podría avanzar en un esquema de dolarización que requiere un acuerdo político muy amplio y consensos muy fuertes, aptitudes que parecería que no forman parte de la caja de herramientas de la política de LLA".

Caamaño comentó que si Milei "dice que no llega en 2024, lo cual parece a todas luces lógico, como 2025 es electoral, tampoco parecería lo mejor políticamente" por lo que especuló que "quedará para post elecciones 2025". A su criterio, antes de la dolarización, "una secuencia más lógica es acomodar primero lo fiscal, haber hecho reformas, haber estabilizado, y después encarar eso".

Para analistas, si el gobierno lo logró pasar el capitulo fiscal en la ley ómnibus, difícilmente logre dolarizar en 2025, cuando hay elecciones legislativas

De igual mirada, Glustein especuló que "hasta las elecciones de 2025 el plan de dolarización no se llevará a cabo", y subrayó que "hasta que no se estabilice la macroeconomía será muy difícil dolarizar, como plantea Milei" porque el riesgo es que

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, comentó que "no dan los tiempos" para la dolarización en 2024 porque "no están las condiciones". Y recalcó que "después "habrá que ver qué tipo de dolarización quiere llevar adelante, si el peso sigue o no" pero consideró que si el gobierno "no pudo con el capítulo fiscal es poco probable que pueda con una dolarización estricta".

"Me gustaría ver cómo termina 2024 el balance de BCRA. Y si logran que el peso se estabilice, no veo necesidad de dolarizar. Pero eso ya dependerá de las prioridades del gobierno. Si logra limpiar el balance de BCRA para junio y adaptar al sistema bancario lleva otro año puede llegar, pero hay que ver qué apoyo tiene y de qué manera sería la dolarización", expresó.

A su vez, Scialabba resaltó que "es necesario que antes de dolarizar haya un reacomodamiento total de precios relativos, lo que va a llevar un tiempo debido a que llevamos casi dos décadas de distorsiones a través de la asignación de subsidios y distintos tipos de controles". Vaticinó que " por lo menos durante sus 2 primeros años de gestión, el gobierno estará sujeto a otras reformas". Y sostuvo que Milei podrá dolarizar "si logra estabilizar la macro y una buena entrada de reservas para tener al BCRA y al Tesoro con superávit" aunque agregó que "lo más probable es que cuando llegue a esas condiciones, no hará falta una dolarización".

En cambio, Etchebarne prevé que "en el segundo trimestre veremos una nueva devaluación o incluso un nuevo régimen cambiario más cercano a un verdadero mercado único y libre; el el resultado es que estimamos una inflación muy alta en el primer semestre con una paulatina reducción en el segundo semestre". Así, el analista cree que "es posible que la dolarización llegue recién en 2025 juntamente con un marcado descenso en la tasa de inflación".

Baer también dijo que "veo posible encarar definitivamente la dolarización" en 2025. Y alegó que en un escenario "con déficit fiscal cero, reservas acumuladas y credibilidad, podría avanzar en ese programa de mediano plazo".