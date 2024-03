Tras dos meses de desregulación económica impuesta por el DNU 70/2023 del Gobierno de Javier MIlei, los precios comenzaron a reacomodarse. La iniciativa de "sinceramiento" de precios relativos caló hondo en la economía doméstica e hizo que muchos hogares deban redistribuir sus gastos.

Como consecuencia de la finalización del congelamiento de precios promovido durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, muchas empresas aplicaron fuertes incrementos en los precios de sus productos o servicios.

Las prepagas anticipan nuevo aumento

Los afiliados sufrirán en abril un incremento en sus planes de cobertura en un promedio cercano al 20 por ciento. De acuerdo con correos que enviaron las empresas, Galeno aumentará casi 19%, Omint 17,3%, Swiss Médical cerca del 17% y Medicus 16 por ciento.

En este sentido, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), se mostró a favor de la desregulación del sector y planteó que "suena antipático, pero las prepagas son un producto destinado a un segmento de la población, teóricamente el más acomodado". Además, anticipó que habrá más aumentos en los próximos meses, dado que a la industria de salud "le falta recuperar parte de lo perdido frente a la inflación", según el empresario.

Pero, en medio de un contexto de crisis económica, poder contar con cobertura médica privada se hace cada vez más difícil. Ante este panorama, algunas empresas de medicina prepaga planean estrategias para evitar una baja masiva de afiliados.

El dueño de Swiss Medical aseguró que las prepagas están destinadas a un sector "acomodado" de la población.

Así, el diseño de propuestas de cobertura "low cost" surgió como respuesta al desafío de actualizar los precios y, al mismo tiempo, mantener la cartera de afiliados sin sufrir un éxodo masivo.

Si bien cada empresa tiene libertad de acción, la planificación tiene dos variables importantes. Por un lado, ajustar las cuotas mes a mes al ritmo de la inflación, más un adicional a cuenta de los puntos resignados en 2023 que, según explican empresarios del sector de salud, se aplica a los afiliados en cómodas cuotas.

Por otro lado, buscan ofrecer propuestas de planes más baratos para conservar la fidelización, e incluso ganar mayor cantidad de adherentes, ya que, el salario no solo no está acompañando la inflación, sino que los usuarios no están en condiciones de afrontar cuotas con un plus por encima de ella.

Cómo son los planes "low cost"

La desregulación de las cuotas abre la competencia entre las empresas. El nuevo escenario les da una libertad amplia en materia de honorarios y servicios a prestar, más allá de garantizar la cobertura básica del Plan Médico Obligatorio (PMO).

Las ofertas low cost fueron definidas como "planes parciales". Algunos ejemplos que se piensan solo incluyen internación, por ejemplo, o internación en casos de cirugía. Otras propuestas contemplan un límite acotado de consultas y prácticas anuales, sin plan odontológico o sin cobertura en rehabilitaciones, por citar ejemplos.

Medifé y otras prepagas lanzaron planes "low cost" para evitar abonar por servicios que no se utilizan.

Fernando Coppolilio, gerente general de Medifé, aseguró que a partir de octubre empezaron a idear planes más baratos, pensados como "medicina prepaga de alta calidad, pero en envase chico". "Se trata de una responsabilidad ética frente a la situación económica y social que vive el país", agregó.

El plan Medifé+ es una alternativa económica que garantiza la internación en sanatorios de alta calidad, con la posibilidad de acceder a consultas presenciales con copago y consultas virtuales 24/7 sin costo extra. También cuenta con importantes centros de salud, según la zona de residencia, en donde se concentran los consultorios, estudios médicos e internaciones. Además, ofrece servicio de odontología y descuentos en la red de farmacias.

A modo de ejemplo, una persona de entre 40 y 50 años los primeros tres meses abonará una cuota de $6.500 para llegar a un valor de $23.000 del mes 7 al 12.

Por otro lado, la compañía de medicina prepaga Avalian ofrece un plan "inteligente" que personaliza las prestaciones de acuerdo con las necesidades de cada afiliado, a fin de evitar gastos innecesarios.

Esta cobertura permite reducir el costo de la cuota mensual, evitar gastos por servicios que no se utilizan, pero mantener una cobertura médica flexible y de calidad a nivel nacional.

El plan de entrada cuesta $98.000, que luego se eleva a $154.000 y $ 170.000, de acuerdo al volumen de los servicios.

Para un grupo familiar de cuatro adultos, el primer plan tiene un costo de $234.000, luego se pasa a uno de $257.000 para escalar hasta los $634.000 en el más caro.

El sector de las prepagas viene de aumentar un 75% sus precios en los últimos 2 meses y espera nueva suba para marzo.

La empresa tiene presencia en todo el país con más de 50 centros de atención de gran nivel, abarca una cartilla de 100 mil profesionales, cuota mensual fija que varía solo en casos de prácticas ambulatorias, opción de planes con habitación individual para internación, servicio de urgencias disponible las 24 horas del día, coberturas a precios accesibles mediante la aplicación de copagos y asistencia al viajero en Argentina y países limítrofes.

Por ejemplo, Emergencias Salud tiene un Plan Familia 10 muy básico con para dos personas en $20.574 que ofrece la posibilidad de consultas con especialistas en centros médicos de la firma, consultas on line y descuentos de 50% en medicamentos.

El Plan Familia 20 a un costo de $50.846, añade la posibilidad de tener cobertura odontológica. El Plan Familia 30, que vale $61.216, suma además la posibilidad de chequeos preventivos.

Y para los adultos mayores hay un programa de $22.398, pero que impone el pago de aranceles para toda práctica médica, lo cual eleva los valores.

Por su parte, Premedic tiene como primera opción un plan para adultos de $50.544 con un servicio de clínicas para la atención y también descuentos en medicamentos y límites en ortodoncia.

Esta empresa también ofrece mayores servicios en planes con costos de $83.000, $93.000 y $142,000 mensuales, según lo que se desee contratar.

Para un grupo familiar, el precio base es de $133.000 por un mínimo de prestaciones, y se escala a planes de $ 175.000, $ 197.000 y $ 360.000.