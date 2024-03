El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP profundizaron esta semana su tendencia bajista impulsada tras el discurso de Milei en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y -como lo anticipaban analistas- la divisa perforó el umbral de los $1.000, y hoy se vende a 990 pesos.

Los analistas atribuyen la caída de las divisas libres a un mix de factores y vislumbran que en un escenario de ajuste monetario la calma cambiaria podría prolongarse en lo que resta del mes si no surgen eventos disruptivos en el área económica o política.

En ese sentido, el mercado estará atento a la reunión que mantendrá este viernes el gobierno nacional con los gobernadores. El economista Federico Glustein señaló que también "va a ser clave los valores de inflación, actividad y reservas para sostener la calma de las cotizaciones".

La caída de los dólares paralelos se da en un contexto donde el Banco Central sigue acumulando reservas, y la entidad monetaria ya acumula compras netas por casi u$s9.000 millones desde la asunción de Javier Milei.

En este contexto donde la brecha cambiaria bajó a cerca del 20% resurge el planteo de si es o no un buen momento para salir del cepo cambiario.

Dólares paralelos: las causas que motorizan la baja

El dólar blue cerró el martes en $1.010 para la venta con lo cual bajó $15 frente a la jornada previa, y alcanzó el precio más bajo desde principios de enero. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 19,5%, el nivel más bajo desde mediados de diciembre. En tanto, el dólar Contado con Liquidación finalizó en 1.042,21 y el MEP en 1.016,08, o sea caídas diarias de 2,7% y 1,3%, respectivamente. La brecha entre el CCL y el dólar oficial quedó en 23,35%. El mínimo en la era Milei fue 15,2% alcanzado el 27 de diciembre último.

Sobre las razones de la caída de los dólares paralelos, el analista financiero Christian Buteler aseguró que "son varias". Entre ellas, mencionó: "la gran dolarización previo a las elecciones, hay un shock inflacionario muy fuerte donde los ingresos no acompañan y tenes gente que por un lado no tiene capacidad de ahorro como para comprar dólares, y muchos tienen que vender para solventar los gastos porque no llegan con sus ingresos". También destacó "que el gobierno está emitiendo menos dinero, no hay ese sobrante tan fuerte que tenía antes de pesos".

En sintonía, Glustein vinculó el descenso de los dólares libres a que "hay ventas (de ahorristas) como consecuencia de la recesión, y necesitan de pesos para cubrir obligaciones". Y agregó que "a su vez, por esta recesión, bajaron las importaciones que se canalizaban en algunos segmentos a CCL por los cierres provocados por la anterior gestión de gobierno lo que reduce la presión de demanda". Acotó que "hay que agregarle la compra de u$s 9.000 millones por parte del BCRA" y el hecho de el "gobierno no anunció dolarización y hay una reducción de emisión monetaria en términos reales junto a la reducción del déficit fiscal, dando confianza a la moneda nacional".

A su vez, Nery Persichini, estratega de GMA Capital enumeró entre los principales drivers: "el norte fiscal y los primeros resultados de superávit financiero; la estrategia de licuación administrada de la masa monetaria, basada tanto en la aceleración inflacionaria inicial (por reacomodamiento de precios relativos) como en la desconexión de la "maquinita" con fines fiscales (emisión exógena); la mejora en la posición de reservas netas del BCRA; la profundización de la recesión que, en un marco de empresas e individuos dolarizados, empuja la oferta financiera; el esquema "blend" del mercado cambiario, que genera oferta comercial vía CCL; y la vigencia de la mayor parte del andamiaje del cepo"

El experto también aseveró que "las sensaciones positivas después del discurso de Milei reforzó los efectos previos".

Para la consultora FMyA, los principales motores es "que sigue la oferta de exportadores" por el esquema del dólar blend que permite liquidar 20% al CCL, "se están retirando pesos con el BOPREAL, y estacionalmente hay baja demanda de empresas".

Dólares paralelos: ¿pueden seguir bajando?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, los dólares financieros "están baratos por una buena oferta que ofrece el dólar blend, los volumenes que estarían operándose en ese contexto son bastante altos, muy similares a las intervenciones que Massa hacía para contener las subas de CCL/MEP".

Un factor que contribuye a la calma cambiaria son las compras de divisas del BCRA

"No deberían bajar mucho más porque en ese caso deja de ser conveniente la suscripción de BOPREAL y a los importadores les va a convenir ir a buscar CCL. También se va percibiendo un atraso cambiario importante en el oficial que en la medida que se comience a corregir puede generar alguna zozobra", auguró.

Para Buteler, la calma podría seguir porque "plata va a seguir faltando, exportaciones va haber cada vez más, emisión de dinero el gobierno promete no desbarrancarse, con lo cual desde ese punto de vista podrías decir que el dólar se va a quedar tranquilo, pero a mi no me cierra".

A su criterio, los dólares libres "están más cerca de un piso que de un techo porque la inflación sigue corriendo, no veo que se puedan mantener planchados" y consideró que " en algún momento el mercado va a decir el dólar está quedando muy atrasado, si los inversores perciben que está muy barato, piensan ya hice una buena diferencia, y me posiciono de vuelta en dólares".

Por su parte, los analistas de PPI evaluaron que "la fuerte baja del CCL se justifica en los flujos más que en los fundamentos, por ende, mientras la liquidación de los exportadores continúe fluyendo, derivando en una oferta extraordinaria en el mercado financiero, la apreciación puede seguir extendiéndose.

Brecha baja: ¿es un buen momento para salir del cepo?

Buteler planteó en su red de la cuenta social X: "¿Si no salimos del cepo con esta brecha cuándo vamos a salir?". Y aseguró a iProfesional: "Creo que la salida del cepo hoy sería de un costo bastante bajo, porque no tendrías un salto cambiario". E insistió en que "para mí el mejor momento para salir del cepo es cuánto menos brecha tengas, hoy estás con una brecha de menos del 20%, no sé cuánto tiempo más se va a mantener esto así", comentó.

Para José Ignacio Bano, asesor financiero, "es un buen momento porque en realidad tenes que hacer poco para salir del cepo" aunque advirtió que "es una jugada con cierto riesgo cuando todavía tenes reservas negativas".

Con la brecha cambiaria baja, resurge el debate si es buen momento para salir del cepo

"Creo que tiene sentido y me parece que es lo que están haciendo esperar fortalecer un poco más el BCRA, con algunas reservas, tal de poder tener reservas positivas y recién ahí levantar todo tipo de cepo", opinó.

A su vez, Juan Manuel Truffa, director de Outlier evaluó es "podría salir del cepo, parece un buen momento en términos de brecha, pero no me parece que sea tan buen momento en términos del resto de las variables".Y es que afirmó que "el problema es que hay otras cuestiones que todavía no están tan resueltas. Una es la curva de tasas en pesos que todavía está muy negativa".

Y argumentó: "¿Esto es un impedimento para salir del cepo? no. Pero te va a generar ruido porque toda esa masa de dinero va a querer salir. El BCRA según dijo en la comunicación 7954 que va a salir a defender la curva para que los precios no bajen y las tasas no suban con lo cual se va a ver forzado a inyectar un montón de dinero y eso puede generar un desequilibrio monetario bastante grande y sobre todo hacerle retroceder muchos casilleros de los que ya viene haciendo licuando toda esa masa de plata".

"Otra de las variables es el tema de los pasivos del BCRA porque todavía hay un nivel importante como para salir de golpe.Si vos levantas el cepo toda esa plata retenida va a intentar ir a buscar un destino que todo el mundo sabe cuál es.Y no tenés con qué defender si te quieren poner el tipo de cambio en un nivel muy alto, incluso mucho más alto de lo que debería ser razonable, lógico o de equilibrio. Entonces creo que no está bueno. El BCRA tiene 6.500 millones negativos de reservas netas, necesitaría conseguir algunos dólares para tener disponibles", fundamentó.

De igual visión, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go subrayó que "la baja de la brecha está dada porque el mercado está segmentado y hoy las normas cambiarias son iguales a las que estaban con Massa casi, no hay grandes cambios, las empresas no pueden tocar un dólar si quieren mantener el acceso al MULC, y tenes el esquema blen 80-20 que te da más oferta"

"Es una baja de la brecha en un mercado segmentado, que no sería lo mismo que pasaría en el mercado si de repente saco el cepo y dejo que las empresas y las personas hagan lo que quieran con sus pesos. Con lo cual, aunque esté la brecha baja, no es necesariamente indicativo de que podes unificar el tipo de cambio, porque el mercado está muy segmentado, las normas son iguales que en la época de Massa y nadie puede tocar un dólar. Y por otro lado la cantidad de reservas que tenés no es suficiente para poder unificar con lo cual no veo en el corto plazo salir del cepo", juzgó.

La mayoría de los analistas cree que con reservas netas negativas aún no es conveniente salir del cepo

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que una brecha ya cercana al 20% es un "nivel que despierta expectativas sobre una unificación cambiaria a futuro", y estimó que podría suceder "tal vez tras la liquidación de la cosecha a fin de seguir durante esa etapa fortaleciendo el balance del BCRA".

"El fuerte achicamiento de la brecha, junto a la acumulación de reservas y el ordenamiento fiscal y monetario, podrían abrir hacia el segundo semestre una ventana para salir de cepo. Mientras tanto, será importante continuar afianzando dichos pilares en busca de seguir mejorando la confianza inversora y en simultáneo continuar fortaleciendo el balance del BCRA", esgrimió.