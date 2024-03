Entre los 72 senadores de la Nación, Unión por la Patria le ganó al resto de los partidos políticos y logró ubicar a cinco de sus representantes entre los senadores con más asesores. Así lo revelan los datos oficiales de la página del Senado en la que se ubica en el primer lugar al santiagueño Gerardo Montenegro con 44 asesores entre planta permanente y contratados.

El año pasado, el citado senador estuvo investigado por lavado de dinero por la justicia de su provincia. En medio de la investigación judicial, Montenegro se desprendió de un lujoso departamento en Punta del Este valuado en medio millón de dólares, según informó Infobae en medio de la pesquisa judicial.

Al senador se lo cuestionaba por la utilización de cooperativas para cobrar subsidios millonarios que terminaban en la adquisición de bienes de lujo fuera del país.

En segundo lugar, se ubicó la hiperkirchnerista senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara, quien solía acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de sus libros. Vergara sumó 40 asesores convirtiéndose en la "cebollita" del listado. Durante los allanamientos a la ex presidenta, Cristina Kirchner, la senadora chaqueña se quejó de los reclamos de "las señoras gordas" y anticipó que la orden del juez Claudio Bonadío se le terminaría dando vuelta. En medio de los rumores, publicados por Horacio Verbitsky sobre la salud del fallecido juez que había ordenado allanar las propiedades de Cristina Kirchner, Pilatti Vergara aseguraba: "¿Sabes qué Bonadío, escaneate la cabeza a ver si te encuentra alguna neurona".

Carolina Moisés es una reconocida senadora de la provincia de Jujuy que sumó 38 asesores a su actual mandato. Para la senadora, se debe discriminar entre empleados de planta y los afectados a su despacho por nombramientos transitorios. El presupuesto, según lo informado por Moisés, es el mismo para todos, pero algunos eligen nombrar más asesores en categorías más bajas y otros contratar, en categorías más elevadas, a una cantidad menor de empleados. Lo cierto es que, en el momento de escribir estas líneas, Moisés tiene 38 asesores que, según la senadora, trabajan en el interior de la provincia de Jujuy.

No hay plata para pagar sueldos, pero hay asesores

En La Rioja se aprobó una cuasimoneda pues, desde que Javier Milei asumió la presidencia, no hay dinero en la provincia que supo gobernar Carlos Saúl Menem. Jesús Rejal de Unión por la Patria, no se enteró del "no hay plata" y contrató 36 asesores ganándole al formoseño José Mayans con 32 nombramientos incluido un familiar cercano. Otro que se sumó al club de los 32 asesores es el correntino Carlos Espínola seguido por el chaqueño Antonio Rodas, ex intendente cercano a Jorge Milton Capitanich.

En el top 10 aparece un radical de la familia de Juntos por el Cambio. El pampeño Daniel Kroneberger tiene entre sus filas a 31 asesores, ganándole a su colega Daniel Bensusán de Unión por la Patria con 28 empleados, misma cantidad que el radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego.

Con un asesor menos aparece Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas.

Cómo sigue la lista de los senadores con más asesores

Ivana Arrascaeta es la senadora de La Libertad Avanza con más asesores con 22 en total. Representa a la provincia de San Luis. Tiene la misma cantidad de contratados que Marcelo Lewandoski del kirchnerismo santafecino y de Maximiliano Abad de Juntos por el Cambio.

La impulsora de la estatización de Vicentin, la mendocina Anabel FErnández Sagasti cuenta con 21 asesores, mientras que Oscar Parrilli –Unión por la Patria Neuquén- tiene 20. En su despacho trabajan el ex titular de la SIDE de Néstor Kirchner, Héctor Icazuriaga y el ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra quien fuera destituido tras la masacre de Cromañón en diciembre del 2004. El dato llamativo es que Parrilli también tiene contratada a Natalia Ponce de León, una de las espías afiliadas a La Cámpora que protagonizó un escándalo de espionaje durante el final del gobierno de Cristina Kirchner. Parrilli fue jefe de inteligencia cuando la SIDE se reconvirtió en la Agencia Federal de Inteligencia y despidieron al histórico Jaime Stiuso. Días después, el fiscal Alberto Nisman aparecía asesinado en su departamento de Puerto Madero tras denunciar a la Presidenta Kirchner.

Mientras los senadores contratan asesores, en Casa Rosada, Javier Milei intenta que los diputados y los integrantes de la Cámara Baja no se aumenten sus sueldos. Parece una tarea imposible. Los propios senadores de La Libertad Avanza no se expresaron en redes sociales en contra del aumento salarial del 30% y, sin llegar a los niveles del kirchnerismo, también contratan más de una docena de asesores en promedio en el Senado.