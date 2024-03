Javier Milei: "Kicillof viola la propiedad privada y la Provincia es un baño de sangre"

Luego de que José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a apoyar la iniciativa y aseguró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "viola la propiedad privada" con la suba de impuestos.

Tras criticar duramente el aumento de los tributos sobre bienes inmobiliarios y tierra rural en la provincia de Buenos Aires, Milei planteó: "¿Qué bien publico me estás dando acá? Nada, porque en términos de seguridad la Provincia es un baño de sangre; en términos de educación, los rendimientos de los alumnos son paupérrimos; y en términos de salud, vimos la farsa del Estado presente en pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil".

"Kicillof, en su discurso, dijo que el punto uno del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Que sepa que la violó porque el avance vía impositivo es una expropiación. Aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires en realidad no son propietarios, el propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto se puede llevar", cuestionó en una entrevista a LN+.

Ante la pregunta sobre la diferencia entre el aumento de impuestos inmobiliarios en la Provincia y la reposición de Ganancias que plantea el Gobierno nacional, respondió: "Yo tengo un tema con los impuestos, yo filosóficamente soy anarcocapitalista, pero Espert tiene un muy buen punto. Él, que es liberal clásico, dice que esta presión es desorbitante, expropiatoria... y el otro punto es que no tiene contrapartida de bienes públicos".

Al respecto, Espert había planteado que el gobernador de la Provincia "ha generado un impuestazo fenomenal" y enfatizó "¿Es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre, mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. No es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común".

Consultado sobre si apoya el llamado a la rebelión fiscal de Espert - que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda-, Milei contestó: "Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es uno de los más groseros dentro del caso argentino".

"Está habiendo una expropiación feroz y esto ya pasó con la resolución 125 de Lousteau", señaló el jefe de Estado, quien comparó al senador radical con el gobernador bonaerense.

En ese punto, Milei volvió a cargar contra Lousteau: "Lousteau es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos y alguna ventaja, con lo cual de Lousteau no me sorprende nada".

"Le diría que fue bastante coherente con sus posturas porque la realidad de él es que fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner y fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil", agregó.

"El tipo quiere tener lo que yo tengo, como no lo puede tener porque es un fracasado que perdió todas las elecciones en las que participó, quiere que yo no lo tenga. Esto es igual. Las redes tienen algo maravilloso: que tiene comunicación directa con la gente. No necesito ningún intermediario para comunicarme con la gente. Eso al político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente", concluyó.