Más del 50% de los jubilados y pensionados en Argentina tienen como obra social al Programa de Atención Médica Integral, conocido como PAMI. Este juega un papel crucial en la cobertura de medicamentos, ya que la mayoría de los jubilados dependen de esto.

En esta línea, más allá de los medicamentos que están 100% cubiertos, también hay descuentos importantes para algunos medicamentos.

¿Cuáles son las coberturas de medicamentos actuales?

Actualmente, PAMI ofrece las siguientes coberturas:

Además, este programa ofrece una cobertura completa para los medicamentos ambulatorios, con un máximo de hasta cuatro prescripciones sin costo para jubilados y pensionados que enfrentan dificultades económicas.

Qué documentos necesito para poder retirar los medicamentos del PAMI

Para retirar los medicamentos cubiertos por PAMI, es importante contar con la documentación adecuada:

Receta electrónica de color blanco : es la forma más común de prescripción médica en PAMI

: es la forma más común de prescripción médica en Receta manual celeste debidamente activada: en estos casos, deberás tenerla activada para que sea aceptada en las farmacias

Cabe recordar que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en las farmacias, por lo que no podrás acceder a los medicamentos gratuitos. En el caso de que no sepas si tu receta está activada, podrás verificarlo en la página oficial de PAMI.

¿Puedo evitar la afiliación al PAMI?

Si bien el PAMI otorga una gran cantidad de beneficios a sus afiliados, muchas personas prefieren conservar su obra social, ya que los beneficios son superiores o tienen familiares a cargo. En este sentido, muchas obras sociales no presentan inconvenientes mientras que otras "obligan" a sus afiliados jubilados a pasarse al PAMI.

Esto sucede porque, a medida que las personas son más adultas, especialmente las que ya tienen problemas de salud, la probabilidad de necesitar asistencia aumenta, disminuyendo la rentabilidad de estas empresas.

Haciendo un simple trámite, es posible conservar la cobertura de salud

Sin embargo, en el caso de querer conservar dicha cobertura y evitar la afiliación a este organismo, no deberás hacer la afiliación al PAMI, ya que, al hacerlo (acudiendo presencialmente a dicho organismo), perdés el derecho a la continuidad en la obra social, según la ley, y no podrás hacer nada para reestablecer tu plan original.

Es decir, en el caso de que desees cambiarte, una vez por año podés hacerlo a otra obra social que figure en el listado para jubilados y pensionados. No obstante, no contarás con la misma cobertura, pero podrás recibir los servicios de salud donde prefieras y derivar tus aportes.

Es importante que tengas presente que, al haber perdido el derecho de continuidad, las prestaciones suelen ser menores y/o los cobros más altos. Además, también deberás tener en cuenta que es incompatible estar afiliado al PAMI y a una obra social, excepto que sea una prepaga.

Para conservar tu obra social, deberás acercarte presencialmente y solicitar un trámite de continuidad, permitiéndote mantener el servicio que tenías durante tu jubilación, haciendo esta gestión antes de que te trasladen unilateralmente.

Para ello, simplemente deberás contar con tus aportes al día, ya seas monotributista o trabajes en relación de dependencia.

En el caso de que tu obra social, prepaga u otro organismo te digan que no es posible, no tendrás que darte de alta en PAMI y contar con un abogado para que haga el respectivo reclamo.